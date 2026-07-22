ИВАН IV

Иван IV Васильевич Грозный — великий князь Владимирский, Московский и всея Руси (с 1533 года), первый русский царь (с 1547 года).

Главным итогом царствования Ивана Грозного было укрепление Российского централизованного государства: прекращение феодальных усобиц, реорганизация местного и центрального управления и вооруженных сил, присоединение новых земель (Казанского, Астраханского и Сибирского ханств) и укрепление границ.

В то же время, правление Грозного было противоречивым. Длительная и неудачная Ливонская война, установление жесткого режима опричнины с его массовыми казнями, убийствами, разгромами и бесчинствами привели к разорению государства и социально-политическому кризису.

Детство, образование, семья

Иван IV - старший сын великого князя Василия III Иоанновича и его 2-й жены великой княгини Елены Васильевны Глинской. В честь рождения Ивана была воздвигнута церковь Вознесения в Коломенском. После смерти отца в 1533 г. трехлетний Иван Васильевич вступил на великокняжеский престол. Фактически государством управляла его мать. И в годы правления Елены, и после ее смерти в 1538 г. (есть предположение, что она была отравлена) не прекращалась борьба за власть между боярскими группировками Бельских, Шуйских, Глинских. Иван рос в обстановке произвола и насилия. Окружавшие его и воспитывавшие бояре своим обращением развивали в Иване болезненное самолюбие и жестокость: на официальных приемах его окружали величием и раболепством, в остальное время с мальчиком обращались грубо и оскорбительно, при этом поощряя его жестокие забавы с животными (он мучил и издевался над ними).

При всем этом Иван Грозный считался одним из самых образованных людей своего времени. Он автор многочисленных посланий (в том числе к князю Курбскому, Елизавете I, Стефану Баторию и др.), стихир на Сретение Владимирской иконы Божией Матери, на преставление Петра митрополита Московского и всея Руси, канона Архангелу Михаилу (под псевдонимом Парфений Уродивый). По распоряжению царя был создан уникальный памятник литературы – Лицевой летописный свод. Также он основал Печатный двор в Москве, способствовал строительству храма Василия Блаженного.

У Ивана Васильевича было шесть или семь жен, но только четыре из них являлись законными. Первая жена – Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева (1547-1560), умершая при жизни мужа. Их дети: сыновья Дмитрий (умер в младенчестве), Иван (по одной из версий, погиб во время ссоры с отцом, по другой – в результате болезни) и Федор (царствовал после смерти отца в 1584 г. и до 1598 г.); дочери Анна, Мария и Евдокия (все умерли в младенчестве). Вторая жена – Мария Темрюковна (Кученей), княжна Черкасская (1561-1569), умерла при жизни мужа. Третья жена – Марфа Васильевна Собакина (1571), четвертая – Анна Алексеевна Колтовская (Анна Ивановна, впоследствии инокиня Дарья, 1572 - ?), пятая – Анна Григорьевна Васильчикова (1574/75-1576/77), шестая – Василиса Мелентьевна (1575? – 1579?). Последней женой Грозного стала Мария Федоровна Нагая (впоследствии инокиня Марфа, 1580-1584). Она родила сына Дмитрия (1582-1591), умершего по одной из версий – от рук людей Бориса Годунова, по другой – зарезав себя в припадке эпилепсии.

Венчание на царство. Реформы середины XVI в.

В январе 1547 г. Иван IV, достигнув совершеннолетия, официально венчался на царство. Обряд принятия царского титула происходил в Успенском соборе Кремля.

Первая половина правления Ивана Грозного характеризовалась проведением реформ в области законодательства (Судебник 1550 г.), местного и центрального управления, вооруженных сил, церкви (Стоглавый собор 1551 г.), финансов. Причинами преобразований стала необходимость дальнейшего укрепления государственности, централизации власти.

Так, оформление приказной системы позволило централизовать управление страной. Возвышение авторитета царской власти, усиление духовенства и складывание мощного поместного землевладения привели к возникновению нового органа – Земского собора. Земские соборы собирались нерегулярно и занимались решением важнейших государственных дел, прежде всего вопросами внешней политики и финансов. Первый Земский собор был созван в 1549 г. Он принял решение составить новый Судебник (утвержден в 1550 г.) и сформулировал программу реформ середины XVI в. В состав Земских соборов входила Боярская дума, Освященный собор – представители высшего духовенства, иногда на его заседаниях присутствовали представители дворянства и верхушки посада. На местах управление было передано в руки выборных представителей местного населения: губных старост, избиравшихся из числа местных дворян; земских старост – из числа черносошного населения, городовых приказчиков и излюбленных голов – в городах. Эти меры укрепили власть на местах.

Коснулись изменения и законодательной сферы. В 1550 г. на основе Судебника Ивана III был создан новый Судебник. Составители внесли в него изменения, связанные с усилением центральной власти. Здесь нашло отражение усиление власти феодала над крестьянином, изменения в налогообложении - была установлена единая для всего государства единица взимания налогов – большая соха; меры по борьбе со взяточничеством и т.д.

Иван Васильевич продолжил денежную реформу, начатую его матерью Еленой Глинской. Московский рубль стал основной платежной единицей в стране. Право сбора торговых пошлин переходило в руки государства.

Много было сделано для укрепления вооруженных сил страны. Ядро армии составляло дворянское ополчение. Было составлено «Уложение о службе». В 1550 г. было создано постоянное стрелецкое войско. На время военных походов ограничивалось местничество.

В 1551 г. по инициативе царя и митрополита собрался Собор русской церкви, получивший название Стоглавый. Его решения отразили изменения, связанные с централизацией государства. Собор одобрил принятие судебника 1550 г. и реформы Ивана Грозного. Из числа местных святых, почитавшихся в отдельных русских землях, был составлен общерусский список. Упорядочилась и унифицировалась церковная обрядность на всей территории страны. Даже искусство подлежало регламентации. В вопросе же о монастырском землевладении победила линия на его ограничение и контроль со стороны царя.

Реформы середины XVI в. способствовали укреплению Российского централизованного государства. Они усилили власть царя, привели к реорганизации местного и центрального управления, укрепили мощь страны. Одновременно они создали предпосылки для решения внешнеполитических задач, стоявших перед Россией.

Присоединение и освоение новых земель. Ливонская война (1558-1583)

Образовавшиеся в результате распада Золотой Орды Казанское и Астраханское ханство постоянно угрожали русским землям. Они держали в своих руках Волжский торговый путь. Кроме того, это были районы плодородной земли, о которой мечтало русское дворянство. Все это послужило причинами решения подчинить ханства Русскому царству.

После неудачных дипломатических попыток подчинить Казанское ханство в 1552 г. войско Ивана Грозного осадило Казань. Она была взята штурмом 2 октября 1552 г. Спустя четыре года после взятия Казани в 1556 г. была присоединена Астрахань. Зависимость от России признала Ногайская орда.. Таким образом, весь Волжский торговый путь оказался в составе Русского государства.

Все это открыло возможность продвижения в Сибирь. Богатые купцы Строгановы получили от царя грамоты на владение землями по реке Тобол. Сформированный ими отряд во главе с Ермаком Тимофеевичем в 1581 г. проник на территорию Сибирского ханства, а спустя год разбил войско хана Кучума и взял его столицу Искер, присоединив тем самым Сибирь к России.

В течение 25 лет Иван IV вел изнурительную Ливонскую войну, пытаясь выйти к Балтийскому побережью. Этого требовала необходимость установления тесных связей с Западной Европой, а также потребность обороны западных границ.

Начало войны характеризуется победами русских войск, взявших Нарву и Юрьев. В 1561 г. Ливонский орден распался, а его земли перешли под власть Польши, Швеции и Дании. Последний крупным успехом войск Ивана Грозного было взятие в 1563 г. Полоцка.

Война тем временем принимала затяжной характер. В нее было втянуто несколько европейских стран (в том числе новое государство Речь Посполитая, объединившая Польшу и Литву в 1569 г.). Росло сопротивление русских бояр, разорение земель. В 1582 г. было заключено перемирие с Речью Посполитой, в 1583 г. – со Швецией. Ливонская война закончилась поражением.

Опричнина

В мятежах и изменах боярской знати Иван Грозный видел причины своих неудач. Он твердо стоял на необходимости сильной самодержавной власти, основными препятствиями к установлению которой были боярско-княжеская оппозиция и боярские привилегии. Эти идеи привели царя к учреждению опричнины.

«Опричниной» называлось особое административно-территориальное образование в составе Русского государства – личное владение Ивана IV и его семьи в 1565-1572 гг. Также это система чрезвычайных мероприятий, примененных Иваном IV в 1565–1572 гг. во внутренней политике для разгрома боярско-княжеской оппозиции и укрепления Русского централизованного государства.

Страна была разделена на две части: опричнину и земщину. В опричнину Иван IV включил наиболее важные земли. Здесь параллельно с земщиной сложилась система органов управления государством. Также было создано опричное войско – личная гвардия царя, призванная выметать крамолу и измену из страны.

Стремясь уничтожить сепаратизм феодальной знати, Иван IV не останавливался ни перед какими жестокостями. Начался опричный террор, казни, ссылки. В Твери был убит московский митрополит Филипп, в Москве отравлен вызванный туда князь Владимир Старицкий, двоюродный брат царя, претендовавший на трон. Жесточайшему разгрому подверглись центр и северо-запад русских земель, где боярство было особенно сильным. В 1570 г. Иван IV предприняла поход на Новгород. который якобы хотел отойти к Литве. По дороге разгрому подверглись Клин, Торжок, Тверь. Экономическая самостоятельность больших городов была подорвана.

Опричнина не уничтожила окончательно боярско-княжеского землевладения, но ослабила его мощь. Была подорвана политическая роль боярской аристократии, выступившей против централизации. В то же время опричнина ухудшила положение крестьянства и во многом способствовала его закрепощению. Разгром наиболее богатых территорий страны в годы опричнины и Ливонская война явились причиной социально-политического и внешнеполитического кризиса, в котором оказалась Россия на рубеже XVI-XVII вв.

Набег крымских татар на Москву в 1571 г., которые сожгли московский посад, показал неспособность опричного войска успешно сражаться с внешними врагами. Все это заставило царя отменить опричнину, которая в 1572 г. была преобразована в «Государев двор».

Итоги правления

Правление Ивана IV можно назвать противоречивым. С одной стороны. Его реформы способствовали укреплению Российского централизованного государства, усилению царской власти, а также центральных и местных органов управления. В его правление к России были присоединены обширные земли на востоке. С другой стороны, неудачи длительной Ливонской войны, разорение земель, усиленное в годы опричнины привели страну к социально-политическому и внешнеполитическому кризису.