ИВАН (ИКОНОПИСЕЦ, XII ВЕК)

ИВА́Н - иконописец XII века.

Его имя было обнаружено в надписи: « ...», оставленной художником в каморе в толще стены лестничной башни Юрьева монастыря в Великом Новгороде.

Художник-реставратор Г.С. Батхель с учетом реконструкции фрагментов после буквы предложил читать надпись так: «Иване писал левое размерение».

Идентичность краски (красная охра) автографа и рисунков на стене лестничной башни позволила предположить, что Иван являлся одним из мастеров, расписывавших около 1130 года Георгиевский собор, а именно его северную часть («левое размерение»).

Палеографические особенности надписи не противоречат ее датировке первой половины XII века.