ИВАН V АЛЕКСЕЕВИЧ
ИВА́Н V АЛЕКСЕ́ЕВИЧ - российский царь.
Из династии Романовых, сын царя Алексея Михайловича от его 1-го брака с М.И. Милославской. Родной брат Софьи Алексеевны, Фёдора Алексеевича, единокровный брат Петра I.
Отец Анны Ивановны. Отличался слабым здоровьем. Голландский резидент И. ван Келлер в феврале 1681 года писал, что царевич признан придворными «неспособным править из-за слабоумия и других душевных и телесных недостатков». Однако Иван Алексеевич становился главным претендентом на престол в случае кончины «болезненного» бездетного царя Фёдора Алексеевича.
После смерти 27 апреля (7 мая) 1682 года Фёдора Алексеевича придворные группировки при активной поддержке патриарха Иоакима при выборе кандидатуры будущего царя обошли Ивана Алексеевича в пользу царевича Петра Алексеевича, рождённого от 2-го брака царя Алексея Михайловича с Н.К. Нарышкиной. В историографии существует несколько предположений, объясняющих подобный шаг: от «мудрого» государственные решения в пользу крепкого здоровьем, подающего большие надежды Петра Алексеевича до опасения возвращения к власти Милославских, неприемлемого для большинства боярских группировок.
Провозглашение царём Петра I (было оформлено как решение Земского собора) подтолкнуло Милославских к организации заговора. Толки о незаконном избрании Петра I в обход Ивана Алексеевича были дополнены слухами о планировавшемся убийстве царевича. На агитацию легко поддались стрельцы, недовольные злоупотреблениями стрелецких полковников и бездеятельностью правительства.
Стрелецкое восстание 1682 года, в ходе которого погибли главные противники Милославских - бояре А.С. Матвеев и И.М. Языков, князья Ю.А. Долгоруков и М.Ю. Долгоруков, родственники царицы Н.К. Нарышкиной, привело к изменению расстановки сил при дворе. Главным «изменником» был объявлен И.К. Нарышкин, поскольку он якобы покушался на жизнь царевича. Под давлением стрельцов Иван Алексеевич (под именем Ивана V Алексеевича) и Пётр I были объявлены царями-соправителями, а 26 мая (5 июня) 1682 года Иван V Алексеевич провозглашён первым («старшим») царём, а Пётр I вторым («младшим») царём. Тогда же появилась идея, подкреплённая историческими прецедентами, об «удобстве» двоецарствия, при котором один царь будет занят внешними, другой - внутреними делами. 29 мая (8 июня) регентшей при юных царях стала царевна Софья Алексеевна. 25 июня (5 июля) 1682 года братья венчались на царство, причём «старший» царь - подлинной шапкой Мономаха и большим нарядом, тогда как для «младшего» была сделана копия.
Иван V Алексеевич не вмешивался в дела управления, ограничивался представительскими функциями, которые выполнял не без труда: по отзывам современников, тяжело вставал и ходил, говорил «слабым и неясным голосом». Был чрезвычайно набожен. Вместе с царевной Софьей Алексеевной участвовал в богомольных походах и церковных обрядах, что в условиях усугубления конфликта Софьи Алексеевны и Петра I, по сути, поддерживало и укрепляло режим регентства. Лишь в сентябре 1689 года, когда Софья Алексеевна была отстранена от власти Петром I, Иван V Алексеевич под влиянием своего воспитателя - кн. П.И. Прозоровского отказался поддержать сестру. По свидетельству иностранцев, к концу жизни И. V А. сильно ослабел и был поражён параличом.
Был женат [с 9(19) января 1684 года] на Прасковье Фёдоровне, урождённой Салтыковой [12(22) октября 1664 года - 13(24) октября 1723 год], имел, помимо Анны Ивановны, ещё четырёх дочерей, среди них: Екатерина Ивановна [29 октября (8 ноября) 1691год - 14(25) июня 1733 год], 19 апреля 1716 года выдана замуж за Карла Леопольда (26 нобря 1678 год – 28 ноября 1747 год), герцога Мекленбург-Шверинского (1713-1736 годы), их дочь - Анна Леопольдовна; Прасковья Ивановна [24 сентября (4 октября) 1694 год - 8(19) октября 1731 год], с 1723 году была замужем за И.И. (Старшим) Дмитриевым-Мамоновым (из рода Дмитриевых-Мамоновых).