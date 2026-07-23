ИВАН VI АНТОНОВИЧ
ИВАН VI АНТОНОВИЧ - российский император.
Сын принца Брауншвейг-Люнебург-Вольфенбюттельского Антона Ульриха и российской правительницы Анны Леопольдовны. Манифестом от 16(27).10.1740 года российская императрица Анна Ивановна, не имевшая в браке детей, объявила наследником российского престола своего внучатого племянника Ивана Антоновича. 15(26) [по др. данным, 16(27)] октября императрица за два дня до смерти подписала «определение», согласно которому регентом до совершеннолетия Ивана должен был стать Э. И. Бирон. В результате переворота, произведённого в ночь с 8(19) на 9(20) ноября 1740 года гвардией во главе с фельдмаршелом Х. А. Минихом, Бирон был арестован, а регентшей при императоре-младенце объявлена Анна Леопольдовна. Её нежелание и неспособность заниматься государственными делами привели в итоге к перевороту, совершённому 25.11(06.12).1741 года Елизаветой Петровной, в результате которого Иван VI был свергнут с престола. Он был арестован вместе с родителями.
В официальных бумагах было запрещено упоминание его имени, рублёвые монеты с изображением Ивана VI переплавлялись (ныне являются нумизматической редкостью), печати на документах переделывались. Манифестом о восшествии на престол от 28.11(09.12).1741 года императрица Елизавета Петровна повелела выслать Ивана VI вместе с родителями на их родину. «Брауншвейгское семейство», сопровождаемое отрядом генерал-поручика В. Ф. Салтыкова, в конце ноября 1741 года выехало из Санкт-Петербурга. Опасения переворота и восстановления на престоле Ивана VI, а также нестабильная обстановка при дворе в первые месяцы царствования Елизаветы Петровны вынудили её изменить свои намерения относительно его судьбы. В декабре 1741 года по дороге к границе Салтыков получил инструкцию задержаться в городе Рига до дальнейшего распоряжения.
В декабре 1742 года последовал указ императрицы, предписывавший доставить арестантов в городе Дюнамюнде (ныне в черте города Рига), в январе 1744 года - указ об их переводе в город Ораниенбург (затем Раненбург, ныне Чаплыгин Липецкой области). В июле 1744 года Елизавета Петровна распорядилась отправить семью в город Архангельск для последующего перевода в Соловецкий монастырь. После вынужденной остановки в Холмогорах было решено оставить арестантов в городе, поселив их в архиерейском доме, при этом Иван VI был помещён отдельно от своей семьи. В январе 1756 года по указу императрицы он был переведён в Шлиссельбургскую крепость, где содержался в строжайшей тайне под именем Григорий (позднее его называли «безымянный колодник»). Охране запрещалось сообщать арестанту о месте его пребывания.
После восшествия на престол императора Петра III положение Ивана VI ухудшилось. Согласно указу императора и инструкции графа А. И. Шувалова от 01(12).01.1762 года, в случае «непорядков», производимых узником, охране разрешалось сажать его на цепь, а если это не поможет, то «бить палкою и плетью», при попытке освобождения Ивана VI охране предписывалось убить его. Между тем сохранились свидетельства, что Пётр III посещал узника в Шлиссельбурге и даже делал ему подарки (часы, табакерка и др.). Сразу же после совершённого Екатериной II переворота в августе 1762 года она подтвердила действие предыдущей инструкции, повелев содержать узника «со всею строгостию».
Донесения охранников свидетельствуют, что Иван VI знал о своём происхождении (из-за чего у него часто возникали конфликты с надзирателями), физически был здоров, читал церковные книги, но был косноязычен и имел неуравновешенный характер.
Был заколот охраной при попытке его освобождения, предпринятой поручиком В. Я. Мировичем и несколькими солдатами, желавшими восстановить Ивана VI на российском престоле вместо императрицы Екатерины II.
При жизни императора употреблялось тронное имя Иван III (Иваном I считался первый русский царь Иван IV Васильевич Грозный), в отечественной историографии стало использоваться имя Иван VI (Иваном I считается великий князь владимирский Иван I Данилович Калита).