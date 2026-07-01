ИВАН ШАЙДУР

ИВАН ШАЙДУР - русский музыкальный тео­ре­тик, рас­пев­щик первой половины XVII века.

Ро­дил­ся в Нов­го­ро­де. Был пев­чим дья­ком в Нов­го­ро­де, впо­след­ст­вии ра­бо­тал в Мо­ск­ве. При­ня­то счи­тать, что Иван Шайдур, зна­ток зна­мен­но­го рас­пе­ва, раз­ра­бо­тал сис­те­му со­гла­сий оби­ход­но­го зву­ко­ря­да ; ему же при­пи­сы­ва­ет­ся тол­ко­ва­ние со­гла­сия как квар­то­вой струк­ту­ры. Вхо­дил в груп­пу рас­пев­щи­ков, ре­фор­ми­ро­вав­ших крю­ко­вое пись­мо; к крю­кам ста­ли до­бав­лять­ся уточ­няю­щие по­ме­ты: т. н. сте­пен­ные (или шай­ду­ро­вы) по­ме­ты - бу­к­вен­ные обо­зна­че­ния вы­со­ты зву­ков (сту­пе­ней), бла­го­да­ря ко­то­рым но­та­ция XVII века (зна­мен­ная, пу­те­вая и де­ме­ст­вен­ная) ны­не под­да­ёт­ся де­шиф­ров­ке (в от­ли­чие от но­та­ции пре­ды­ду­щих сто­ле­тий); т. н. ука­за­тель­ные по­ме­ты по­яс­ня­ли на­прав­ле­ние и ха­рак­тер дви­же­ния го­ло­са.