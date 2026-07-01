ИВАН ШИШМАН

ИВАН ШИШМА́Н - болгарский Царь.

Из ди­на­стии Шиш­ма­но­ви­чей, сын и пре­ем­ник Ива­на Алек­сан­д­ра . В 1356 году объ­яв­лен пре­сто­ло­нас­лед­ни­ком и со­пра­ви­те­лем от­ца в на­ру­ше­ние ди­на­стического прин­ци­па пер­во­род­ст­ва. Вслед­ст­вие вы­де­ле­ния Ива­ну Сра­ци­ми­ру Ви­дин­ско­го цар­ст­ва, феодальных усо­биц и за­хва­та Южной Бол­га­рии тур­ка­ми-ос­ма­на­ми (1371 год) унас­ле­до­вал от от­ца толь­ко Тыр­нов­ское цар­ст­во. Пра­вил им как вас­сал турецкого сул­та­на, от­пра­вив в его га­рем свою се­ст­ру, что бы­ло не­со­вмес­ти­мо с мо­ра­лью средневеового. хри­сти­ан­ско­го пра­ви­те­ля.

В 1384-1886 годах вёл по­бе­до­нос­ную вой­ну с Ва­ла­хи­ей. По­сле раз­гро­ма ту­рок сер­ба­ми у Плоч­ни­ка (1387 год) Иван Шишман, за­клю­чив со­юз с Венг­ри­ей, по­пы­тал­ся ос­во­бо­дить­ся от турецкой за­ви­си­мо­сти. Эта по­пыт­ка за­кон­чи­лась не­уда­чей, Иван Шишман был вы­ну­ж­ден пе­ре­дать тур­кам го­ро­да Си­ли­ст­ру, Шу­мен и Про­ва­дию. 17.07.1393 года ос­ма­ны за­хва­ти­ли Тыр­но­во. По­след­ние го­ды жиз­ни Иван Шишман управ­лял Ни­ко­по­лем от име­ни сул­та­на Бая­зи­да I, по при­ка­зу ко­то­ро­го был за­тем за­клю­чён в тем­ни­цу, где по­гиб (по не­ко­то­рым дан­ным, обез­глав­лен). Борь­ба Ивана Шишмана за болгарскую не­за­ви­си­мость уве­ко­ве­че­на в народных пес­нях и пре­да­ни­ях, ис­то­рическая дос­то­вер­ность ко­то­рых, од­на­ко, со­мни­тель­на.