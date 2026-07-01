ИВАН РОСТИСЛАВИЧ БЕРЛАДНИК
ИВАН РОСТИСЛАВИЧ БЕРЛАДНИК - князь Звенигородский, Галицкий.
Из династии Рюриковичей, племянник Владимирко Володаревича. После смерти отца, Ростислава Володаревича, получил от дяди Звенигород. В 1144 году галичане, недовольные правлением Владимирка Володаревича, призвали Ивана Ростиславича на княжение в Галич, но вскоре, потерпев поражение от дяди, он бежал на Дунай, а затем в Киев. В 1146 году киевский князь Всеволод Ольгович безуспешно пытался вернуть его на княжение в Звенигород. После смерти Всеволода Ольговича Иван Ростиславич служил новгород-северскому князю Святославу Ольговичу (1146 год), затем - смоленскому князю Ростиславу Мстиславичу (1147 год) и ростово-суздальскому князю Юрию Владимировичу Долгорукому (с 1148 года). Часто находил убежище в городе Берладь, располагавшемся в низовьях Дуная (близ современного румынского города Чернаводэ), став предводителем местного русского населения, также называвшегося берладниками (отсюда его прозвище).
В 1157 году киевский князь Юрий Долгорукий по просьбе галицкого князя Ярослава Владимировича Осмомысла согласился выдать ему Ивана Ростиславича, но заступничество киевского митрополита Константина I спасло Ивана Ростиславича от неминуемой расправы. Юрий решил отправить Ивана Ростиславича в Суздаль, однако по пути его захватили люди черниговского князя Изяслава Давидовича. В 1158 году Ярослав Осмомысл, опираясь на поддержку многих русских князей, а также поляков и венгров, направил посольство к ставшему киевским князем Изяславу Давидовичу с требованием выдать Ивана Ростиславича, однако тот ответил отказом. Иван Ростиславич, опасаясь за свою жизнь, бежал к половцам и затем прибыл на Дунай, где нападал на торговые и рыбацкие суда. Собрав 6-тысячное войско берладников, вместе с половцами начал поход на Галицкое княжество, без боя занял пограничный город Кучелмин.
В Ушице на сторону Ивана Ростиславича перешли смерды, однако город смогла отстоять галицкая «засада». Иван Ростиславич не разрешил атаковать город половцам (рассчитывавшим, вероятно, на его последующее разграбление), в результате чего они покинули Ивана Ростиславича. После этой неудачи он вернулся в Киев и в том же 1158 году участвовал в начавшемся походе на Галич, организованном Изяславом Давидовичем. Войско киевского князя не продвинулось далее Белгорода, т. к. владимиро-волынскому князю Мстиславу Изяславичу удалось убедить чёрных клобуков, составлявших важную часть киевского войска, покинуть Изяслава Давидовича. В 1159 году Изяслав Ростиславич, продолжая находиться на службе у Изяслава Давидовича, оборонял город Вырь от войск черниговского князя Святослава Ольговича. Позднее уехал в Византию, где умер; вероятно, его отравили люди Ярослава Осмомысла. Образ Ивана Ростиславича нашёл отражение в южно-русских исторических преданиях и песнях, проникнутых сочувствием и симпатией к нему.
С именем Ивана Ростиславича связана т. н. Грамота князя Ивана Ростиславича Берладника, датированная 1134 годом. Впервые опубликована в 1860 году, до сих пор вызывает разногласия исследователей вопрос о её происхождении и подлинности.