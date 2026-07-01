ИВАН АНДРЕЕВИЧ
ИВАН АНДРЕЕВИЧ - князь Можайский.
Из династии московских Рюриковичей, внук Дмитрия Ивановича Донского. После смерти отца, князя Андрея Дмитриевича (1432 год), по завещанию получил в удел Можайск с волостями и «отъезжими местами» (Роща, Калуга), а также «заволжские волости» (в бассейне реки Шексна на границе с Ярославским княжеством). Из-за малолетства брата Михаила управлял, вероятно до 1435-1436 годов, всей территорией бывшего удела отца. Упоминается (вместе с братом) среди союзных вассалов великого князя московского Василия II Васильевича в его договоре с рязанским князем Иваном Фёдоровичем (осень 1432 года) и в договоре с серпуховско-боровским князем Василием Ярославичем (январь - февраль 1433 года). В ходе Московской усобицы 1425-1453 годов, видимо в июне - июле 1433 года, ещё до отъезда из Москвы великого князя московского Юрия Дмитриевича и уступки им великокняжеского стола Василию II Иван Андреевич от своего имени и от имени брата подписал договор с Василием II, в котором обязался верно служить ему (в договоре были также зафиксированы возможные прибавления к уделу Ивана Александровича при возврате Василию II великого княжения).
В конце 1433 года - начале 1434 года Иван Андреевич в составе великокняжеской рати участвовал в походе на Галич, его отряды разоряли владения Юрия Дмитриевича в Звенигороде (в ответ подверглись нападению владения Ивана Андреевича и Михаила Андреевича на Белоозере и в Можайске). Иван Андреевич принял участие в проигранном Василием II сражении 20.03.1434 года, после которого бежал в Тверь (его сестра Анастасия Андреевна была замужем за великим князем тверским Борисом Александровичем). Пообещав послу Василия II лояльность, Ивана Андреевича тем не менее присоединился, чтобы сохранить свой удел, к войскам Юрия Дмитриевича на подступах к Москве (была взята 31.03.1434 год). В договоре, заключённом с Юрием Дмитриевичем (апрель - май 1434 года), Иван Андреевич и Михаил Андреевич обязывались ему верно служить, отказывались от контактов с Василием II; сохраняя за собой отцовские владения, Иван Андреевич должен был вернуть пленных и имущество, захваченные в ходе военных действий в Звенигороде. После смерти князя Юрия Дмитриевича (05.06.1434 года) Иван Андреевич вновь перешёл на сторону Василия II. Не позднее 1435-1436 годов получил в качестве «вотчины» Лисин, что зафиксировал отдельный договор между ним и Василием II.
В 1434-1436 годах Иван Андреевич выступал на стороне великого князя московского, принимал участие в решающем сражении с князем Василием Юрьевичем Косым 14.05.1436 года. В конце 1430-х годов, вероятно, участвовал в отражении набегов ордынских отрядов. Осенью 1441 года - весной 1442 года некоторое время состоял в союзе с князем Дмитрием Юрьевичем Шемякой против Василия II, однако вскоре великий князь московский переманил Ивана Андреевича на свою сторону, отдав ему Суздаль (не позднее осени 1442 года). Укрепление позиций Ивана Александровича привело к тому, что к нему на службу перешли многие видные и знатные лица (в т. ч. князь А. В. Лугвица Суздальский, бояре Добрынские, Ф. Б. Плещеев и др.). Не позднее 1444 года Василий II вернул себе Суздаль и пожаловал Ивана Андреевича в качестве компенсации Козельск с волостями, Алексин и др. Зимой 1444/1445 года Иван Андреевич в составе великокняжеской рати участвовал в походе против ордынцев на юго-восточные окраины Московского великого княжества, в конце весны - начале лета 1445 года его сторожевой отряд (вместе с др. силами) отражал нападение литовсктх войск. Иван Александрович получил несколько ранений в сражении 07.07.1445 года под Суздалем, где русские войска были разгромлены силами хана Улуг-Мухаммеда и его сыновей, спасён и вынесен с поля боя своими вассалами.
В 1446 году поддержал князя Дмитрия Шемяку в заговоре против Василия II, командовал отрядом, захватившим Василия II во время поездки на богомолье в Троице-Сергиев монастырь (13.02.1446 года), по приказу Ивана Андреевича боярин Н. К. Добрынский арестовал великого князя. В марте - апреле 1446 года был заключён договор между Иваном Андреевичем и ставшим великим князем московским Дмитрием Шемякой, по которому Иван Андреевич получил в дополнение к своим владениям Бежецкий Верх. В событиях осени 1446 года - июня 1447 года Иван Андреевич также находился на стороне Дмитрия Шемяки. В сентябре 1447 года через своих представителей заключил договор с Василием II: взамен отобранных Козельска с волостями, Алексина и др. владений Ивана Андреевич сохранил за собой Бежецкий Верх, Лисин, дополнительно получил половину Заозерья, обязывался вернуть захваченную казну, грамоты, пленных и прибыть к великому князю московскому только после поставления митрополита. В 1448 году - начале 1449 года Иван Андреевич пытался играть самостоятельную политическую роль в Московском великом княжестве: его тесть, князь Ф. Л. Воротынский, в феврале 1448 года пытался обеспечить помощь польского короля и великого князя литовского Казимира IV в получении Иваном Андреевичем московского великокняжеского стола за счёт будущих политических и территориальных уступок.
В конце весны - летом 1454 года Василий II под надуманным предлогом (несоблюдение вассально-служебных обязанностей со стороны Ивана Андреевича при ордынских набегах) совершил поход на Можайск. Заранее предупреждённый об этом, Иван Андреевич бежал с семьёй и ближними боярами в Великое княжество Литовское (ВКЛ). От Казимира IV Иван Андреевич как его служилый князь получил во владение Стародуб и Гомель, а в апреле 1465 года - Брянск (с некоторыми ограничениями владельческих прав). В договорах Василия II (а затем и Ивана III Васильевича) с др. князьями после 1454 года включались статьи, запрещавшие контакты с Иваном Андреевичем и др. «изменниками», его приём и оказание ему помощи. В конце 1450-х - начале 1460-х годов заключил в ВКЛ договор с бежавшим туда старшим сыном князя Василия Ярославича - Иваном Васильевичем, согласно которому претендовал на московский великокняжеский стол. В 1463 году, в период конфликта между Московским великим княжеством и Новгородской республикой, новгородцы посылали послов к Ивану Андреевичу и к сыну Дмитрия Шемяки - Ивану Дмитриевичу.