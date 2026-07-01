ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - великий князь Смо­лен­ский.

Из ди­на­стии смо­лен­ских Рю­ри­ко­ви­чей , отец Свя­то­сла­ва Ива­но­ви­ча. Ве­ли­ко­кня­же­ский стол за­нял, по-ви­ди­мо­му, по­сле смер­ти сво­его дя­ди, великого князя смо­лен­ско­го Все­во­ло­да Гле­бо­ви­ча (о его кня­же­нии из­вест­но толь­ко из си­но­ди­ка ро­да Все­во­ло­жей). Бу­ду­чи млад­шим сы­ном смо­лен­ско­го князя Алек­сан­д­ра Гле­бо­ви­ча, в 1314 году стал един­ст­вен­ным пред­ста­ви­те­лем стар­шей вет­ви смо­лен­ских кня­зей по­сле смер­ти сво­его бра­та - брян­ско­го князя Ва­си­лия Алек­сан­д­ро­ви­ча (дру­гой его брат, чьё имя не­из­вест­но, по­гиб в сра­же­нии у До­ро­го­бу­жа ещё в 1300 году). Сре­ди др. пре­тен­ден­тов на кня­же­ние наи­боль­шую уг­ро­зу для Ивана Александровича пред­став­ля­ли сы­но­вья брян­ских кня­зей Ро­ма­на и Свя­то­сла­ва Гле­бо­ви­чей, опи­рав­шие­ся на по­ли­тическую и во­енную под­держ­ку со сто­ро­ны Зо­ло­той Ор­ды, Московского великого княжества и Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки . Зи­мой 1333/1334 года брян­ский князь Дмит­рий пред­при­нял не­удач­ную по­пыт­ку за­хва­тить Смо­ленск при под­держ­ке ор­дын­ских сил во гла­ве с тем­ни­ка­ми Ка­лан­та­ем и Чи­ри­чем, по­сле че­го был вы­ну­ж­ден за­клю­чить с Иваном Александровичем мир.

Пы­та­ясь уп­ро­чить своё по­ло­же­ние, при­нял сю­зе­ре­ни­тет великого князя ли­тов­ско­го Ге­ди­ми­на, при­знав его «ста­рей­шим бра­том» (в од­ном из до­го­во­ров с Иваном Александровичем фи­гу­ри­ру­ют так­же ли­товские кня­зья На­ри­мант Глеб и Оль­герд). Под­держ­ка со сто­ро­ны Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) по­мог­ла Ивану Александровичу со­хра­нить за со­бой Смо­лен­ское княжество, од­на­ко со­кра­ти­лась его тер­ри­то­рия: к ВКЛ ото­шли го­род­ки Ряс­на и Осу­га (до 1334/1335 года), То­ро­пец (до 1346 года) и Бе­лая (до 1359 года), но­ми­наль­ной ста­ла по­ли­тическая за­ви­си­мость от Ивана Александровича Брян­ско­го кня­же­ст­ва (до зи­мы 1333/1334 года). Тер­ри­то­рия, ко­то­рую кон­тро­ли­ро­вал Иван Александрович, ог­ра­ни­чи­ва­лась соб­ст­вен­но Смо­лен­ским княжеством и ря­дом его уде­лов: на юге, в бас­сей­не реки Сож - Мсти­слав­ским и Ро­слав­ским, на юго-вос­то­ке - город Ель­ня, че­рез ко­то­рый про­хо­дил тор­го­вый путь по реке Дес­на, а на вос­то­ке - Вя­зем­ским и До­ро­го­буж­ским уде­ла­ми.

На со­юз с ВКЛ Ивана Александровича тол­ка­ла так­же и по­треб­ность в са­мо­сто­ятельном вы­хо­де к Бал­тий­ско-Днеп­ров­ско­му пу­ти. В 1-й половине 1330-х годов он за­клю­чил тор­го­вый до­го­вор с Ри­гой (в нём упо­ми­на­лась его за­ви­си­мость от ВКЛ). Со­юз ме­ж­ду Иваном Александровичем и Ге­ди­ми­ном вы­звал оза­бо­чен­ность у ха­на Уз­бе­ка, по при­ка­зу ко­то­ро­го в конце 1339 года был ор­га­ни­зо­ван мас­штаб­ный по­ход на зем­ли Смо­лен­ско­го княжества ор­дын­ско-русских войск под ко­мандованием тем­ни­ка Тов­лу­бия. Они несколько дней штур­мо­ва­ли Смо­ленск, од­на­ко, не при­чи­нив ему су­ще­ст­вен­но­го вре­да и са­ми не по­не­ся серь­ёз­ных по­терь, сня­ли оса­ду. В 1341 году ви­теб­ский князь Оль­герд пред­при­нял в по­мощь Ивана Александровича по­ход в вер­хо­вья реки Мо­ск­ва, где 1 октября оса­дил Мо­жайск и сжёг его по­сад.

По­сле смер­ти великого князя ли­тов­ско­го Ге­ди­ми­на (1341 год) Иван Александрович, по-ви­ди­мо­му, ори­ен­ти­ро­вал­ся на со­юз с но­вым великим князем ли­тов­ским Яв­ну­том (пра­вил в 1341-1345 годах), ко­то­рый по­сле сво­его свер­же­ния бе­жал из Виль­но вме­сте с дру­жи­ной сна­ча­ла в Смо­ленск, а за­тем в Мо­ск­ву. Вско­ре Иван Александрович при­знал власть став­ше­го но­вым ли­товского князя Оль­гер­да и да­же по­сы­лал ему на по­мощь смо­лен­ские вой­ска (в 1348 году уча­ст­во­ва­ли в неу­дач­ной бит­ве с кре­сто­нос­ца­ми на реке Стра­ва).

В 1351 году, в ус­ло­ви­ях ос­лаб­ле­ния по­ли­тической и эко­но­мической по­зи­ций ВКЛ , на пе­ре­го­во­рах по­слов Оль­гер­да и великого князя вла­ди­мир­ско­го Се­мё­на Ива­но­ви­ча Гор­до­го ли­товский князь от­ка­зал­ся от су­ве­ре­ни­те­та над Смо­лен­ским княжеством. Уз­нав о по­хо­де войск великого князя вла­ди­мир­ско­го на Смо­ленск, Иван Александрович вы­слал сво­их по­слов, ко­то­рые в рай­оне реки Уг­ра за­клю­чи­ли пе­ре­ми­рие с Се­мё­ном Гор­дым. Для его ут­вер­жде­ния смо­лен­ские и московские по­слы ез­ди­ли в Смо­ленск к Ивану Александровичу, и лишь по­сле это­го великий князь вла­ди­мир­ский рас­пус­тил вой­ска, про­сто­яв на Уг­ре 8 дней. О серь­ёз­но­сти во­енной уг­ро­зы Смо­лен­ску го­во­рит тот факт, что, не­смот­ря на не­со­сто­яв­шую­ся оса­ду, го­род ох­ва­ти­ла эпи­де­мия из-за ску­чен­но­сти ук­рыв­ших­ся в нём лю­дей.

Эти со­бы­тия при­ве­ли к пе­ре­ори­ен­та­ции Ивана Александровича на со­юз с Мо­ск­вой как в по­ли­тической, так и в цер­ков­ной сфе­ре. Ве­ро­ят­нее все­го, сре­ди главных ус­ло­вий вы­ра­бо­тан­но­го в хо­де слож­ных и дли­тель­ных пе­ре­го­во­ров со­гла­ше­ния бы­ли га­ран­тии при­зна­ния сы­но­вей Ивана Александровича на­след­ни­ка­ми на смо­лен­ском ве­ли­ко­кня­же­ском сто­ле, а так­же во­енная и по­ли­тическая по­мощь со сто­ро­ны Московского великого княжества и Ор­ды для воз­вра­ще­ния кон­тро­ля над ут­ра­чен­ны­ми ра­нее зем­ля­ми, в пер­вую оче­редь - Брян­ским княжеством. В от­вет на про­мос­ков­скую по­ли­ти­ку Ивана Александровича ли­товский князь Оль­герд пред­при­нял ме­ры по ос­лаб­ле­нию его влия­ния в др. смо­лен­ских зем­лях. В 1356 году ли­товский став­лен­ник князя Иван Сиж­ский за­хва­тил Рже­ву, а сам Оль­герд на­пал на Смо­ленск и Брянск, взяв в плен вну­ка Ивана Александровича - князя Ива­на Ва­силь­е­ви­ча. В от­вет в 1357 году яр­лык на Брян­ское княжество в Ор­де по­лу­чил сын Ивана Александровича - Ва­си­лий Ива­но­вич (? - 1357 год), а в 1358 году московские вой­ска из Мо­жай­ска и Во­ло­ка (Лам­ско­го) ос­во­бо­ди­ли от ли­тов­цев Рже­ву.