ИВАН АНДРЕЕВИЧ

ИВАН АНДРЕЕВИЧ - князь Мо­жай­ский.

Из ди­на­стии московских Рю­ри­ко­ви­чей, внук Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го . По­сле смер­ти от­ца, князя Ан­д­рея Дмит­рие­ви­ча (1432 год), по за­ве­ща­нию по­лу­чил в удел Мо­жайск с во­лос­тя­ми и «отъ­ез­жи­ми мес­та­ми» (Ро­ща, Ка­лу­га), а так­же «за­волж­ские во­лос­ти» (в бас­сей­не реки Шекс­на на гра­ни­це с Яро­слав­ским княжеством). Из-за ма­ло­лет­ст­ва бра­та Ми­хаи­ла управ­лял, ве­ро­ят­но до 1435-1436 годов, всей тер­ри­то­ри­ей бывшего уде­ла от­ца. Упо­ми­на­ет­ся (вме­сте с бра­том) сре­ди со­юз­ных вас­са­лов великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча в его до­го­во­ре с ря­зан­ским князем Ива­ном Фё­до­ро­ви­чем (осень 1432 года) и в до­го­во­ре с сер­пу­хов­ско-бо­ров­ским князем Ва­си­ли­ем Яро­сла­ви­чем (январь - февраль 1433 года). В хо­де Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов , ви­ди­мо в ию­не - ию­ле 1433 года, ещё до отъ­ез­да из Мо­ск­вы великого князя мо­с­ков­ско­го Юрия Дмит­рие­ви­ча и ус­туп­ки им ве­ли­ко­кня­же­ско­го сто­ла Ва­си­лию II Иван Андреевич от сво­его име­ни и от име­ни бра­та под­пи­сал до­го­вор с Ва­си­ли­ем II, в ко­то­ром обя­зал­ся вер­но слу­жить ему (в до­го­во­ре бы­ли так­же за­фик­си­ро­ва­ны воз­мож­ные при­бав­ле­ния к уде­лу Ивана Александровича при воз­вра­те Ва­си­лию II великого кня­же­ния).

В конце 1433 года - начале 1434 года Иван Андреевич в со­ста­ве ве­ли­ко­кня­же­ской ра­ти уча­ст­во­вал в по­хо­де на Га­лич, его от­ря­ды ра­зо­ря­ли вла­де­ния Юрия Дмит­рие­ви­ча в Зве­ни­го­ро­де (в от­вет под­верг­лись на­па­де­нию вла­де­ния Ивана Андреевича и Ми­хаи­ла Ан­д­рее­ви­ча на Бе­ло­озе­ре и в Мо­жай­ске ). Иван Андреевич при­нял уча­стие в про­иг­ран­ном Ва­си­ли­ем II сра­же­нии 20.03.1434 года, по­сле ко­то­ро­го бе­жал в Тверь (его се­ст­ра Ана­ста­сия Ан­д­ре­ев­на бы­ла за­му­жем за великим князем твер­ским Бо­ри­сом Алек­сан­д­ро­ви­чем). По­обе­щав по­слу Ва­си­лия II ло­яль­ность, Ивана Андреевича тем не ме­нее при­сое­ди­нил­ся, что­бы со­хра­нить свой удел, к вой­скам Юрия Дмит­рие­ви­ча на под­сту­пах к Мо­ск­ве (бы­ла взя­та 31.03.1434 год). В до­го­во­ре, за­клю­чён­ном с Юри­ем Дмит­рие­ви­чем (апрель - май 1434 года), Иван Андреевич и Ми­ха­ил Ан­д­рее­вич обя­зы­ва­лись ему вер­но служить, от­ка­зы­ва­лись от кон­так­тов с Ва­си­ли­ем II; со­хра­няя за со­бой от­цов­ские вла­де­ния, Иван Андреевич дол­жен был вер­нуть плен­ных и иму­ще­ст­во, за­хва­чен­ные в хо­де во­енных дей­ст­вий в Зве­ни­го­ро­де. По­сле смер­ти князя Юрия Дмит­рие­ви­ча (05.06.1434 года) Иван Андреевич вновь пе­ре­шёл на сто­ро­ну Ва­си­лия II. Не позд­нее 1435-1436 годов по­лу­чил в ка­че­ст­ве «вот­чи­ны» Ли­син, что за­фик­си­ро­вал отдельный до­го­вор ме­ж­ду ним и Ва­си­ли­ем II.

В 1434-1436 годах Иван Андреевич вы­сту­пал на сто­ро­не великого князя мо­с­ков­ско­го, при­ни­мал уча­стие в ре­шаю­щем сра­же­нии с князем Ва­си­ли­ем Юрь­е­ви­чем Ко­сым 14.05.1436 года. В конце 1430-х годов, ве­ро­ят­но, уча­ст­во­вал в от­раже­нии на­бе­гов ор­дын­ских от­ря­дов. Осе­нью 1441 года - вес­ной 1442 года не­ко­то­рое вре­мя со­сто­ял в сою­зе с князем Дмит­ри­ем Юрь­е­ви­чем Ше­мя­кой про­тив Ва­си­лия II, од­на­ко вско­ре великий князь мо­с­ков­ский пе­ре­ма­нил Ивана Андреевича на свою сто­ро­ну, от­дав ему Суз­даль (не позд­нее осе­ни 1442 года). Ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций Ивана Александровича при­ве­ло к то­му, что к не­му на служ­бу пе­ре­шли многие вид­ные и знат­ные ли­ца (в т. ч. князь А. В. Луг­ви­ца Суз­даль­ский, боя­ре До­б­рын­ские, Ф. Б. Пле­ще­ев и др.). Не позд­нее 1444 года Ва­си­лий II вер­нул се­бе Суз­даль и по­жа­ло­вал Ивана Андреевича в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции Ко­зельск с во­лос­тя­ми, Алек­син и др. Зи­мой 1444/1445 года Иван Андреевич в со­ста­ве ве­ли­ко­кня­же­ской ра­ти уча­ст­во­вал в по­хо­де про­тив ор­дын­цев на юго-восточные ок­раи­ны Московского великого княжества, в кон­це вес­ны - на­ча­ле ле­та 1445 года его сто­ро­же­вой от­ряд (вме­сте с др. си­ла­ми) от­ра­жал на­па­де­ние ли­товсктх войск. Иван Александрович по­лу­чил несколько ра­не­ний в сра­жении 07.07.1445 года под Суз­да­лем, где русские вой­ска бы­ли раз­гром­ле­ны си­ла­ми ха­на Улуг-Му­хам­ме­да и его сы­но­вей, спа­сён и вы­не­сен с по­ля боя свои­ми вас­са­ла­ми.

В 1446 году под­дер­жал князя Дмит­рия Ше­мя­ку в за­го­во­ре про­тив Ва­си­лия II, ко­ман­до­вал от­ря­дом, за­хва­тив­шим Ва­си­лия II во вре­мя по­езд­ки на бо­го­мо­лье в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь (13.02.1446 года), по при­ка­зу Ивана Андреевича боя­рин Н. К. До­б­рын­ский аресто­вал великого кня­зя. В мар­те - апреле 1446 года был за­клю­чён до­го­вор ме­ж­ду Иваном Андреевичем и став­шим великим князем мо­с­ков­ским Дмит­ри­ем Ше­мя­кой, по ко­то­ро­му Иван Андреевич по­лу­чил в до­пол­не­ние к сво­им вла­де­ни­ям Бе­жец­кий Верх. В со­бы­ти­ях осе­ни 1446 года - ию­ня 1447 года Иван Андреевич так­же на­хо­дил­ся на сто­ро­не Дмит­рия Ше­мя­ки. В сентябре 1447 года че­рез сво­их пред­ста­ви­те­лей за­клю­чил до­го­вор с Ва­си­ли­ем II: вза­мен ото­бран­ных Ко­зель­ска с во­лос­тя­ми, Алек­си­на и др. вла­де­ний Ивана Андреевич со­хра­нил за со­бой Бе­жец­кий Верх, Ли­син, до­пол­ни­тель­но по­лу­чил по­ло­ви­ну За­озе­рья, обя­зы­вал­ся вер­нуть за­хва­чен­ную каз­ну, гра­мо­ты, плен­ных и при­быть к великому князю мо­с­ков­ско­му толь­ко по­сле по­став­ле­ния ми­тро­по­ли­та. В 1448 году - начале 1449 года Иван Андреевич пытался иг­рать са­мо­сто­ятельную по­ли­тическую роль в Московском великом княжестве: его тесть, князь Ф. Л. Во­ро­тын­ский, в феврале 1448 года пы­тал­ся обес­пе­чить по­мощь польского ко­ро­ля и великого князя ли­тов­ско­го Ка­зи­ми­ра IV в по­лу­че­нии Иваном Андреевичем московского ве­ли­ко­кня­же­ско­го сто­ла за счёт бу­ду­щих по­ли­тических и тер­ри­то­ри­аль­ных ус­ту­пок.

В кон­це вес­ны - ле­том 1454 года Ва­си­лий II под на­ду­ман­ным пред­ло­гом (не­со­блю­де­ние вас­саль­но-слу­жеб­ных обя­зан­но­стей со сто­ро­ны Ивана Андреевича при ор­дын­ских на­бе­гах) со­вер­шил по­ход на Мо­жайск. За­ра­нее пре­ду­пре­ж­дён­ный об этом, Иван Андреевич бе­жал с семь­ёй и ближ­ни­ми боя­ра­ми в Великое княжество Ли­тов­ское (ВКЛ) . От Ка­зи­ми­ра IV Иван Андреевич как его слу­жи­лый князь по­лу­чил во вла­де­ние Ста­ро­дуб и Го­мель, а в апреле 1465 года - Брянск (с не­ко­то­ры­ми ог­ра­ни­че­ния­ми вла­дельческих прав). В до­го­во­рах Ва­си­лия II (а за­тем и Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча) с др. князь­я­ми по­сле 1454 года вклю­ча­лись ста­тьи, за­пре­щав­шие кон­так­ты с Иваном Андреевичем и др. «из­мен­ни­ка­ми», его при­ём и ока­за­ние ему по­мо­щи. В конце 1450-х - начале 1460-х годов за­клю­чил в ВКЛ до­го­вор с бе­жав­шим ту­да стар­шим сы­ном князя Ва­си­лия Яро­сла­ви­ча - Ива­ном Ва­силь­е­ви­чем, со­глас­но ко­то­ро­му пре­тен­до­вал на московский ве­ли­ко­кня­же­ский стол. В 1463 году, в пе­ри­од кон­флик­та ме­ж­ду Московским великим княжеством и Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­кой, нов­го­род­цы по­сы­ла­ли по­слов к Ивану Андреевичу и к сы­ну Дмит­рия Ше­мя­ки - Ива­ну Дмит­рие­ви­чу.