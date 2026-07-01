ИВАН РОСТИСЛАВИЧ БЕРЛАДНИК

ИВАН РОСТИСЛАВИЧ БЕРЛАДНИК - князь Зве­ни­го­род­ский , Га­лиц­кий.

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей, пле­мян­ник Вла­ди­мир­ко Во­ло­да­ре­ви­ча. По­сле смер­ти от­ца, Рос­ти­сла­ва Во­ло­да­ре­ви­ча, по­лу­чил от дя­ди Зве­ни­го­род. В 1144 году га­ли­ча­не, не­до­воль­ные прав­ле­ни­ем Вла­ди­мир­ка Во­ло­да­ре­ви­ча, при­зва­ли Ивана Ростиславича на кня­же­ние в Га­лич, но вско­ре, по­тер­пев по­ра­же­ние от дя­ди, он бе­жал на Ду­най, а за­тем в Ки­ев. В 1146 году ки­ев­ский князь Все­во­лод Оль­го­вич без­ус­пеш­но пы­тал­ся вер­нуть его на кня­же­ние в Зве­ни­го­род. По­сле смер­ти Все­во­ло­да Оль­го­ви­ча Иван Ростиславич слу­жил нов­го­род-се­вер­ско­му князю Свя­то­сла­ву Оль­го­ви­чу (1146 год), за­тем - смо­лен­ско­му князю Рос­ти­сла­ву Мсти­сла­ви­чу (1147 год) и рос­то­во-суз­даль­ско­му князю Юрию Вла­ди­ми­ро­ви­чу Дол­го­ру­ко­му (с 1148 года). Час­то на­хо­дил убе­жи­ще в городе Бер­ладь, рас­по­ла­гав­шем­ся в ни­зовь­ях Ду­ная (близ современного румынского города Чер­на­во­дэ), став пред­во­ди­те­лем ме­ст­но­го русского на­се­ле­ния, так­же на­зы­вав­ше­го­ся бер­лад­ни­ка­ми (от­сю­да его про­зви­ще).

В 1157 году ки­ев­ский князь Юрий Дол­го­ру­кий по прось­бе га­лиц­ко­го князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Ос­мо­мыс­ла со­гла­сил­ся вы­дать ему Ивана Ростиславича, но за­ступ­ни­че­ст­во ки­ев­ско­го митрополита Кон­стан­ти­на I спас­ло Ивана Ростиславича от не­ми­нуе­мой рас­пра­вы. Юрий ре­шил от­пра­вить Ивана Ростиславича в Суз­даль, од­на­ко по пу­ти его за­хва­ти­ли лю­ди чер­ни­гов­ско­го князя Изя­сла­ва Да­ви­до­ви­ча. В 1158 году Яро­слав Ос­мо­мысл, опи­ра­ясь на под­держ­ку многих русских кня­зей, а так­же по­ля­ков и венг­ров, на­пра­вил по­соль­ст­во к став­ше­му ки­ев­ским кня­зем Изя­сла­ву Да­ви­до­ви­чу с тре­бо­ва­ни­ем вы­дать Ивана Ростиславича, од­на­ко тот от­ве­тил от­ка­зом. Иван Ростиславич, опа­са­ясь за свою жизнь, бе­жал к по­лов­цам и за­тем при­был на Ду­най, где на­па­дал на тор­го­вые и ры­бац­кие су­да. Со­брав 6-ты­сяч­ное вой­ско бер­лад­ни­ков, вме­сте с по­лов­ца­ми на­чал по­ход на Га­лиц­кое княжество, без боя за­нял по­гра­нич­ный го­род Ку­чел­мин.

В Уши­це на сто­ро­ну Ивана Ростиславича пе­ре­шли смер­ды, од­на­ко го­род смог­ла от­сто­ять га­лиц­кая «за­са­да». Иван Ростиславич не раз­ре­шил ата­ко­вать го­род по­лов­цам (рас­счи­ты­вав­шим, ве­ро­ят­но, на его по­сле­дую­щее раз­граб­ле­ние), в ре­зуль­та­те че­го они по­ки­ну­ли Ивана Ростиславича. По­сле этой не­уда­чи он вер­нул­ся в Ки­ев и в том же 1158 году уча­ст­во­вал в на­чав­шем­ся по­хо­де на Га­лич, ор­га­ни­зо­ван­ном Изя­сла­вом Да­ви­до­ви­чем. Вой­ско ки­ев­ско­го кня­зя не про­дви­ну­лось да­лее Бел­го­ро­да, т. к. вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­му князю Мсти­сла­ву Изя­сла­ви­чу уда­лось убе­дить чёр­ных кло­бу­ков, со­став­ляв­ших важ­ную часть ки­ев­ско­го вой­ска, по­ки­нуть Изя­сла­ва Да­ви­до­ви­ча. В 1159 году Изяслав Ростиславич, про­дол­жая на­хо­дить­ся на служ­бе у Изя­сла­ва Да­ви­до­ви­ча, обо­ро­нял город Вырь от войск чер­ни­гов­ско­го князя Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча. Позд­нее уе­хал в Ви­зан­тию, где умер; ве­ро­ят­но, его от­ра­ви­ли лю­ди Яро­сла­ва Ос­мо­мыс­ла. Об­раз Ивана Ростиславича на­шёл от­ра­же­ние в южно-русских ис­то­рических пре­да­ни­ях и пес­нях, про­ник­ну­тых со­чув­ст­ви­ем и сим­па­ти­ей к нему.

С име­нем Ивана Ростиславича свя­за­на т. н. Гра­мо­та кня­зя Ива­на Рос­ти­сла­ви­ча Бер­лад­ни­ка, да­ти­ро­ван­ная 1134 годом. Впер­вые опуб­ли­ко­ва­на в 1860 году, до сих пор вы­зы­ва­ет раз­но­гла­сия ис­сле­до­ва­те­лей воп­рос о её про­ис­хо­ж­де­нии и под­лин­но­сти.