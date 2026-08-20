ИВАН МАЗЕПА

Государственный и политический деятель XVII - начала XVIII вв., гетман Левобережной Украины (с 1687).

Происходил из украинской шляхетской православной семьи: отец ― Адам Степан Мазепа, мать ― Марина Мокиевская. Учился в Киево-Могилянской академии. Затем продолжил образование за границей, побывал в Голландии, Италии, Германии и Франции (ок. 1657-1659). Владел несколькими языками: русским, украинским, польским, татарским, латынью. Говорил по-итальянски, по-французски и по-немецки. Около 1668 г. женился на вдове Ганне Фридрикевич, которая была старше его по возрасту и имела двух детей. После смерти жены известен его роман с дочерью генерального писаря и судьи Войска Запорожского В. Кочубея Матреной Кочубей. Она была значительно младше Мазепы, кроме того, являлась его крестницей.

Начиная с 1659 г. состоял при дворе польского короля Яна-Казимира на должности королевского покоевого (почетный придворный сан, который давал право находиться при особе короля). Ездил с королевскими поручениями к украинским гетманам Ю.Б. Хмельницкому, П.И. Тетере. В 1663-1664 гг. во время похода Яна-Казимира на левый берег Днепра (под Глухов), когда стало ясно, что польская власть на Левобережье не будет восстановлена, «отклонился» от польского войска и вернулся к своему отцу в с. Мазепинцы. В 1669-1674 гг. благодаря родственным связям своей жены выдвинулся в окружении придерживавшегося протурецкой ориентации гетмана П. Дорошенко: сначала был ротмистром гетманской надворной гвардии, затем ― писарем. Летом 1674 г. был схвачен на пути в Крымское ханство запорожскими казаками, переправлен к левобережному гетману И. Самойловичу и перешел к нему на службу. В 1682 г. был пожалован в чин генерального есаула. В 1686 г. вместе с группой старшины написал в Москву донос на И. Самойловича, обвиняя его в измене. После его низложения, 25.07.1687 на раде в Коломаке при поддержке В.В. Голицына был избран «царского величества Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетманом» и подписал Коломакские статьи. Согласно этим статьям, гетман попадал в сильную зависимость от Москвы, казачьи вольности сокращались. Крестьяне не могли становиться реестровыми казаками, самого гетмана нельзя было избирать и снимать без царского указа. Кроме того, гетману запрещалось «переменять генеральную старшину» и т.д. Пользовался дружбой и поддержкой руководителей правительства Софьи Алексеевны, в частности, В.В. Голицына. Во время внутриполитического кризиса 1689 г. перешел на сторону победившего Петра I и сумел убедить молодого царя и его окружение в своей лояльности.

В период гетманства И. Мазепа стал одним из самых богатых людей, как Украины, так и России, активно жертвовал крупные суммы на содержание и строительство храмов. Ему принадлежало около 100 тысяч крестьянских душ.

В 1692-1695 гг. подавил выступление «ханского гетманчика» П. Иваненко (Петрика). Принимал участие в Азовских походах Петра I (1695-1696) в составе войск Б.П. Шереметева. В начале Северной войны (1700-1721) посылал казачьи отряды на вспомогательные участки военных действий (Псков, Волынь, Галиция), проводил фортификационные работы в крепостях Левобережной и Правобережной Украины. Одновременно, предполагая, что война может закончиться поражением России и ее союзников, еще на начальном этапе войны (по разным сведениям, между 1704 и 1706 гг.) вступил в переговоры с польским королем С. Лещинским и шведским королем Карлом XII о переходе под власть Речи Посполитой.

Петр I всецело доверял И. Мазепе. В 1700 г. он получил орден Андрея Первозванного из рук самого царя. Известно, что в течение целого ряда лет царь игнорировал поступавшие предупреждения о готовящейся Мазепой измене, в частности, от генерального судьи В. Кочубея. Более того, в 1708 г. Петр I выдал В. Кочубея и полтавского полковника И.И. Искру для казни самому И. Мазепе.

28.10.1708, после того, как шведская армия вступила на Украину, открыто присоединился к шведам и перешел с несколькими тысячами казаков в шведский лагерь. Однако левобережные казачьи полки подтвердили свою присягу России, и массового перехода казаков на сторону шведов не последовало. Был отрешен от гетманства Петром I, отлучен от церкви (Петр приказал специально для Мазепы изготовить Орден Иуды). Русские войска под командованием А.Д. Меншикова взяли и разорили гетманскую резиденцию Батурин, в которой были заготовлены запасы провианта и вооружения для шведов...

Потеряв контроль над развитием политической ситуации на Украине и стремясь вернуть политическое влияние, пытался вступить в тайные переговоры с Петром I, обещая ему содействие против шведов, но русская сторона не пошла на них.

В апреле 1709 г. заключил с Карлом XII формальный договор, в котором, в частности, Мазепе было даровано пожизненное звание «законный князь Украины». И. Мазепа обещал передать шведскому королю «на время войны» такие города, как Стародуб, Малин, Батурин, Полтаву, Гадяч. После разгрома шведов русскими войсками в Полтавской битве (27.07.1709) в свите Карла XII бежал в Турцию. Требование Петра I выдать И. Мазепу было отвергнуто османским правительством. 22.09.1709 он скоропостижно умер в Бендерах. Похоронен в Галаце (совр. Румыния).