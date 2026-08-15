ИВАНЧИК АСКОЛЬД ИГОРЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1996), профессор, член-корреспондент РАН (2003), главный редактор журнала «Вестник древней истории», главный научный сотрудник, научный руководитель Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН, главный научный сотрудник Лаборатории комплексных исторических исследований государственного и муниципального управления Исторического факультета ИОН РАНХиГС, профессор кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ, заведующий Сектором восточной и эллинистической археологии Отдела научных исследований ИВКА РГГУ, председатель организационного комитета Российской ассоциации антиковедов.

Родился 2 мая 1965 года в Москве. В 1986 году окончил исторический факультет МГУ. До 1992 года – сотрудник Института востоковедения РАН. В 1989 году под руководством Э.А. Грантовского защитил кандидатскую диссертацию на тему «Киммерийцы в Передней Азии». С 1993 года работает в Институте всеобщей истории РАН. В 1996 году защитил докторскую диссертацию в университете Фрибурга (Швейцария). С 2002 года – член-корреспондент Германского археологического института, с 2004 года – член-корреспондент Итальянского института Азии и Африки. В 2003 году избран членом-корреспондентом РАН.

С 2009 года является главным редактором журнала «Вестник древней истории».

В разные годы приглашался для научной работы и преподавания в зарубежные научные центры: университеты Фрибурга и Берна (Швейцария, 1990–1992), универcитет Гейдельберга (стипендиат Фондаим. А. фон Гумбольдта, 1993–1995) и Германский археологический институт в Берлине (лауреат премииим. В. фон Бесселя, 2004–2005) (Германия), Центр эллинских исследований в Вашингтоне (1996–1997) и Институт высших исследований в Принстоне (США, 2001–2002), Страсбургский университет (Франция, 1997–1998), Шведский колледж высших исследований (Уппсала, 2008).

Автор более 170 научных публикаций. В область научных интересов входят греческая и латинская эпиграфика, древняя история и археология черноморского региона, Малой Азии и степей Евразии, древнегреческая колонизация, античная литературная традиция о Востоке, античная этнография.

Сочинения:

Les Cimmériens au Proche-Orient. Fribourg Suisse, Göttingen, 1993.

Konransuru Roshiano Kagaku. Tokyo, 1995. ("Наука и ученые в России", на японском языке, совместно с И.И.Иванчиком.)

Киммерийцы. Древневосточные цивилизации и степные кочевники в VIII–VII вв. до н.э. М., 1996.

Киммерийцы и скифы / Kimmerier und Skythen (Steppenvölker Eurasiens, II). М., Берлин, 2001.

Накануне колонизации / Am Vorabend der Kolonisation (Pontus Septentrionalis, III). М., Берлин, 2005.

Une koinè pontique. Cités grecques, sociétés indigènes et empires mondiaux sur le littoral nord de la Mer Noire (VIIe s. a.C. – IIIe s. p.C.). Bordeaux, 2007, ed. avec A.Bresson & J.-L. Ferrary.

Achaemenid Culture and Local Traditions in Anatolia, Southern Caucasus and Iran. New Discoveris. Leiden, 2007, ed. with V.Licheli.

Sinope. The Results of Fifteen Years of Research (Special volume of the Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, 16, 2010). Leiden, Boston, 2011, ed. with D.Kassab-Tezgör.

Kelainai – Apamée Kibôtos: Développement urbain dans le contexte anatolien / Kelainai – Apameia Kibotos: Stadtentwicklung im anatolischen Kontext (Kelainai, I). Bordeaux, 2011.