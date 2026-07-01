ИВАН ПОДКОВА
ИВАН ПОДКОВА - господарь Молдавии в 1577-1578 годах.
До этого известен как один из руководителей запорожских казаков. В 1574 году, когда молдпвское антитурецкое движение потерпело поражение и господарь Иоан Водэ Грозный был убит, Иван Подкова объявил себя его братом и с отрядом запорожцев и присоединившихся к ним молдаван в ноябре 1577 года занял столицу Молдавии Яссы, после чего провозгласил себя господарем. Под натиском превосходящих турецких сил и поддерживающих их местных бояр в начале 1578 года отступил на Украину, где по настоянию турецкого султана был казнён польскими властями. Позднее перезахоронен казаками в Каневском монастыре. Украинский поэт Т. Г. Шевченко в его честь написал думу «Иван Подкова».