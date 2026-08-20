ИВАНГОРОД
ИВАНГОРОД - город в России, в юго-западной части Ленинградской области.
Население 10,9 тысяч человек (2007 год). Расположен на границе с Эстонией, на правом берегу реки Нарва, напротив города Нарва (Эстония); связан с ним мостом (погранпереход Ивангород - Нарва). Железнодорожная станция. Через Ивангород проходит федеральная автотрасса «Нарва» (Санкт-Петербург - граница с Эстонией).
Основан в 1492 году по указу великого князя московского Ивана III Васильевича (назван в его честь) как крепость на границе Русского государства с территорией Ливонского ордена, на Девичьей горе, напротив ливонской крепости Нарва. Ивангород - одна из первых русских регулярных крепостей, а также важный перевалочный пункт на торговом пути из Русского государства в Западную Европу (на т. н. Ганзейской линии). Ивангородская крепость сооружена за 3 (по др. данным, за 4) месяца из местного камня-плитняка, впоследствии многократно достраивалась. Толщина стен 3 м, высота около 16 м, площадь 1,6 тыс. м2, изначально имела 4 угловые башни. В конце XV-XVII веков - один из ключевых оборонительных узлов на западной границе Русского государства. В 1496 году отряд шведских войск (6 тысяч человек) взял крепость, но вскоре отступил, разрушив укрепления.
Иван III направил к Ивангороду 3-тысячную рать, с ней прибыли «мастеровые люди» из Новгорода и Пскова, которые восстановили первоначальные укрепления и к юго-востоку от них пристроили к крепости т. н. Большой Боярший город (по площади в несколько раз превосходил крепость 1492 года) - 7 новых башен, соединённых стенами высотой до 22 м; внутри него - дворы священника, посадских и служилых людей. В 1502 году ливонское войско попыталось осадить Ивангород, но потерпело поражение. В 1507 году с северо-запада к крепости пристроен т. н. Замок - трапециевидная в плане крепость с 2 круглыми угловыми башнями (Пороховой и Колодезной), строительством руководили новгородский староста В. Н. Торокан (Торгкан) и «иноземный зодчий» Маркус Грек. Во 2-й половине XVI века (по др. данным, в начале XVII века) к Большому Бояршему городу с севера были пристроены стены т. н. Переднего города с 2 башнями, защитившие посад. В результате многочисленных перестроек к началу XVII века Ивангород стал одной из самых мощных крепостей Русского государства.
В ходе Ливонской войны 1558-1583 годов Ивангород - стратегическая база русских войск, в 1581 году штурмом был взят шведским войском под командованием П. де ла Гарди, по Плюсскому перемирию отошёл к Швеции, в 1590 году занят русскими войсками, по Тявзинскому миру 1595 года возвращён Русскому государству. В период Смутного времени в Ивангороде укрывался самозванец Сидорка, выдававший себя за чудесно спасшегося царевича Дмитрия Ивановича (т. н. Лжедмитрий III). В период шведской интервенции начала XVII века Ивангород вновь был захвачен шведами (1612 год) и по Столбовскому миру 1617 года отошёл к Швеции, составив пригород (форштадт) города Нарва. Укрепления крепости были реконструированы шведами, на её северной стороне сооружён т. н. Главный вал (Гонверк), в 1690-х годах построены здания Порохового амбара и Арсенала. В ходе Северной войны 1700-1721 годов за Ивангород велись бои, в 1704 году он был взят русскими войсками, по Ништадтскому миру 1721 года вместе с городом Нарва вошёл в состав Российской империи, остался объединённым с ним в административных отношении (в XIX веке - Ивановская сторона города Нарва).
В XVIII-XIX веках крепость утратила военное значение. Во время Крымской войны 1853-1856 годов вновь была приведена в оборонительное состояние. В 1863 году военный министр Д. А. Милютин приказал «древние постройки Ивангорода … оставить как памятники древности на попечении военного ведомства». В XIX веке в Ивангороде получили развитие лесопереработка и льнопрядильное производство, для предприятий использовалась энергия крупнейших в Европе по расходу воды Нарвских водопадов (в 1955 году в связи с постройкой Нарвской ГЭС перестали существовать). В Первую мировую войну в Ивангороде дислоцировались тыловые учреждения и запасные части Северо-Западного фронта. В 1920 году (под названием Яанилинн, Jaanilinn, буквально - Ивангород, с 1940 года - Ивангород) вошёл в состав Эстонии. В Великую Отечественную войну был оккупирован германскими войсками (15.08.1941 года - 25.07.1944 года). В Ивангородской крепости размещался концлагерь для военнопленных, перед отступлением германских войск 6 угловых башен и часть стен были взорваны. В 1944 году в административном отношении Ивангород отделён от города Нарва (по реке Нарва проведена граница между РСФСР и Эстонской ССР) и передан в состав Ленинградской области. Город с 1954 года.
В 1784 году был составлен проект перепланировки Ивангорода, согласно которому он развивался в XIX веке. В 1960-х годах в крепости начаты реставрационные работы, восстановлены стены, башни Пороховая, Колодезная и др. На территории крепости сохранились церкви Никольская (рубеж XV-XVI веков) и Успенская (1507-1509 годы, перестроена в 1864 году; реставрирована в 1980-х годах). В Ивангороде частично сохранилась гражданская и промышленная застройка XIX века, в т. ч. бывший особняк купца Ф. Я. Пантелеева (середина XIX века). На южной окраине Ивангорода, в районе Парусинка, - комплекс льнопрядильной фабрики А. Л. Штиглица (основана в 1851 году), остатки усадьбы Штиглицев и Троицкая церковь в русском стиле (1873-1875 годы, архитектор А. И. Кракау; в ней расположена усыпальница Штиглицев и Половцовых).
Гуманитарно-технический институт (2000 год, филиал Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения). Городская библиотека (1948 год). Историко-архитектурный и художественный музей «Ивангородская крепость» (1980 год).
Производство различных металлоконструкций, оборудования для нефте- и трубопроводов («Производственная компания КВОиТ»), пищевых добавок из морепродуктов («Гипрорыбфлот-Экос»), пенько-джутовой пряжи и изделий из неё, спиртованных полуфабрикатов для пищевой и парфюмерно-косметической отраслей и др. Нарвская ГЭС-13 (мощность 125 МВт).