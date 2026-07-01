ИВАН ШАЙДУР
ИВАН ШАЙДУР - русский музыкальный теоретик, распевщик первой половины XVII века.
Родился в Новгороде. Был певчим дьяком в Новгороде, впоследствии работал в Москве. Принято считать, что Иван Шайдур, знаток знаменного распева, разработал систему согласий обиходного звукоряда; ему же приписывается толкование согласия как квартовой структуры. Входил в группу распевщиков, реформировавших крюковое письмо; к крюкам стали добавляться уточняющие пометы: т. н. степенные (или шайдуровы) пометы - буквенные обозначения высоты звуков (ступеней), благодаря которым нотация XVII века (знаменная, путевая и демественная) ныне поддаётся дешифровке (в отличие от нотации предыдущих столетий); т. н. указательные пометы поясняли направление и характер движения голоса.