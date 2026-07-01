ИВАН ИВАНОВИЧ МОЛОДОЙ

ИВАН ИВАНОВИЧ МОЛОДОЙ - великий князь Мо­с­ков­ский, Великий князь Твер­ской.

Из ди­на­стии московсктх Рю­ри­ко­ви­чей, сын Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча от 1-го бра­ка с Ма­ри­ей Бо­ри­сов­ной; отец Дмит­рия Ива­но­ви­ча Вну­ка. Впер­вые упо­мя­нут в «до­кон­ча­нии» (до­го­во­ре) конца 1460-х годов Ива­на III с Ан­д­ре­ем Ва­силь­е­ви­чем Боль­шим (Го­ря­ем). С ию­ня 1471 года в кня­же­ских до­го­во­рах, внут­ри­по­ли­тических и внеш­не­по­ли­тических до­ку­мен­тах, ле­то­пис­ных тек­стах име­но­вал­ся великим кня­зем, став со­пра­ви­те­лем и на­след­ни­ком сво­его от­ца. Во вре­мя дли­тель­ных по­хо­дов и по­ез­док Ива­на III в Нов­го­род за­ме­щал его в Мо­ск­ве в ка­че­ст­ве вер­хов­но­го пра­ви­те­ля (июнь - август 1471 года, 1475-1476 годы, 1477-1478 годы, 1479-1480 годы). При­сут­ст­во­вал на тор­же­ст­вен­ных при­двор­ных це­ре­мо­ни­ях: встре­че Ива­на III по­сле по­хо­да на Нов­го­род (1471 год), пе­ре­не­се­нии мо­щей митрополита Пет­ра (1472 год), по­хо­ро­нах митрополита Мо­с­ков­ско­го Фи­лип­па I (1473 год), ос­вя­ще­нии Ус­пен­ско­го со­бо­ра Мос­ков­ско­го Крем­ля (1479 год) и др. Уча­ст­во­вал в различнеых ди­пло­ма­тических ме­ро­прия­ти­ях: лич­но от не­го бы­ли от­прав­ле­ны да­ры па­пе Рим­ско­му Сик­сту IV (январь 1473 года); нов­го­род­ские по­слы в 1477 году бы­ли на­прав­ле­ны не толь­ко к Ива­ну III, но и к Ивану Ивановичу; в рус­ско-ли­вон­ских до­ку­мен­тах 1470-х годов име­но­вал­ся «ца­рём», как и Иван III. С конца 1470-х годов осу­ще­ст­в­лял ве­ли­ко­кня­же­ский суд в Мо­ск­ве.

В хо­де от­ра­же­ния на­па­де­ния ха­на Боль­шой Ор­ды Ах­ме­да на Русское государство 08.06.1480 года во гла­ве зна­чительных сил на­прав­лен из Мо­ск­вы в Сер­пу­хов (ре­аль­ным ко­ман­дую­щим яв­лял­ся, ско­рее все­го, князь Д. Д. Холм­ский). В кон­це сен­тяб­ря - на­ча­ле ок­тяб­ря ко­ман­до­вал пе­ре­дис­ло­ка­ци­ей основных сил русских войск на ле­вый бе­рег реки Уг­ра пе­ред Стоя­ни­ем на Уг­ре 1480 года. От­ка­зал­ся вы­пол­нить рас­по­ря­же­ние от­ца - по­ки­нуть рас­по­ло­же­ние войск и вер­нуть­ся в Мо­ск­ву. Вой­ско во гла­ве с Иваном Ивановичем от­ра­зи­ло все по­пыт­ки ор­дын­цев фор­си­ро­вать реки Уг­ра (октябрь 1480 года).

В начале 1480-х годов за­мет­но воз­рос­ла роль Ивана Ивановича как великого кня­зя мо­с­ков­ско­го в ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-су­деб­ной дея­тель­но­сти. 12.01.1483 года он же­нил­ся на Еле­не Сте­фа­нов­не, до­че­ри молдавского гос­по­да­ря Сте­фа­на III Ве­ли­ко­го. То, что Иван Иванович дос­тиг ста­ту­са пол­ной со­ци­аль­ной зре­ло­сти в свя­зи с же­нить­бой и ро­ж­де­ни­ем сы­на Дмит­рия (10.10.1483 года), а так­же то, что у Ива­на III во 2-м бра­ке с З.(С. Ф.) Па­лео­лог ро­ди­лись де­ти, ско­рее все­го, обу­сло­ви­ло вы­де­ле­ние Ивану Ивановичу отдельной тер­ри­то­рии (Суз­даль, Га­лич, Ко­ст­ро­ма), где он пра­вил в ка­че­ст­ве великого кня­зя (од­на­ко это не от­ме­ня­ло вер­хов­ной вла­сти на этой тер­ри­то­рии Ива­на III). В 1485 году Иван Иванович уча­ст­во­вал в по­хо­де на Твер­ское кня­же­ст­во: в ре­зуль­та­те не­дол­гой оса­ды и бег­ст­ва в Великое княжество Ли­тов­ское по­след­не­го великого князя твер­ско­го Ми­хаи­ла Бо­ри­со­ви­ча Тверь ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла. 15.09.1485 года со­стоя­лись въезд великих кня­зей мо­с­ков­ских (Ива­на III и Ивана Ивановича) в Твер­ской кремль и тор­же­ст­вен­ное бо­го­слу­же­ние в Спас­ском со­бо­ре.

По ре­ше­нию Ива­на III Твер­ское великое княжество вклю­ча­лось в со­став Русского государства на пра­вах зна­чительной ав­то­но­мии, а его гла­вой с ти­ту­лом великого кня­зя твер­ско­го был по­став­лен Иваном Ивановичем, по ма­те­рин­ской ли­нии - внук великого князя твер­ско­го Бо­ри­са Алек­сан­д­ро­ви­ча и пле­мян­ник Ми­хаи­ла Бо­ри­со­ви­ча. 18.09.1485 года Иван Иванович «въе­хал в го­род Тферь жы­ти». На на­чаль­ном эта­пе прав­ле­ния его дея­тель­ность в оп­ре­де­лён­ной ме­ре кон­тро­ли­ро­ва­лась на­зна­чен­ным Ива­ном III твер­ским на­ме­ст­ни­ком В. Ф. Об­раз­цом Сим­ским. Пре­ро­га­ти­вы Ивана Ивановича как великого кня­зя твер­ско­го не от­ме­ня­ли вер­хов­ной вла­сти Ива­на III над Твер­ским княжеством, а Иван Иванович не ут­ра­тил прав со­пра­ви­те­ля от­ца по от­но­ше­нию к не­твер­ским тер­ри­то­ри­ям (из­вест­ны слу­чаи, ко­гда вы­не­се­ние су­деб­ных по­ста­нов­ле­ний от­кла­ды­ва­лось до при­ез­да Ивана Ивановича из Тве­ри в Мо­ск­ву) и со­от­вет­ст­вую­ще­го ти­ту­ла (в шведских гра­мо­тах и нов­го­род­ских до­ку­мен­тах име­но­вал­ся великий князь «всея Ру­си»).

По­ми­мо ре­зи­ден­ции в Тве­ри, Иван Иванович, ве­ро­ят­но, имел отдельный двор в Мо­с­ков­ском Крем­ле. В це­лом Иван Иванович со­хра­нил тра­ди­ци­он­ные для Твер­ско­го княжества ин­сти­ту­ты и уч­ре­ж­де­ния. Осо­бый твер­ской двор вклю­чал при Иване Ивановиче многих пред­ста­ви­те­лей твер­ской ти­ту­лованной ари­сто­кра­тии (боль­шин­ст­во бывних удель­ных кня­зей - твер­ских Рю­ри­ко­ви­чей - ста­ли слу­жи­лы­ми князь­я­ми и боя­ра­ми), не­ти­ту­лованной зна­ти (Бо­ри­со­вы-Бо­роз­ди­ны, Жи­то­вы, Кин­ды­ре­вы, Сак­мы­ше­вы и пр.), др. твер­ских ро­дов и фа­ми­лий, а так­же вы­ход­цев из «мо­с­ков­ских» ро­дов (кня­зья Обо­лен­ские и Ту­лу­по­вы, Гу­се­вы-До­б­рын­ские, Пуш­ки­ны, Са­бу­ро­вы и др.). В рам­ках дво­ра и двор­цо­вых вла­де­ний Ивана Ивановича функ­цио­ни­ро­ва­ли твер­ская Бо­яр­ская ду­ма, ин­сти­тут дво­рец­ко­го, пут­ные ве­дом­ст­ва (в ча­ст­но­сти, лов­чий и со­коль­ни­чий пу­ти).

Дей­ст­во­ва­ла осо­бая сис­те­ма во­енной служ­бы «изо Тве­ри», ко­гда для по­хо­дов или гар­ни­зон­ной служ­бы от­прав­ля­лись вое­во­ды из со­ста­ва чле­нов твер­ско­го дво­ра с от­ря­да­ми из твер­ских же де­тей бо­яр­ских (в т. ч. в по­ход на Ка­зань 1487 года; для уча­стия в русско-ли­товской вой­не 1487-1494 годов; в по­ход на Вят­ку 1489 года). Осо­бая твер­ская кан­це­ля­рия при Иване Ивановиче ис­поль­зо­ва­ла мо­с­ков­ские, твер­ские, а так­же ком­би­ни­рованные фор­му­ля­ры при вы­да­че жа­ло­ван­ных и корм­ле­ных гра­мот. Иван Иванович под­твер­дил пра­ва соб­ст­вен­но­сти на вот­чи­ны боль­шин­ст­ва твер­ских бо­яр и де­тей бо­яр­ских (в т. ч. отъ­е­хав­ших в Мо­ск­ву в конце 1470-х годов и вер­нув­ших­ся по­сле 1485 года), в то же вре­мя раз­ви­вал по­ме­ст­ную сис­те­му зем­ле­вла­де­ния на твер­ских зем­лях. Су­ще­ст­ву­ет вер­сия о свя­зях Ивана Ивановича с чле­на­ми московского круж­ка ере­ти­ков, од­на­ко пря­мых фак­тов, под­твер­ждаю­щих это, нет.

С ле­та 1488 года стал ча­ще и доль­ше бы­вать в Мо­ск­ве, ве­ро­ят­но, из-за обо­ст­ре­ния у не­го хро­нического по­ли­арт­ри­та. В начале 1490 года врач Ле­он, при­быв­ший в Мо­ск­ву из Ве­не­ции, по­обе­щал Ива­ну III из­ле­чить Ивана Ивановича, га­ран­ти­ро­вав ус­пех собственной жиз­нью. Од­на­ко ин­тен­сив­ные ме­то­ды ле­че­ния, при­ме­нён­ные Ле­о­ном, при­нес­ли об­рат­ный ре­зуль­тат: от него Иван Иванович «тяг­чая бысть и ум­ре» (за это Ле­он был каз­нён 29.04.1490 года).