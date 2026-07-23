ИВАН VI АНТОНОВИЧ

ИВАН VI АНТОНОВИЧ - российский им­пе­ра­тор.

Сын прин­ца Бра­ун­швейг-Лю­не­бург-Воль­фен­бют­тельского Ан­то­на Уль­ри­ха и российской пра­ви­тель­ни­цы Ан­ны Ле­о­поль­дов­ны. Ма­ни­фе­стом от 16(27).10.1740 года российская императрица Ан­на Ива­нов­на, не имев­шая в бра­ке де­тей, объ­яви­ла на­след­ни­ком российского пре­сто­ла сво­его вну­ча­то­го пле­мян­ни­ка Ива­на Ан­то­но­ви­ча. 15(26) [по др. дан­ным, 16(27)] октября им­пе­рат­ри­ца за два дня до смер­ти под­пи­са­ла «оп­ре­де­ле­ние», со­глас­но ко­то­ро­му ре­ген­том до со­вер­шен­но­ле­тия Ива­на дол­жен был стать Э. И. Би­рон. В ре­зуль­та­те пе­ре­во­ро­та, про­из­ве­дён­но­го в ночь с 8(19) на 9(20) но­ября 1740 года гвар­ди­ей во гла­ве с фельдмаршелом Х. А. Ми­ни­хом , Би­рон был аре­сто­ван, а ре­гент­шей при им­пе­ра­то­ре-мла­ден­це объ­яв­ле­на Ан­на Ле­о­поль­дов­на. Её не­же­ла­ние и не­спо­соб­ность за­ни­мать­ся государственными де­ла­ми при­ве­ли в ито­ге к пе­ре­во­ро­ту, со­вер­шён­но­му 25.11(06.12).1741 года Ели­за­ве­той Пет­ров­ной, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го Иван VI был сверг­нут с пре­сто­ла. Он был аре­сто­ван вме­сте с ро­ди­те­ля­ми.

В официальных бу­ма­гах бы­ло за­пре­ще­но упо­ми­на­ние его име­ни, руб­лё­вые мо­не­ты с изо­бра­же­ни­ем Ивана VI пе­ре­плав­ля­лись (ны­не яв­ля­ют­ся ну­миз­ма­тической ред­ко­стью), пе­ча­ти на до­ку­мен­тах пе­ре­де­лы­ва­лись. Ма­ни­фе­стом о вос­ше­ст­вии на пре­стол от 28.11(09.12).1741 года императрица Ели­за­ве­та Пет­ров­на по­ве­ле­ла вы­слать Ивана VI вме­сте с ро­ди­те­ля­ми на их ро­ди­ну. «Бра­ун­швейг­ское се­мей­ст­во», со­про­во­ж­дае­мое от­ря­дом генерал-по­ру­чи­ка В. Ф. Сал­ты­ко­ва, в кон­це но­яб­ря 1741 года вы­еха­ло из Санкт-Пе­тер­бур­га. Опа­се­ния пе­ре­во­ро­та и вос­ста­нов­ле­ния на пре­сто­ле Ивана VI, а так­же не­ста­биль­ная об­ста­нов­ка при дво­ре в пер­вые ме­ся­цы цар­ст­во­ва­ния Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны вы­ну­ди­ли её из­ме­нить свои на­ме­ре­ния от­но­си­тель­но его судь­бы. В декабре 1741 года по до­ро­ге к гра­ни­це Сал­ты­ков по­лу­чил ин­ст­рук­цию за­дер­жать­ся в городе Ри­га до даль­ней­ше­го рас­по­ря­же­ния.

В декабре 1742 года по­сле­до­вал указ им­пе­рат­ри­цы, пред­пи­сы­вав­ший дос­та­вить аре­стан­тов в городе Дю­на­мюн­де (ны­не в чер­те города Ри­га), в январе 1744 года - указ об их пе­ре­во­де в город Ора­ни­ен­бург (за­тем Ра­нен­бург, ны­не Ча­п­лы­гин Ли­пец­кой области). В ию­ле 1744 года Ели­за­ве­та Пет­ров­на рас­по­ря­ди­лась от­пра­вить се­мью в город Ар­хан­гельск для по­сле­дую­ще­го пе­ре­во­да в Со­ло­вец­кий монастырь. По­сле вы­ну­ж­ден­ной ос­та­нов­ки в Хол­мо­го­рах бы­ло ре­ше­но ос­та­вить аре­стан­тов в го­ро­де, по­се­лив их в ар­хие­рей­ском до­ме, при этом Иван VI был по­ме­щён от­дель­но от сво­ей се­мьи. В январе 1756 года по ука­зу им­пе­рат­ри­цы он был пе­ре­ве­дён в Шлис­сель­бург­скую кре­пость, где со­дер­жал­ся в стро­жай­шей тай­не под име­нем Гри­го­рий (позд­нее его на­зы­ва­ли «бе­зы­мян­ный ко­лод­ник»). Ох­ра­не за­пре­ща­лось со­об­щать аре­стан­ту о мес­те его пре­бы­ва­ния.

По­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол императора Пет­ра III по­ло­же­ние Ивана VI ухуд­ши­лось. Со­глас­но ука­зу им­пе­ра­то­ра и ин­ст­рук­ции графа А. И. Шу­ва­ло­ва от 01(12).01.1762 года, в слу­чае «не­по­ряд­ков», про­из­во­ди­мых уз­ни­ком, ох­ра­не раз­ре­ша­лось са­жать его на цепь, а ес­ли это не по­мо­жет, то «бить пал­кою и пле­тью», при по­пыт­ке ос­во­бо­ж­де­ния Ивана VI ох­ра­не пред­пи­сы­ва­лось убить его. Ме­ж­ду тем со­хра­ни­лись сви­де­тель­ст­ва, что Пётр III по­се­щал уз­ни­ка в Шлис­сель­бур­ге и да­же де­лал ему по­дар­ки (ча­сы, та­ба­кер­ка и др.). Сра­зу же по­сле со­вер­шён­но­го Ека­те­ри­ной II пе­ре­во­ро­та в августе 1762 года она под­твер­ди­ла дей­ст­вие пре­ды­ду­щей ин­ст­рук­ции, по­ве­лев со­дер­жать уз­ни­ка «со всею стро­го­стию».

До­не­се­ния ох­ран­ни­ков сви­де­тель­ст­ву­ют, что Иван VI знал о сво­ём про­ис­хо­ж­де­нии (из-за че­го у не­го час­то воз­ни­ка­ли кон­флик­ты с над­зи­ра­те­ля­ми), фи­зи­че­ски был здо­ров, чи­тал цер­ков­ные кни­ги, но был кос­ноя­зы­чен и имел не­урав­но­ве­шен­ный ха­рак­тер.

Был за­ко­лот ох­ра­ной при по­пыт­ке его ос­во­бо­ж­де­ния, пред­при­ня­той по­ру­чи­ком В. Я. Ми­ро­ви­чем и не­сколь­ки­ми сол­да­та­ми, же­лав­ши­ми вос­ста­но­вить Ивана VI на российском пре­сто­ле вме­сто императрицы Ека­те­ри­ны II.

При жиз­ни им­пе­ра­то­ра упот­реб­ля­лось трон­ное имя Иван III (Ива­ном I счи­тал­ся пер­вый русский царь Иван IV Ва­силье­вич Гроз­ный), в отечественной ис­то­рио­гра­фии ста­ло ис­поль­зо­вать­ся имя Иван VI (Ива­ном I счи­та­ет­ся великий князь вла­ди­мир­ский Иван I Да­ни­ло­вич Ка­ли­та).