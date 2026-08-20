ИВАНГОРОД

ИВАНГОРОД - го­род в Рос­сии, в юго-западной час­ти Ле­нинградской области.

Население 10,9 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на гра­ни­це с Эс­то­ни­ей, на пра­вом бе­ре­гу реки Нар­ва, на­про­тив города Нар­ва (Эс­то­ния); свя­зан с ним мос­том (по­гран­пе­ре­ход Иван­го­род - Нар­ва). Железнодорожная стан­ция. Че­рез Ивангород про­ходит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Нар­ва» (Санкт-Пе­тер­бург - гра­ни­ца с Эс­то­ни­ей).

Ос­но­ван в 1492 году по ука­зу великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча (на­зван в его честь) как кре­пость на гра­ни­це Русского государства с тер­ри­то­ри­ей Ли­вон­ско­го ор­де­на, на Де­вичь­ей го­ре, на­про­тив ли­вон­ской кре­по­сти Нар­ва. Ивангород - од­на из пер­вых русских ре­гу­ляр­ных кре­по­стей, а так­же важ­ный пе­ре­ва­лоч­ный пункт на тор­го­вом пу­ти из Русского государства в Западную Ев­ро­пу (на т. н. Ган­зей­ской ли­нии). Иван­го­род­ская кре­пость со­ору­же­на за 3 (по др. дан­ным, за 4) ме­ся­ца из ме­ст­но­го кам­ня-плит­ня­ка, впо­след­ст­вии мно­го­крат­но до­ст­раи­ва­лась. Тол­щи­на стен 3 м, вы­сота около 16 м, площадь 1,6 тыс. м2, из­на­чаль­но име­ла 4 уг­ло­вые баш­ни. В конце XV-XVII веков - один из клю­че­вых обо­ро­нительных уз­лов на западной гра­ни­це Русского государства. В 1496 году от­ряд шведских войск (6 тысяч человек) взял кре­пость, но вско­ре от­сту­пил, раз­ру­шив ук­ре­п­ле­ния.

Иван III на­пра­вил к Ивангороду 3-ты­сяч­ную рать, с ней при­бы­ли «мас­те­ро­вые лю­ди» из Нов­го­ро­да и Пско­ва, ко­то­рые вос­ста­но­ви­ли пер­во­на­чаль­ные ук­ре­п­ле­ния и к юго-вос­то­ку от них при­строи­ли к кре­по­сти т. н. Боль­шой Бо­яр­ший го­род (по пло­ща­ди в несколько раз пре­вос­хо­дил кре­пость 1492 года) - 7 но­вых ба­шен, со­еди­нён­ных сте­на­ми вы­со­той до 22 м; внут­ри не­го - дво­ры свя­щен­ни­ка, по­сад­ских и слу­жи­лых лю­дей. В 1502 году ли­вон­ское вой­ско по­пы­та­лось оса­дить Ивангород, но по­тер­пе­ло по­ра­же­ние. В 1507 году с се­ве­ро-за­па­да к кре­по­сти при­ст­ро­ен т. н. За­мок - тра­пе­цие­вид­ная в пла­не кре­пость с 2 круг­лы­ми уг­ло­вы­ми баш­ня­ми (По­ро­хо­вой и Ко­ло­дез­ной), строи­тель­ст­вом ру­ко­во­ди­ли нов­го­род­ский ста­рос­та В. Н. То­ро­кан (Торг­кан) и «ино­зем­ный зод­чий» Мар­кус Грек. Во 2-й половине XVI века (по др. дан­ным, в начале XVII века) к Боль­шо­му Бо­яр­ше­му го­ро­ду с се­ве­ра бы­ли при­строе­ны сте­ны т. н. Пе­ред­не­го го­ро­да с 2 баш­ня­ми, за­щи­тив­шие по­сад. В ре­зуль­та­те мно­го­численных пе­ре­стро­ек к началу XVII века Ивангород стал од­ной из са­мых мощ­ных кре­по­стей Русского государства.

В хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов Ивангород - стра­те­гическая ба­за русских войск, в 1581 году штур­мом был взят шведским вой­ском под ко­мандованием П. де ла Гар­ди, по Плюс­ско­му пе­ре­мирию ото­шёл к Шве­ции, в 1590 году за­нят русскими вой­ска­ми, по Тяв­зин­ско­му ми­ру 1595 года воз­вра­щён Русскому государству. В пе­ри­од Смут­но­го вре­ме­ни в Ивангороде ук­ры­вал­ся са­мо­зва­нец Си­дор­ка, вы­да­вав­ший се­бя за чу­дес­но спас­ше­го­ся ца­ре­ви­ча Дмит­рия Ива­но­ви­ча (т. н. Лже­дмит­рий III ). В пе­ри­од швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века Ивангород вновь был за­хва­чен шве­да­ми (1612 год) и по Стол­бов­ско­му ми­ру 1617 года ото­шёл к Шве­ции, со­ста­вив при­го­род (фор­штадт) города Нар­ва. Ук­ре­п­ле­ния кре­по­сти бы­ли ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны шве­да­ми, на её северной сто­ро­не со­ору­жён т. н. Глав­ный вал (Гон­верк), в 1690-х годах по­строе­ны зда­ния По­ро­хо­во­го ам­ба­ра и Ар­се­на­ла. В хо­де Северной вой­ны 1700-1721 годов за Ивангород ве­лись бои, в 1704 году он был взят русскими вой­ска­ми, по Ни­штадт­ско­му ми­ру 1721 года вме­сте с городом Нар­ва во­шёл в со­став Российской им­пе­рии, ос­тал­ся объ­е­ди­нён­ным с ним в административных от­но­ше­нии (в XIX веке - Ива­нов­ская сто­ро­на города Нар­ва).

В XVIII-XIX веках кре­пость ут­ра­ти­ла во­енное зна­че­ние. Во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов вновь бы­ла при­ве­де­на в обо­ро­нительное со­стоя­ние. В 1863 году во­енный министр Д. А. Ми­лю­тин при­ка­зал «древ­ние по­строй­ки Ивангорода … ос­та­вить как па­мят­ни­ки древ­но­сти на по­пе­че­нии во­ен­но­го ве­дом­ст­ва». В XIX веке в Ивангороде по­лу­чи­ли раз­ви­тие ле­со­пе­ре­ра­бот­ка и льно­пря­диль­ное про­изводство, для пред­при­ятий ис­поль­зо­ва­лась энер­гия круп­ней­ших в Ев­ро­пе по рас­хо­ду во­ды Нарв­ских во­до­па­дов (в 1955 году в свя­зи с по­строй­кой Нарв­ской ГЭС пе­ре­ста­ли су­ще­ст­во­вать). В Первую ми­ро­вую вой­ну в Ивангороде дис­ло­ци­ро­ва­лись ты­ло­вые уч­ре­ж­де­ния и за­пас­ные час­ти Северо-Западного фрон­та. В 1920 году (под названием Яани­ли­нн, Jaani­linn, буквально - Иван­го­род, с 1940 года - Ивангород) во­шёл в со­став Эс­то­нии. В Великую Отечественную вой­ну был ок­ку­пи­рован германскими вой­ска­ми (15.08.1941 года - 25.07.1944 года). В Иван­го­род­ской кре­по­сти раз­ме­щал­ся конц­ла­герь для во­ен­но­плен­ных, пе­ред от­сту­п­ле­ни­ем германских войск 6 уг­ло­вых ба­шен и часть стен бы­ли взо­рва­ны. В 1944 году в административном от­но­ше­нии Ивангород от­де­лён от города Нар­ва (по реке Нар­ва про­ве­де­на гра­ни­ца ме­ж­ду РСФСР и Эстонской ССР) и пе­ре­дан в со­став Ле­нин­град­ской об­лас­ти. Го­род с 1954 года.

В 1784 году был со­став­лен про­ект пе­ре­пла­ниров­ки Ивангорода, со­глас­но ко­то­ро­му он раз­ви­вал­ся в XIX веке. В 1960-х годах в кре­по­сти на­ча­ты рес­тав­ра­ци­он­ные ра­бо­ты, вос­ста­нов­ле­ны сте­ны, баш­ни По­ро­хо­вая, Ко­ло­дез­ная и др. На тер­ри­то­рии кре­по­сти со­хра­ни­лись церк­ви Ни­коль­ская (ру­беж XV-XVI веков) и Ус­пен­ская (1507-1509 годы, пе­ре­строе­на в 1864 году; рес­тав­ри­ро­ва­на в 1980-х годах). В Ивангороде час­тич­но со­хра­ни­лась гражданская и промышленная за­строй­ка XIX века, в т. ч. бывший особ­няк куп­ца Ф. Я. Пан­те­лее­ва (середина XIX века). На южной ок­раи­не Ивангорода, в районе Па­ру­син­ка, - ком­плекс льно­пря­диль­ной фаб­ри­ки А. Л. Штиг­ли­ца (ос­но­ва­на в 1851 году), ос­тат­ки усадь­бы Штиг­ли­цев и Тро­иц­кая церковь в рус­ском сти­ле (1873-1875 годы, архитектор А. И. Кра­кау; в ней рас­по­ло­же­на усы­паль­ни­ца Штиг­ли­цев и По­лов­цо­вых).

Гу­ма­ни­тар­но-тех­нический институт (2000 год, фи­ли­ал Санкт-Пе­тербургского университета аэ­ро­кос­мического при­бо­ро­строе­ния). Городская библиотека (1948 год). Ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­ный и ху­дожественный му­зей «Иван­го­род­ская кре­пость» (1980 год).

Про­изводство различных ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, обо­ру­до­ва­ния для неф­те- и тру­бо­про­водов («Про­из­вод­ст­вен­ная ком­па­ния КВО­иТ»), пи­ще­вых до­ба­вок из мо­ре­про­дук­тов («Ги­про­рыб­флот-Экос»), пень­ко-джу­то­вой пря­жи и из­де­лий из неё, спир­то­ван­ных по­лу­фаб­ри­ка­тов для пи­ще­вой и пар­фю­мер­но-кос­ме­тической от­рас­лей и др. Нарв­ская ГЭС-13 (мощ­ность 125 МВт).

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