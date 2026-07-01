ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - великий князь Смоленский.
Из династии смоленских Рюриковичей, отец Святослава Ивановича. Великокняжеский стол занял, по-видимому, после смерти своего дяди, великого князя смоленского Всеволода Глебовича (о его княжении известно только из синодика рода Всеволожей). Будучи младшим сыном смоленского князя Александра Глебовича, в 1314 году стал единственным представителем старшей ветви смоленских князей после смерти своего брата - брянского князя Василия Александровича (другой его брат, чьё имя неизвестно, погиб в сражении у Дорогобужа ещё в 1300 году). Среди др. претендентов на княжение наибольшую угрозу для Ивана Александровича представляли сыновья брянских князей Романа и Святослава Глебовичей, опиравшиеся на политическую и военную поддержку со стороны Золотой Орды, Московского великого княжества и Новгородской республики. Зимой 1333/1334 года брянский князь Дмитрий предпринял неудачную попытку захватить Смоленск при поддержке ордынских сил во главе с темниками Калантаем и Чиричем, после чего был вынужден заключить с Иваном Александровичем мир.
Пытаясь упрочить своё положение, принял сюзеренитет великого князя литовского Гедимина, признав его «старейшим братом» (в одном из договоров с Иваном Александровичем фигурируют также литовские князья Наримант Глеб и Ольгерд). Поддержка со стороны Великого княжества Литовского (ВКЛ) помогла Ивану Александровичу сохранить за собой Смоленское княжество, однако сократилась его территория: к ВКЛ отошли городки Рясна и Осуга (до 1334/1335 года), Торопец (до 1346 года) и Белая (до 1359 года), номинальной стала политическая зависимость от Ивана Александровича Брянского княжества (до зимы 1333/1334 года). Территория, которую контролировал Иван Александрович, ограничивалась собственно Смоленским княжеством и рядом его уделов: на юге, в бассейне реки Сож - Мстиславским и Рославским, на юго-востоке - город Ельня, через который проходил торговый путь по реке Десна, а на востоке - Вяземским и Дорогобужским уделами.
На союз с ВКЛ Ивана Александровича толкала также и потребность в самостоятельном выходе к Балтийско-Днепровскому пути. В 1-й половине 1330-х годов он заключил торговый договор с Ригой (в нём упоминалась его зависимость от ВКЛ). Союз между Иваном Александровичем и Гедимином вызвал озабоченность у хана Узбека, по приказу которого в конце 1339 года был организован масштабный поход на земли Смоленского княжества ордынско-русских войск под командованием темника Товлубия. Они несколько дней штурмовали Смоленск, однако, не причинив ему существенного вреда и сами не понеся серьёзных потерь, сняли осаду. В 1341 году витебский князь Ольгерд предпринял в помощь Ивана Александровича поход в верховья реки Москва, где 1 октября осадил Можайск и сжёг его посад.
После смерти великого князя литовского Гедимина (1341 год) Иван Александрович, по-видимому, ориентировался на союз с новым великим князем литовским Явнутом (правил в 1341-1345 годах), который после своего свержения бежал из Вильно вместе с дружиной сначала в Смоленск, а затем в Москву. Вскоре Иван Александрович признал власть ставшего новым литовского князя Ольгерда и даже посылал ему на помощь смоленские войска (в 1348 году участвовали в неудачной битве с крестоносцами на реке Страва).
В 1351 году, в условиях ослабления политической и экономической позиций ВКЛ, на переговорах послов Ольгерда и великого князя владимирского Семёна Ивановича Гордого литовский князь отказался от суверенитета над Смоленским княжеством. Узнав о походе войск великого князя владимирского на Смоленск, Иван Александрович выслал своих послов, которые в районе реки Угра заключили перемирие с Семёном Гордым. Для его утверждения смоленские и московские послы ездили в Смоленск к Ивану Александровичу, и лишь после этого великий князь владимирский распустил войска, простояв на Угре 8 дней. О серьёзности военной угрозы Смоленску говорит тот факт, что, несмотря на несостоявшуюся осаду, город охватила эпидемия из-за скученности укрывшихся в нём людей.
Эти события привели к переориентации Ивана Александровича на союз с Москвой как в политической, так и в церковной сфере. Вероятнее всего, среди главных условий выработанного в ходе сложных и длительных переговоров соглашения были гарантии признания сыновей Ивана Александровича наследниками на смоленском великокняжеском столе, а также военная и политическая помощь со стороны Московского великого княжества и Орды для возвращения контроля над утраченными ранее землями, в первую очередь - Брянским княжеством. В ответ на промосковскую политику Ивана Александровича литовский князь Ольгерд предпринял меры по ослаблению его влияния в др. смоленских землях. В 1356 году литовский ставленник князя Иван Сижский захватил Ржеву, а сам Ольгерд напал на Смоленск и Брянск, взяв в плен внука Ивана Александровича - князя Ивана Васильевича. В ответ в 1357 году ярлык на Брянское княжество в Орде получил сын Ивана Александровича - Василий Иванович (? - 1357 год), а в 1358 году московские войска из Можайска и Волока (Ламского) освободили от литовцев Ржеву.