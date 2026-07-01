ИВАН АСЕНЬ II

ИВАН АСЕНЬ II - болгарский Царь из ди­на­стии Асе­ней.

Сын Ива­на Асе­ня I. Был объ­яв­лен на­след­ни­ком пре­сто­ла, но в 1207 году двою­род­ный брат Бо­рил узур­пи­ро­вал власть, Иван Асень II вы­ну­ж­ден был бе­жать. В 1218 году с по­мо­щью русской дру­жи­ны сверг Бо­ри­ла. При Иване Асене II ук­ре­пи­лось эко­но­мическое, по­ли­тическое по­ло­же­ние и внутреннее един­ст­во Бол­га­рии. На­ча­лась че­кан­ка зо­ло­тых, се­реб­ря­ных и мед­ных мо­нет, был за­клю­чён тор­го­вый до­го­вор с Дуб­ров­ни­ком (1230 год) и со­юз с Венг­ри­ей.

Ис­поль­зуя борь­бу ме­ж­ду Эпир­ским государством, Ла­тин­ской им­пе­ри­ей и Ни­кей­ской им­пе­ри­ей, Иван Асень II до­бил­ся временной ге­ге­мо­нии Бол­га­рии на Бал­ка­нах. Одер­жав по­бе­ду над пра­ви­те­лем Эпир­ско­го государства Фео­до­ром Ан­ге­лом Ком­ни­ном Ду­кой при Кло­кот­ни­це 09.03.1230 года, при­сое­ди­нил к Бол­га­рии зна­чительную часть Фра­кии, Ма­ке­до­нии и Ал­ба­нии. Тем са­мым Вто­рое Бол­гар­ское цар­ст­во дос­тиг­ло наи­боль­ше­го мо­гу­ще­ст­ва, рас­ши­рив свою тер­ри­то­рию до по­бе­ре­жий трёх мо­рей - Чёр­но­го, Эгей­ско­го и Ад­риа­ти­че­ско­го.

В 1235 году без­ус­пеш­но оса­ж­дал Кон­стан­ти­но­поль. По­рвав цер­ков­ную унию с пап­ст­вом, Иван Асень II при под­держ­ке ни­кей­ско­го императора Ио­ан­на III Ду­ки Ва­та­ца в 1235 году вос­ста­но­вил болгарское пат­ри­ар­ше­ст­во. Про­яв­лял ве­ро­тер­пи­мость, де­лал щед­рые по­жерт­во­ва­ния церк­вам и мо­на­сты­рям. По­сколь­ку Иван Асень II но­сил ти­тул ца­ря бол­гар и ро­ме­ев (ва­ла­хов), он счи­та­ет­ся так­же од­ним из круп­ней­ших средневековых румынских пра­ви­те­лей (Ioan Asan II), а его го­су­дар­ст­во - ва­ла­хо-бол­гар­ским.