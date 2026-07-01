ИВАН АЛЕКСАНДР

ИВАН АЛЕКСАНДР - болгарский Царь из ди­на­стии Шиш­ма­но­ви­чей.

До 1331 года дес­пот Ло­веч­ской об­лас­ти, при­шёл к вла­сти в Бол­га­рии при под­держ­ке круп­ных фео­да­лов, до­бил­ся пре­кра­ще­ния меж­до­усо­биц и временного уси­ле­ния Вто­ро­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва . Ди­на­стические бра­ки чле­нов его се­мьи по­зво­ли­ли Ивану Александру ус­та­но­вить мир­ные от­но­ше­ния с Ва­ла­хи­ей и Сер­би­ей. 18.07.1332 года одер­жал по­бе­ду над Ви­зантийской им­пе­ри­ей при Ро­со­ка­ст­ро (близ Бур­га­са) и за­нял ряд на­се­лён­ных пунк­тов в Северных Ро­до­пах. Уча­ст­во­вал в ви­зантийских ди­на­стических меж­до­усо­би­цах на сто­ро­не Ио­ан­на V Па­лео­ло­га, в ре­зуль­та­те че­го в 1344 году при­сое­ди­нил к Бол­га­рии Фи­лип­по­поль (ны­не Плов­див) и 8 др. го­ро­дов. В 1363 году, ко­гда турецкий на­тиск на Ви­зан­тию уси­лил­ся, а ос­ман­ские вой­ска за­ня­ли не­ко­то­рые болгарские рай­оны, Иван Александр был вы­ну­ж­ден за­клю­чить со­юз с ос­ма­на­ми про­тив Ви­зан­тии и Венг­рии .

Это при­ве­ло к кон­флик­ту с хри­сти­ан­ски­ми го­су­дар­ст­ва­ми и по­те­ре Бол­га­ри­ей в 1365 году город Ви­дин (был воз­вра­щён ей не­за­дол­го до смер­ти Ивана Александра). Не­смот­ря на мно­го­численные во­енные кон­флик­ты, прав­ле­ние Ивана Александра бы­ло вре­ме­нем рас­цве­та Бол­га­рии. По­лу­чи­ла раз­ви­тие внеш­няя тор­гов­ля (до­го­вор с Ве­не­ци­ей, 1352 год), стра­на пе­ре­жи­ва­ла куль­тур­ный подъ­ём. Иван Александр по­кро­ви­тель­ст­во­вал дей­ст­во­вав­шим церк­вам и мо­на­сты­рям и ос­но­вы­вал но­вые, де­лал им щед­рые по­жерт­во­ва­ния. Ак­тив­но бо­рол­ся про­тив ере­ти­ков, лич­но пред­се­да­тель­ст­во­вал на цер­ков­ных со­бо­рах 1350 и 1359 годов.

Иван Александр стре­мил­ся пре­вра­тить сто­ли­цу Тыр­но­во в цер­ков­ный и ин­тел­лек­ту­аль­ный центр, со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию литературы, искусства и ху­дожественных ре­мё­сел. Вы­де­лив в 1363 году Ви­дин­скую об­ласть в на­след­ст­во сво­ему сы­ну Ива­ну Сра­ци­ми­ру, Иван Александр раз­де­лил Бол­га­рию на Ви­дин­ское цар­ст­во и Тыр­нов­ское цар­ст­во. Это соз­да­ло пред­по­сыл­ки для по­сле­дую­щей феодальной раз­дроб­лен­но­сти стра­ны (в 1369 году в До­б­руд­же сло­жи­лось не­за­ви­си­мое кня­же­ст­во). По­сле смер­ти Ивана Александра в Тыр­нов­ском цар­ст­ве пра­вил его сын - Иван Шиш­ман.