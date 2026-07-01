ИВАН ШИШМАН
ИВАН ШИШМА́Н - болгарский Царь.
Из династии Шишмановичей, сын и преемник Ивана Александра. В 1356 году объявлен престолонаследником и соправителем отца в нарушение династического принципа первородства. Вследствие выделения Ивану Срацимиру Видинского царства, феодальных усобиц и захвата Южной Болгарии турками-османами (1371 год) унаследовал от отца только Тырновское царство. Правил им как вассал турецкого султана, отправив в его гарем свою сестру, что было несовместимо с моралью средневеового. христианского правителя.
В 1384-1886 годах вёл победоносную войну с Валахией. После разгрома турок сербами у Плочника (1387 год) Иван Шишман, заключив союз с Венгрией, попытался освободиться от турецкой зависимости. Эта попытка закончилась неудачей, Иван Шишман был вынужден передать туркам города Силистру, Шумен и Провадию. 17.07.1393 года османы захватили Тырново. Последние годы жизни Иван Шишман управлял Никополем от имени султана Баязида I, по приказу которого был затем заключён в темницу, где погиб (по некоторым данным, обезглавлен). Борьба Ивана Шишмана за болгарскую независимость увековечена в народных песнях и преданиях, историческая достоверность которых, однако, сомнительна.