ИВАН ИВАНОВИЧ МОЛОДОЙ
ИВАН ИВАНОВИЧ МОЛОДОЙ - великий князь Московский, Великий князь Тверской.
Из династии московсктх Рюриковичей, сын Ивана III Васильевича от 1-го брака с Марией Борисовной; отец Дмитрия Ивановича Внука. Впервые упомянут в «докончании» (договоре) конца 1460-х годов Ивана III с Андреем Васильевичем Большим (Горяем). С июня 1471 года в княжеских договорах, внутриполитических и внешнеполитических документах, летописных текстах именовался великим князем, став соправителем и наследником своего отца. Во время длительных походов и поездок Ивана III в Новгород замещал его в Москве в качестве верховного правителя (июнь - август 1471 года, 1475-1476 годы, 1477-1478 годы, 1479-1480 годы). Присутствовал на торжественных придворных церемониях: встрече Ивана III после похода на Новгород (1471 год), перенесении мощей митрополита Петра (1472 год), похоронах митрополита Московского Филиппа I (1473 год), освящении Успенского собора Московского Кремля (1479 год) и др. Участвовал в различнеых дипломатических мероприятиях: лично от него были отправлены дары папе Римскому Сиксту IV (январь 1473 года); новгородские послы в 1477 году были направлены не только к Ивану III, но и к Ивану Ивановичу; в русско-ливонских документах 1470-х годов именовался «царём», как и Иван III. С конца 1470-х годов осуществлял великокняжеский суд в Москве.
В ходе отражения нападения хана Большой Орды Ахмеда на Русское государство 08.06.1480 года во главе значительных сил направлен из Москвы в Серпухов (реальным командующим являлся, скорее всего, князь Д. Д. Холмский). В конце сентября - начале октября командовал передислокацией основных сил русских войск на левый берег реки Угра перед Стоянием на Угре 1480 года. Отказался выполнить распоряжение отца - покинуть расположение войск и вернуться в Москву. Войско во главе с Иваном Ивановичем отразило все попытки ордынцев форсировать реки Угра (октябрь 1480 года).
В начале 1480-х годов заметно возросла роль Ивана Ивановича как великого князя московского в административно-судебной деятельности. 12.01.1483 года он женился на Елене Стефановне, дочери молдавского господаря Стефана III Великого. То, что Иван Иванович достиг статуса полной социальной зрелости в связи с женитьбой и рождением сына Дмитрия (10.10.1483 года), а также то, что у Ивана III во 2-м браке с З.(С. Ф.) Палеолог родились дети, скорее всего, обусловило выделение Ивану Ивановичу отдельной территории (Суздаль, Галич, Кострома), где он правил в качестве великого князя (однако это не отменяло верховной власти на этой территории Ивана III). В 1485 году Иван Иванович участвовал в походе на Тверское княжество: в результате недолгой осады и бегства в Великое княжество Литовское последнего великого князя тверского Михаила Борисовича Тверь капитулировала. 15.09.1485 года состоялись въезд великих князей московских (Ивана III и Ивана Ивановича) в Тверской кремль и торжественное богослужение в Спасском соборе.
По решению Ивана III Тверское великое княжество включалось в состав Русского государства на правах значительной автономии, а его главой с титулом великого князя тверского был поставлен Иваном Ивановичем, по материнской линии - внук великого князя тверского Бориса Александровича и племянник Михаила Борисовича. 18.09.1485 года Иван Иванович «въехал в город Тферь жыти». На начальном этапе правления его деятельность в определённой мере контролировалась назначенным Иваном III тверским наместником В. Ф. Образцом Симским. Прерогативы Ивана Ивановича как великого князя тверского не отменяли верховной власти Ивана III над Тверским княжеством, а Иван Иванович не утратил прав соправителя отца по отношению к нетверским территориям (известны случаи, когда вынесение судебных постановлений откладывалось до приезда Ивана Ивановича из Твери в Москву) и соответствующего титула (в шведских грамотах и новгородских документах именовался великий князь «всея Руси»).
Помимо резиденции в Твери, Иван Иванович, вероятно, имел отдельный двор в Московском Кремле. В целом Иван Иванович сохранил традиционные для Тверского княжества институты и учреждения. Особый тверской двор включал при Иване Ивановиче многих представителей тверской титулованной аристократии (большинство бывних удельных князей - тверских Рюриковичей - стали служилыми князьями и боярами), нетитулованной знати (Борисовы-Бороздины, Житовы, Киндыревы, Сакмышевы и пр.), др. тверских родов и фамилий, а также выходцев из «московских» родов (князья Оболенские и Тулуповы, Гусевы-Добрынские, Пушкины, Сабуровы и др.). В рамках двора и дворцовых владений Ивана Ивановича функционировали тверская Боярская дума, институт дворецкого, путные ведомства (в частности, ловчий и сокольничий пути).
Действовала особая система военной службы «изо Твери», когда для походов или гарнизонной службы отправлялись воеводы из состава членов тверского двора с отрядами из тверских же детей боярских (в т. ч. в поход на Казань 1487 года; для участия в русско-литовской войне 1487-1494 годов; в поход на Вятку 1489 года). Особая тверская канцелярия при Иване Ивановиче использовала московские, тверские, а также комбинированные формуляры при выдаче жалованных и кормленых грамот. Иван Иванович подтвердил права собственности на вотчины большинства тверских бояр и детей боярских (в т. ч. отъехавших в Москву в конце 1470-х годов и вернувшихся после 1485 года), в то же время развивал поместную систему землевладения на тверских землях. Существует версия о связях Ивана Ивановича с членами московского кружка еретиков, однако прямых фактов, подтверждающих это, нет.
С лета 1488 года стал чаще и дольше бывать в Москве, вероятно, из-за обострения у него хронического полиартрита. В начале 1490 года врач Леон, прибывший в Москву из Венеции, пообещал Ивану III излечить Ивана Ивановича, гарантировав успех собственной жизнью. Однако интенсивные методы лечения, применённые Леоном, принесли обратный результат: от него Иван Иванович «тягчая бысть и умре» (за это Леон был казнён 29.04.1490 года).