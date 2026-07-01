ИВАН ИВАНОВИЧ (РЯЗАНСКИЙ КНЯЗЬ )
ИВАН ИВАНОВИЧ - последний Великий князь Рязанский.
Из династии рязанских Рюриковичей, сын великого князя рязанского Ивана Васильевича. После смерти отца опекуном Ивана Ивановича (с 24.05.1500 года) была его бабка, сестра великого князя московского Ивана III Васильевича - великая княгиня рязанская Анна Васильевна (после смерти которой в апреле 1501 года Иван Ивановичу отошёл её удел - «четверть»). Затем опеку над Иваном Ивановичем взяла его мать - великая княжна рязанская Агриппина Васильевна, урождённая княжна Бабич-Друцкая, действовавшая исключительно в русле политики великих князей московских. В 1502 году рязанские войска участвовали в походе русских войск на Смоленск в ходе русско-литовской войны 1500-1503 годов. В 1503 году Иван Иванович с матерью не смогли отстоять свои права на удел бездетного дяди Ивана Ивановича - князя Фёдора Васильевича Третного, который, согласно его завещанию, перешёл к Ивану III, что грубо нарушило условия заключённого 19.08.1496 года договора между отцом Ивана Ивановича и князем Фёдором Васильевичем.
Великий князь московский Василий III Иванович стремился оформить подчинённое положение Рязанского великого княжества по отношению к Русскому государству: с 1507 года известны рязанские дворецкие, назначаемые из Москвы, в тексте Московского «вечного» мира 1508 года с Великим княжеством Литовским (ВКЛ) владения Ивана Ивановича были записаны среди земель, принадлежавших московской стороне, претендовать на власть в которых не имели права великий князь литовский и король польский Сигизмунд I Старый и его преемники. В 1509 году в Перевитске появились московские наместники, а местная знать была привлечена на московскую службу. Усиление влияния великого князя Василия III Ивановича во владениях Ивана Ивановича вызывало озабоченность в Крымском ханстве, правители которого формально имели право выдавать ярлыки на княжение на данной территории. В октябре 1512 года это стало одной из причин набега царевича Бурнаш-Гирея на рязанские земли и Переяславль-Рязанский.
С 1514/1515 года началось самостоятельное правление Ивана Ивановича. Московские наместники и гарнизоны, находившиеся в его городах, были выведены. Войска Ивана Ивановича перестали участвовать в военных действиях на стороне Василия III. Пытался опереться на ту часть местного боярства, которая поддерживала идею самостоятельности Рязанского великого княжества. В целях противодействия Русскому государству и снижения военной угрозы на южных границах Рязанского великого княжества Иван Иванович выступал за постепенное сближение с Крымским ханством и ВКЛ, которые могли бы гарантировать его независимость. Наиболее тесные контакты Ивана Ивановича с ханом Мухаммед-Гиреем I пришлись на 1518/1519 год. По данным С. фон Герберштейна, союзники намеревались заключить не только тесный политический, но и династический союз: Иван Иванович должен был взять в жёны одну из ханских дочерей. Вероятно, данный план также нашёл поддержку у его матери, политическая позиция которой, по всей видимости, изменилась.
Об этом стало известно великому князю московскому, и зимой 1519/1520 года Иван Иванович был вызван ко двору Василия III. Опасался ареста, но, получив гарантии безопасности от своего ближайшего окружения во главе с боярином С. И. Коробьиным, отправился в Москву, где был посажен под домашний арест. Великую княгиню Агриппину Васильевну увезли из Переяславля-Рязанского и постригли в монахини. Сторонники Иван Ивановича и его матери были выведены за пределы Рязанского великого княжества, а в его города возвратились московские наместники. Узнав об этом, летом 1521 года хан Мухаммед-Гирей I вместе с литовскими отрядами Евстафия Дашковича предпринял поход на Русское государство. Во время паники, охватившей Москву в отсутствие великого князя Василия III Ивановича, Иван Иванович воспользовался благоприятной ситуацией и в ночь с 28 на 29.07.1521 года вместе со своим окружением покинул город и отправился в Переяславль-Рязанский. Однако здесь Иван Иванович не смог получить серьёзной поддержки от своих служилых людей, т. к. большинство дворян остались верны присяге великому князю московскому, а гонцы Ивана Ивановича во главе с боярским сыном Д. Ф. Сунбуловым по приказу московского воеводы и окольничего И. В. Хабара Симского были задержаны. Потерпев неудачу, Иван Иванович получил охранительную грамоту от Сигизмунда I Старого и отъехал в ВКЛ, где ему в пожизненное владение было пожаловано имение Стоклишки в Ковельском повете Трокского воеводства.
Бегство Ивана Ивановичу, а также некоторые колебания в начале августа 1521 года среди рязанских детей боярских вызвали озабоченность со стороны Василия III. Уже в конце августа в Переяславле-Рязанском начала работу следственная комиссия во главе с казначеем Ю. Д. Траханиотом, члены которой пытались установить круг лиц, либо сбежавших с Иваном Ивановичем, либо имевших на это планы. Не сразу удалось выяснить судьбу Ивана Ивановича, в связи с чем позднее в родословные источники XVII века проникли сведения, почерпнутые, очевидно, из документов комиссии, в которых сообщалось, что когда Иван Иванович «побежал с Москвы к Рязани», то он был убит татарами в Бронницах. В 1521-1522 годах незаконность правления Ивана Ивановича в Рязанском великом княжестве попытались идеологически обосновать близкие к великокняжеской власти иосифляне. В известии, относящемся к 1500 году Русского хронографа, составленного Досифеем (Топорковым) в 1512 году, было внесено уточнение, согласно которому отец Иван Иванович был «князь великий Резаньский последний».
В 1522 году Мухаммед-Гирей I посылал посольство к Сигизмунду I Старому с тем, чтобы тот склонил Ивана Ивановича к отъезду в Крым. Однако Иван Иванович, по-видимому, уклонился от этого, несмотря на ханские обещания вернуть ему власть над утраченными владениями. В это же время Иван Иванович писал митрополиту Даниилу, чтобы он ходатайствовал за него перед Василием III. В Москве внимательно следили за действиями Ивана Ивановича, о них русские дипломаты и их агенты сообщали Василию III (один из известных отчётов относится к 22.01.1524 года).
Материальное положение Ивана Ивановича в ВКЛ не было высоким: оно позволяло ему содержать слуг и местных бояр в Стоклишках, но не давало возможности начать борьбу за возвращение Рязанского великого княжества.
Приблизительная дата смерти Ивана Ивановича устанавливается на основании того, что летом 1534 года имение Стоклишки уже считалось выморочным (по праву наследства его получил двоюродный брат Ивана Ивановича по женской линии - князь С. Ф. Бельский).