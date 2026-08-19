ИВАН V АЛЕКСЕЕВИЧ

ИВА́Н V АЛЕКСЕ́ЕВИЧ - российский царь.

Из ди­на­стии Ро­ма­но­вых, сын ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча от его 1-го бра­ка с М.И. Ми­ло­слав­ской. Род­ной брат Со­фьи Алек­се­ев­ны, Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча, еди­но­кров­ный брат Пет­ра I.

Отец Ан­ны Ива­нов­ны. От­ли­чал­ся сла­бым здо­ровь­ем. Голландский ре­зи­дент И. ван Кел­лер в феврале 1681 года пи­сал, что ца­ре­вич при­знан при­двор­ны­ми «не­спо­соб­ным пра­вить из-за сла­бо­умия и дру­гих ду­шев­ных и те­лес­ных не­дос­тат­ков». Од­на­ко Иван Алек­сее­вич ста­но­вил­ся главным пре­тен­ден­том на пре­стол в слу­чае кон­чи­ны «бо­лез­нен­но­го» без­дет­но­го ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча.

По­сле смер­ти 27 апреля (7 мая) 1682 года Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча при­двор­ные груп­пи­ров­ки при ак­тив­ной под­держ­ке пат­ри­ар­ха Ио­а­ки­ма при вы­бо­ре кан­ди­да­ту­ры бу­ду­ще­го ца­ря обош­ли Ива­на Алек­сее­ви­ча в поль­зу ца­ре­ви­ча Пет­ра Алек­сее­ви­ча, ро­ж­дён­но­го от 2-го бра­ка ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча с Н.К. На­рыш­ки­ной. В ис­то­рио­гра­фии су­ще­ст­ву­ет несколько пред­по­ло­же­ний, объ­яс­няю­щих по­доб­ный шаг: от «муд­ро­го» государственные ре­ше­ния в поль­зу креп­ко­го здо­ро­вь­ем, по­даю­ще­го боль­шие на­де­ж­ды Пет­ра Алек­сее­ви­ча до опа­се­ния воз­вра­ще­ния к вла­сти Ми­ло­слав­ских, не­при­ем­ле­мо­го для боль­шин­ст­ва бо­яр­ских груп­пи­ро­вок.

Про­воз­гла­ше­ние ца­рём Пет­ра I (бы­ло оформ­ле­но как ре­ше­ние Зем­ско­го со­бо­ра) под­толк­ну­ло Ми­ло­слав­ских к ор­га­ни­за­ции за­го­во­ра. Тол­ки о не­за­кон­ном из­бра­нии Пет­ра I в об­ход Ива­на Алек­сее­ви­ча бы­ли до­пол­не­ны слу­ха­ми о пла­ни­ро­вав­шем­ся убий­ст­ве ца­ре­ви­ча. На аги­та­цию лег­ко под­да­лись стрель­цы, не­до­воль­ные зло­упот­реб­ле­ния­ми стре­лец­ких пол­ков­ни­ков и без­дея­тель­но­стью пра­ви­тель­ст­ва.

Стре­лец­кое вос­ста­ние 1682 года, в хо­де ко­то­ро­го по­гиб­ли главные про­тив­ни­ки Ми­ло­слав­ских - боя­ре А.С. Мат­ве­ев и И.М. Язы­ков, кня­зья Ю.А. Дол­го­ру­ков и М.Ю. Дол­го­ру­ков, род­ст­вен­ни­ки ца­ри­цы Н.К. На­рыш­ки­ной, при­ве­ло к из­ме­не­нию рас­ста­нов­ки сил при дво­ре. Главным «из­мен­ни­ком» был объ­яв­лен И.К. На­рыш­кин, по­сколь­ку он яко­бы по­ку­шал­ся на жизнь ца­ре­ви­ча. Под дав­ле­ни­ем стрель­цов Иван Алек­се­евич (под име­нем Ивана V Алексеевича) и Пётр I бы­ли объ­явле­ны ца­ря­ми-со­пра­ви­те­ля­ми, а 26 мая (5 июня) 1682 года Иван V Алексеевич про­воз­гла­шён пер­вым («стар­шим») ца­рём, а Пётр I вто­рым («млад­шим») ца­рём. То­гда же поя­ви­лась идея, под­кре­п­лён­ная ис­то­рическими пре­це­ден­та­ми, об «удоб­ст­ве» двое­цар­ст­вия, при ко­то­ром один царь бу­дет за­нят внеш­ни­ми, дру­гой - внутреними де­ла­ми. 29 мая (8 ию­ня) ре­гент­шей при юных ца­рях ста­ла ца­ревна Со­фья Алек­се­ев­на. 25 июня (5 июля) 1682 года бра­тья вен­ча­лись на цар­ст­во, при­чём «стар­ший» царь - под­лин­ной шап­кой Мо­но­ма­ха и боль­шим на­ря­дом, то­гда как для «млад­ше­го» бы­ла сде­ла­на ко­пия.

Иван V Алексеевич не вме­ши­вал­ся в де­ла управ­ле­ния, ог­ра­ни­чи­вал­ся пред­ста­ви­тель­ски­ми функ­ция­ми, ко­то­рые вы­пол­нял не без тру­да: по от­зы­вам сов­ре­мен­ни­ков, тя­же­ло вста­вал и хо­дил, го­во­рил «сла­бым и не­яс­ным го­ло­сом». Был чрез­вы­чай­но на­бо­жен. Вме­сте с ца­рев­ной Со­фьей Алек­се­ев­ной уча­ст­во­вал в бо­го­моль­ных по­хо­дах и цер­ков­ных об­ря­дах, что в ус­ло­ви­ях усу­губ­ле­ния кон­флик­та Со­фьи Алек­се­ев­ны и Пет­ра I, по су­ти, под­дер­жи­ва­ло и ук­ре­п­ля­ло ре­жим ре­гент­ст­ва. Лишь в сентябре 1689 года, ко­гда Со­фья Алек­се­ев­на бы­ла от­стра­не­на от вла­сти Пет­ром I, Иван V Алексеевич под влия­ни­ем сво­его вос­пи­та­те­ля - кн. П.И. Про­зо­ров­ско­го от­ка­зал­ся под­дер­жать се­ст­ру. По сви­де­тель­ст­ву ино­стран­цев , к кон­цу жиз­ни И. V А. силь­но ос­ла­бел и был по­ра­жён па­ра­ли­чом.

Был же­нат [с 9(19) января 1684 года] на Пра­ско­вье Фё­до­ров­не, урож­дён­ной Сал­ты­ко­вой [12(22) октября 1664 года - 13(24) октября 1723 год], имел, по­ми­мо Ан­ны Ива­нов­ны, ещё че­ты­рёх до­че­рей, сре­ди них: Ека­те­ри­на Ива­новна [29 октября (8 ноября) 1691год - 14(25) июня 1733 год], 19 апреля 1716 года вы­да­на за­муж за Кар­ла Ле­о­поль­да (26 нобря 1678 год – 28 ноября 1747 год), гер­цо­га Мек­лен­бург-Шве­рин­ско­го (1713-1736 годы), их дочь - Ан­на Ле­о­поль­дов­на; Пра­ско­вья Ива­нов­на [24 сентября (4 октября) 1694 год - 8(19) октября 1731 год], с 1723 году бы­ла за­му­жем за И.И. (Стар­шим) Дмит­рие­вым-Ма­мо­но­вым (из ро­да Дмит­рие­вых-Ма­мо­но­вых).