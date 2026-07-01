ИВАН АСЕНЬ II
ИВАН АСЕНЬ II - болгарский Царь из династии Асеней.
Сын Ивана Асеня I. Был объявлен наследником престола, но в 1207 году двоюродный брат Борил узурпировал власть, Иван Асень II вынужден был бежать. В 1218 году с помощью русской дружины сверг Борила. При Иване Асене II укрепилось экономическое, политическое положение и внутреннее единство Болгарии. Началась чеканка золотых, серебряных и медных монет, был заключён торговый договор с Дубровником (1230 год) и союз с Венгрией.
Используя борьбу между Эпирским государством, Латинской империей и Никейской империей, Иван Асень II добился временной гегемонии Болгарии на Балканах. Одержав победу над правителем Эпирского государства Феодором Ангелом Комнином Дукой при Клокотнице 09.03.1230 года, присоединил к Болгарии значительную часть Фракии, Македонии и Албании. Тем самым Второе Болгарское царство достигло наибольшего могущества, расширив свою территорию до побережий трёх морей - Чёрного, Эгейского и Адриатического.
В 1235 году безуспешно осаждал Константинополь. Порвав церковную унию с папством, Иван Асень II при поддержке никейского императора Иоанна III Дуки Ватаца в 1235 году восстановил болгарское патриаршество. Проявлял веротерпимость, делал щедрые пожертвования церквам и монастырям. Поскольку Иван Асень II носил титул царя болгар и ромеев (валахов), он считается также одним из крупнейших средневековых румынских правителей (Ioan Asan II), а его государство - валахо-болгарским.