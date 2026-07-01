ИВАН ПОДКОВА

ИВАН ПОДКОВА - гос­по­дарь Мол­да­вии в 1577-1578 годах.

До это­го из­вес­тен как один из ру­ко­во­ди­те­лей за­по­рож­ских ка­за­ков. В 1574 году, ко­гда молдпвское ан­ти­ту­рец­кое дви­же­ние по­тер­пе­ло по­ра­же­ние и гос­по­дарь Ио­ан Во­дэ Гроз­ный был убит, Иван Подкова объ­я­вил се­бя его бра­том и с от­ря­дом за­по­рож­цев и при­сое­ди­нив­ших­ся к ним мол­да­ван в но­ябре 1577 года за­нял сто­ли­цу Мол­да­вии Яс­сы, пос­ле че­го про­воз­гла­сил се­бя гос­по­да­рем. Под на­тис­ком пре­вос­хо­дя­щих турецких сил и под­дер­жи­ваю­щих их ме­ст­ных бо­яр в начале 1578 года от­сту­пил на Ук­раи­ну, где по на­стоя­нию турецкого сул­та­на был каз­нён польскими вла­стя­ми. Позд­нее пе­ре­за­хо­ро­нен ка­за­ка­ми в Ка­нев­ском монастыре. Украинский по­эт Т. Г. Шев­чен­ко в его честь на­пи­сал ду­му «Иван Под­ко­ва».