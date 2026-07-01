ИВАН ИВАНОВИЧ (РЯЗАНСКИЙ КНЯЗЬ )

ИВАН ИВАНОВИЧ - по­след­ний Великий князь Ря­зан­ский.

Из ди­на­стии ря­зан­ских Рю­ри­ко­ви­чей, сын великого князя ря­зан­ско­го Ива­на Ва­силь­е­ви­ча . По­сле смер­ти от­ца опе­ку­ном Ивана Ивановича (с 24.05.1500 года) бы­ла его баб­ка, се­ст­ра великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча - великая княгиня ря­зан­ская Ан­на Ва­силь­ев­на (по­сле смер­ти ко­то­рой в апреле 1501 года Иван Ивановичу ото­шёл её удел - «чет­верть»). За­тем опе­ку над Иваном Ивановичем взя­ла его мать - великая княжна ря­зан­ская Аг­рип­пи­на Ва­силь­ев­на, уро­ж­дён­ная княж­на Ба­бич-Друц­кая, дей­ст­во­вав­шая ис­клю­чи­тель­но в рус­ле по­ли­ти­ки великих кня­зей мо­с­ков­ских. В 1502 году ря­зан­ские вой­ска уча­ст­во­ва­ли в по­хо­де русских войск на Смо­ленск в хо­де русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов. В 1503 году Иван Иванович с ма­те­рью не смог­ли от­сто­ять свои пра­ва на удел без­дет­но­го дя­ди Ивана Ивановича - князя Фё­до­ра Ва­силь­е­ви­ча Трет­но­го, ко­то­рый, со­глас­но его за­ве­ща­нию, пе­ре­шёл к Ива­ну III, что гру­бо на­ру­ши­ло ус­ло­вия за­клю­чён­но­го 19.08.1496 года до­го­во­ра ме­ж­ду от­цом Ивана Ивановича и князем Фё­до­ром Ва­силь­е­ви­чем.

Великий князь мо­сков­ский Ва­си­лий III Ива­но­вич стре­мил­ся офор­мить под­чи­нён­ное по­ло­же­ние Ря­зан­ско­го великого княжества по от­но­ше­нию к Русскому государству: с 1507 года из­вест­ны ря­зан­ские дво­рец­кие, на­зна­чае­мые из Мо­ск­вы, в тек­сте Мо­с­ков­ско­го «веч­но­го» ми­ра 1508 года с Великим княжеством Ли­тов­ским (ВКЛ) вла­де­ния Ивана Ивановича бы­ли за­пи­са­ны сре­ди зе­мель, при­над­ле­жав­ших московской сто­ро­не, пре­тен­до­вать на власть в ко­то­рых не име­ли пра­ва великий князь ли­тов­ский и ко­роль поль­ский Си­гиз­мунд I Ста­рый и его пре­ем­ни­ки. В 1509 году в Пе­ре­вит­ске по­яви­лись московские на­ме­ст­ни­ки, а ме­ст­ная знать бы­ла при­вле­че­на на московскую служ­бу. Уси­ле­ние влия­ния великого князя Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча во вла­де­ни­ях Ивана Ивановича вы­зы­ва­ло оза­бо­чен­ность в Крым­ском хан­ст­ве, пра­ви­те­ли ко­то­ро­го фор­маль­но име­ли пра­во вы­да­вать яр­лы­ки на кня­же­ние на дан­ной тер­ри­то­рии. В октябре 1512 года это ста­ло од­ной из при­чин на­бе­га ца­ре­ви­ча Бур­наш-Ги­рея на ря­зан­ские зем­ли и Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский.

С 1514/1515 года на­ча­лось са­мо­сто­ятельное прав­ле­ние Ивана Ивановича. Московские на­ме­ст­ни­ки и гар­ни­зо­ны, на­хо­див­шие­ся в его го­ро­дах, бы­ли вы­ве­де­ны. Вой­ска Ивана Ивановича пе­ре­ста­ли уча­ст­во­вать в во­енных дей­ст­ви­ях на сто­ро­не Ва­си­лия III. Пы­тал­ся опе­реть­ся на ту часть ме­ст­но­го бо­яр­ст­ва, ко­то­рая под­дер­жи­ва­ла идею са­мо­стоя­тель­но­сти Ря­зан­ско­го великого княжества. В це­лях про­ти­во­дей­ст­вия Русскому государству и сни­же­ния во­енной уг­ро­зы на южных гра­ни­цах Ря­зан­ско­го великого княжества Иван Иванович вы­сту­пал за по­сте­пен­ное сбли­же­ние с Крым­ским хан­ст­вом и ВКЛ, ко­то­рые мог­ли бы га­ран­ти­ро­вать его не­за­ви­си­мость. Наи­бо­лее тес­ные кон­так­ты Ивана Ивановича с ха­ном Му­хам­мед-Ги­ре­ем I при­шлись на 1518/1519 год. По дан­ным С. фон Гер­бер­штей­на, со­юз­ни­ки на­ме­ре­ва­лись за­клю­чить не толь­ко тес­ный по­ли­тический, но и ди­на­стический со­юз: Иван Иванович дол­жен был взять в жё­ны од­ну из хан­ских до­че­рей. Ве­ро­ят­но, дан­ный план так­же на­шёл под­держ­ку у его ма­те­ри, по­ли­тическая по­зи­ция ко­то­рой, по всей ви­ди­мо­сти, из­ме­ни­лась.

Об этом ста­ло из­вест­но великому кня­зю мо­с­ков­ско­му, и зи­мой 1519/1520 года Иван Иванович был вы­зван ко дво­ру Ва­си­лия III. Опа­сал­ся аре­ста, но, по­лу­чив га­ран­тии безо­пас­но­сти от сво­его бли­жай­ше­го ок­ру­же­ния во гла­ве с боя­ри­ном С. И. Ко­робь­и­ным, от­пра­вил­ся в Мо­ск­ву, где был по­са­жен под до­маш­ний арест. Великую княгиню Аг­рип­пи­ну Ва­силь­ев­ну увез­ли из Пе­ре­яс­лав­ля-Ря­зан­ско­го и по­стриг­ли в мо­на­хи­ни. Сто­рон­ни­ки Иван Ивановича и его ма­те­ри бы­ли вы­ве­де­ны за пре­де­лы Ря­зан­ско­го великого княжества, а в его го­ро­да воз­вра­ти­лись московские на­ме­ст­ни­ки. Уз­нав об этом, ле­том 1521 года хан Му­хам­мед-Ги­рей I вме­сте с ли­товскими от­ря­да­ми Ев­ста­фия Даш­ко­ви­ча пред­при­нял по­ход на Русское государство. Во вре­мя па­ни­ки, ох­ва­тив­шей Мо­ск­ву в от­сут­ст­вие великого князя Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча, Иван Иванович вос­поль­зо­вал­ся бла­го­при­ят­ной си­туа­ци­ей и в ночь с 28 на 29.07.1521 года вме­сте со сво­им ок­ру­же­ни­ем по­ки­нул го­род и от­пра­вил­ся в Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский. Од­на­ко здесь Иван Иванович не смог по­лу­чить серь­ёз­ной под­держ­ки от сво­их слу­жи­лых лю­дей, т. к. боль­шин­ст­во дво­рян ос­та­лись вер­ны при­ся­ге великому кня­зю мо­с­ков­ско­му, а гон­цы Ивана Ивановича во гла­ве с бо­яр­ским сы­ном Д. Ф. Сун­бу­ло­вым по при­ка­зу московского вое­во­ды и околь­ни­че­го И. В. Ха­ба­ра Сим­ско­го бы­ли за­дер­жа­ны. По­тер­пев не­уда­чу, Иван Иванович по­лу­чил ох­ра­ни­тель­ную гра­мо­ту от Си­гиз­мун­да I Ста­ро­го и отъ­е­хал в ВКЛ, где ему в по­жиз­нен­ное вла­де­ние бы­ло по­жа­ло­ва­но име­ние Сто­клиш­ки в Ко­вель­ском по­ве­те Трок­ско­го вое­вод­ст­ва.

Бег­ст­во Ивана Ивановичу, а так­же не­ко­то­рые ко­ле­ба­ния в на­ча­ле августа 1521 года сре­ди ря­зан­ских де­тей бо­яр­ских вы­зва­ли оза­бо­чен­ность со сто­ро­ны Ва­си­лия III. Уже в кон­це ав­гу­ста в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском на­ча­ла ра­бо­ту след­ст­вен­ная ко­мис­сия во гла­ве с ка­зна­че­ем Ю. Д. Тра­ха­нио­том, чле­ны ко­то­рой пы­та­лись ус­та­но­вить круг лиц, ли­бо сбе­жав­ших с Иваном Ивановичем, ли­бо имев­ших на это пла­ны. Не сра­зу уда­лось вы­яс­нить судь­бу Ивана Ивановича, в свя­зи с чем позд­нее в ро­до­слов­ные ис­точ­ни­ки XVII века про­ник­ли све­де­ния, по­черп­ну­тые, оче­вид­но, из до­ку­мен­тов ко­мис­сии, в ко­то­рых со­об­ща­лось, что ко­гда Иван Иванович «по­бе­жал с Мо­ск­вы к Ря­за­ни», то он был убит та­та­ра­ми в Брон­ни­цах. В 1521-1522 годах не­за­кон­ность прав­ле­ния Ивана Ивановича в Ря­зан­ском великом княжестве по­пы­та­лись идео­ло­ги­че­ски обос­но­вать близ­кие к ве­ли­ко­кня­же­ской вла­сти ио­сиф­ля­не. В из­вес­тии, от­но­ся­щем­ся к 1500 году Рус­ско­го хро­но­гра­фа, со­став­лен­но­го До­си­фе­ем (То­пор­ко­вым) в 1512 году, бы­ло вне­се­но уточ­не­ние, со­глас­но ко­то­ро­му отец Иван Иванович был «князь ве­ли­кий Ре­зань­ский по­след­ний».

В 1522 году Му­хам­мед-Ги­рей I по­сы­лал по­соль­ст­во к Си­гиз­мун­ду I Ста­ро­му с тем, что­бы тот скло­нил Ивана Ивановича к отъ­ез­ду в Крым. Од­на­ко Иван Иванович, по-ви­ди­мо­му, ук­ло­нил­ся от это­го, не­смот­ря на хан­ские обе­ща­ния вер­нуть ему власть над ут­ра­чен­ны­ми вла­де­ния­ми. В это же вре­мя Иван Иванович пи­сал митрополиту Да­нии­лу, что­бы он хо­да­тай­ст­во­вал за не­го пе­ред Ва­си­ли­ем III. В Мо­ск­ве вни­ма­тель­но сле­ди­ли за дей­ст­вия­ми Ивана Ивановича, о них русские ди­пло­ма­ты и их аген­ты со­об­ща­ли Ва­си­лию III (один из из­вест­ных от­чё­тов от­но­сит­ся к 22.01.1524 года).

Ма­те­ри­аль­ное по­ло­же­ние Ивана Ивановича в ВКЛ не бы­ло вы­со­ким: оно по­зво­ля­ло ему со­дер­жать слуг и ме­ст­ных бо­яр в Сто­клиш­ках, но не да­ва­ло воз­мож­но­сти на­чать борь­бу за воз­вра­ще­ние Ря­зан­ско­го великого кня­же­ст­ва.

При­бли­зи­тель­ная да­та смер­ти Ивана Ивановича ус­та­нав­ли­ва­ет­ся на ос­но­ва­нии то­го, что ле­том 1534 года име­ние Сто­клиш­ки уже счи­та­лось вы­мо­ро­ч­ным (по пра­ву на­след­ства его по­лу­чил двою­род­ный брат Ивана Ивановича по жен­ской ли­нии - князь С. Ф. Бель­ский).