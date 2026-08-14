ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ

Великий князь Московский (1462-1505).

По праву считается одним из самых заметных политиков Европы эпохи Средневековья. Он отличался выдающимися способностями в искусстве государственного управления. Эпоха Ивана III – это важнейшая часть завершающего этапа объединения русских земель. Именно ему принадлежат заслуги преодоления удельной раздробленности и зависимости от Орды на Руси, выхода молодого Русского государства на международную арену, создания новых механизмов управления страной.

Детство, юность

Иван III родился 22 января 1440 года. Он был старшим сыном в семье великого князя Московского Василия II Васильевича по прозвищу «Тёмный» и его жены великой княгини Марии Ярославны, урожденной княжны Серпуховской (первенец четы Юрий, прожив немногим более двух лет, скончался в тот же месяц, когда родился Иван). Летописец записал о появлении на свет будущего наследника престола: «Родися у великые княгини… сын Тимофеи, дали ему имя Иоан». В двадцать второй день января Православная Церковь отмечает память апостола Тимофея, и апостол стал небесным покровителем будущего государя, которого он будет особо чтить всю свою жизнь. Однако крестят мальчика именем традиционным для московской династии Даниловичей Иван – в честь святителя Иоанна Златоуста, одного из наиболее почитаемых учителей Церкви. Память святителя праздновалась всего через несколько дней после рождения наследника престола, 27 января. В именах Ивана III отразится традиционная для князей-потомков Рюрика двуименность, когда наследник обладал официальным публичным именем и именем внутрисемейным, использовавшимся в домашнем кругу. Крещение мальчика совершили настоятели почитаемых в московском правящем роду монастырей – игумен Троице-Сергиевой обители Зиновий и архимандрит московского Чудова монастыря в Кремле Питирим.

Юные годы Ивана III пришлись на период обострения внутридинастической борьбы за московский великокняжеский престол, в советской исторической науке часто называвшейся «феодальной войной второй четверти XV века». В феврале 1446 года, когда Василий II Васильевич был схвачен его противником Дмитрием Юрьевичем Шемякой, верные Василию II бояре Ряполовские увезли его сыновей в Муром. Из-за вмешательства епископа Рязанского Ионы бояре выдали их Дмитрию Шемяке, после чего дети находились со своим отцом в заточении в Угличе, а впоследствии в вологодском изгнании. В конце 1446 – начале 1447 года состоялось обручение Ивана III с Марией, дочерью великого князя Тверского Бориса Александровича, который поддерживал стремления Василия II вернуть себе престол. Венчание произошло в 1452 году, когда дети подросли, а в 1458 году у пары родился единственный известный ребенок – сын Иван.

Соправитель Василия II

Через некоторое время после того как Василию II удалось заново занять великокняжеский трон, Иван III становится соправителем отца и начинает именоваться «великим князем». Это происходит в конце 1440-х годов. Следует учесть, что Василий II был ослеплён Дмитрием Шемякой и для него, инвалида во главе государства, утверждение прав наследника, а впоследствии реальная помощь в бремени управления становилось делом особой важности. Впрочем, длительное время участие Ивана III в государственной жизни было, скорее, номинальным и ограничивалось присутствием на официальных и неофициальных мероприятиях, а также соучастием в военных походах. Первый военный поход, который Иван III возглавил единолично, состоялся в 1459 году – под предводительством девятнадцатилетнего соправителя на реке Оке московские войска успешно противостояли Орде хана Сеид-Ахмета. Тем не менее, именно эти годы воспитали характер Ивана III, заложили основы его выдающегося политического чутья.

Правление

27 марта 1462 года Василий II ушел из жизни, Иван III становится единоличным властителем. К началу его правления в Северо-Восточной Руси и сопредельных землях, помимо великого княжества Московского, существовали великие княжества Тверское и Рязанское, а также княжества Ярославское и Ростовское. На северо-западе сохраняли независимость Новгородская и Псковская «боярские республики», а на северо-востоке – Вятская земля. Огромная часть территорий на западе, где искони говорили по-русски и исповедовали православие, находилась в зависимости от Великого княжества Литовского. Некоторые западнорусские земли были включены в состав Польши. В стране сохранялась удельная система, в соответствии с которой внутри княжеств существовали независимые от центральной власти владения младших по статусу родственников – уделы, – в которые правящие князья не имели права «вступатися». При том, что большинство всех этих политических образований, за исключением зависевших от Литвы и Польши, либо формально признавало великого князя Московского верховным правителем, либо молчаливо уступало ему первенство, будучи слабее, действительного единства русских земель не было. Положение усугублялось сохранением зависимости от Орды, которой приходилось выплачивать изнурительную дань, именовавшуюся «выход» или иногда совсем скорбно «дань неминучая».

Начиная с первых лет правления, Иван III пытался со всей определённостью заявить себя единственным правителем Русской земли, великим князем «всея Руси» (сама приставка «всея Руси» утвердится в его титуле как постоянная в середине 1480-х годов), в воле которого находилось решение большинства политических вопросов. Он продолжал и углублял политическую линию московских князей, которая еще прежде начала осознаваться ими как особая миссия. Главной целью миссии являлось собирание всех русских православных земель под скипетром могущественного правителя-христианина. Образ благочестивого православного властителя и одновременно князя-воина был одним из важнейших способов утверждения Ивана III, начиная с первых лет его самостоятельного правления. Конкретные меры по созданию единого Русского государства при нем приняли две формы: 1) установление над землями максимально возможного контроля при сохранении видимой независимости (с дальнейшим полным поглощением) и 2) непосредственное включение территорий в состав великого княжества Московского.

При Иване III большие изменения происходили и во внешней политике Великого княжества Московского, что в равной степени отражало и уровень его притязаний, и серьёзные изменения на геополитической карте Восточной Европы, начиная с середины XV века (падение Византии, стремительное усиление Османской империи, распад на несколько государственных образований Золотой Орды и т.д.). Наиболее опасным соседом Московского княжества в первые годы после вступления Ивана III на престол являлось Казанское ханство – образовавшееся в 1440-е годы на землях древней Волжской Болгарии государство, золотоордынский осколок. Весьма агрессивно вела себя и Большая Орда, правопреемница Золотой Орды, хан которой Махмуд в 1464/65 году организовал военный поход. Это было первое выступление против Москвы правящего ордынского хана после похода Тохтамыша 1382 года. Более того, с конца 1460-х годов на московских монетах появляется арабская надпись «это деньга московская», что, видимо, было связано с усилением даннических отношений. Таким образом, сложная обстановка требовала сосредоточения внешней политики именно на восточном направлении, и неслучайно, что первый поход московских ратей в правление Ивана III, состоявшийся уже в 1462 году, был направлен на черемисов (марийцев), казанских данников, а также Великую Пермь. Однако крупномасштабные боевые действия против Казани, требовавшие длительной подготовки и значительного напряжения сил, начались лишь в 1467 году. Казанская война 1467-1469 годов завершилась победно и стала весомым внешнеполитическим успехом Москвы. Она позволила не только добиться спокойствия на московско-казанской границе в течение следующих десяти лет, но и высвободить силы для решительного наступления на Новгород в 1470-е годы.

1460-е годы можно считать подготовкой к покорению Новгородского государства – самому значительному успеху Ивана III в деле «собирания» русских земель. Показательно, что в 1460-е годы титул великого князя «всея Руси» Иван III применял только в отношениях с Новгородом. Он настойчиво проводил в жизнь идею вассалитета Новгорода по отношению к Москве. Через год после вступления на престол Иван III начал активно вмешиваться в традиционную систему отношений Северо-Западной Руси, отправив московские войска на помощь Пскову в его военном столкновении с Ливонским орденом. С конца 1460-х годов древний город на реке Великой полностью оказывается в орбите московского влияния. Чуть раньше, в 1465 году, воеводы Ивана III совершают поход на Югру (земли между рекой Печорой и Северным Уралом), бывшую данницей Новгорода. К началу 1470-х годов дни независимого существования Новгородской «республики» были сочтены.

Присоединение Новгорода можно свести к трем эпизодам, во время которых расширялись властные полномочия Ивана III. Это поход 1471 года, завершившийся разгромом новгородского войска на реке Шелони, поездка Ивана III в Новгород в 1475 году с целью вершения суда над неугодными боярами и военный поход 1477-1478 годов.

1470-е годы стали временем обострения отношения Москвы с Большой Ордой. В 1472 году хан Ахмат отправился против Ивана III военным походом. Нападение было отбито русскими войсками на р. Оке под Алексиным. В Москве результаты скоротечной войны расценили как успех и, по всей видимости, вскоре прекратили выплату дани. Изменялось само отношение к правопреемнице золотоордынского наследия: во внутриполитических документах Большая Орда стала приравниваться к другим татарским ханствам. Ахмат решил восстановить контроль над Русью через восемь лет. Произошедшие в 1480 году события получили название «Стояния на Угре». Не добившись успеха, Ахмат отступил. «Стояние» принято считать завершением ордынского ига.

1480-е годы были важны для укрепления власти Ивана III и ее репрезентации. В 1485 году была подчинена Тверь, в 1489 году – Вятка. 9 июля 1487 года московским войскам удалось захватить Казань. Результатом этого военного похода стало заключение мирного договора «на воле великого князя Московского» и установление протектората над ханством, во главе которого утверждается московский ставленник Мухаммед-Эмин. Данная победа имела исключительно важное значение для Ивана III, который использовал её для повышения своего политического статуса: именно с 1487 года расширяется великокняжеская титулатура, в которой появляются и указание на господство над Казанью («великий князь Болгарский»), и западноевропейские элементы (словосочетание «Божиею милостью»). Также начинает внедряться и новая гербовая символика – двуглавый орёл. Современная наука отошла от понимания того, что двуглавый орел принимался Иваном III в качестве символа восприемничества власти от Византии. На самом деле двуглав не являлся ее гербом. Скорее на решение Ивана III повлияли многочисленные примеры использования этого знака в разных современных ему политических системах. Среди них, в первую очередь, необходимо выделить Германскую империю, с которой как раз в 1480-е годы налаживаются контакты.

В начале 1490-х Иван III перешел в наступление на литовской границе. После десятилетий оборонительной политики в отношении Литвы Москва начинает борьбу за русские земли, входившие в состав этого государства. К началу XVI века значительная часть православных земель была отвоевана у Литвы.

Личная жизнь. Борьба за власть

В 1467 году умерла жена Ивана III, великая княгиня Мария Борисовна. Через два года начались переговоры о новом браке Ивана III с племянницей последнего византийского императора Софией (Зоей) Палеолог, которая стала женой великого князя в 1472 году. От этого брака родилось несколько дочерей и сыновей, старший из которых - Василий.

В конце правления Ивана III при дворе началась острая борьба аристократических кланов за право наследования престола. Во главе одного из них стояла вторая жена государя Софья Палеолог и её сын, будущий великий князь Василий III (1505-1533). Во главе другой – сноха Ивана III Елена Волошанка и его внук Дмитрий, сын Ивана Ивановича Молодого. Страсти начали разгораться после смерти Ивана Молодого в 1490 году. Иван III, потерявший наследника и соправителя, долго колебался в передаче права наследования престола. В начале 1498 года Дмитрий-внук был объявлен соправителем. Церемония передачи наследства была настолько торжественной, что её называют первым в русской истории венчанием на царство. Затем последовало несколько лет закулисной борьбы, в результате которой попавший в немилость Василий Иванович не только вновь оказался приближен ко двору, но, как и Дмитрий-внук, получил статус соправителя. В апреле 1502 года Дмитрий-внук был лишён всех регалий и брошен вместе с матерью в заточение. Его же дядю Василия Иван III «благословил и посадил на великое княженье Володимерьское и Московское и всеа Руси».