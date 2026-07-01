ИВАН АСЕНЬ I

Иван Асень I (болг. Иван Асен I) — болгарский царь (1186/1187—1196), средний из трех братьев (старший — Феодор-Петр, младший — Калоян ), заложивших основы существования Второго Болгарского царства.

В Синодике 1211 царя Борила именуется как Иоанн Асень Белгун.

Род Асеневцев принадлежал к новой болгарской знати, сформировавшейся в период византийского господства в Болгарии (1018—1185) на территориях к северу от Балкан, население которых составляли болгары, влахи и куманы. Согласно современнику событий — византийскому историку Никите Хониату, боляре братья Феодор и Асень прибыли в Кипселлу (совр. Ипсала, на Мраморном море) в лагерь византийского императора Исаака II Ангела (1185—1195 и 1203—1204) с просьбой о вознаграждении за службу. Получив оскорбительный отказ, они воспользовались растущими антивизантийскими настроениями и возглавили восстание против империи, центром которого стал город Тырново. Размах движения, поддержка куманов, талант Асеня как полководца и организатора обеспечили несколько крупных побед над византийскими войсками в 1190—1196 (в 1190 армия императора была разбита в Тревненском проходе; через два года И. А. I. нанес поражение противнику в сражении у Аркадиополя (совр. Люлебургаз); освободил Средец (Софию), Мелник; болгарская армия, продвигаясь в Македонии, одержала победу в сражении при Серре в 1196).

Первоначально Феодор-Петр и И. А. I. были объявлены соправителями. Но после того как Феодор вступил в переговоры с императором (1192/1193), роль лидера перешла к И. А. I. В 1195 И. А. I. приказал торжественно перенести мощи св. Иоанна Рильского в столицу — Тырново. Политика И. А. I. диктовалась необходимостью укрепления центральной власти, что вызывало недовольство части знати. В результате заговора И. А. I. был предательски убит в Тырново болярином Иванко.

Лит.: Успенский Ф. И. Образование Второго Болгарского царства. Одесса, 1879; Златарски В. История на българската държава през Средните векове. Т. 3. Второ българско царство. България при Асеневци (1187—1280). Фототипно издание. София, 1972; Литаврин Г. Г. Болгария и Византия в XI—XII вв. М., 1960; Malingoudis Ph. Die Nachrichten des Niketas Choniates über die Entstehung des Zweiten Bulgarischen Staates // Byzantina. T. 10. Thessaloniki, 1980. S. 49—148; Божилов И. Фамилията на Асеневци (1186—1460). Генеалогия и просопография. София, 1985.