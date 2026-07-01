ИВАН АЛЕКСАНДР
ИВАН АЛЕКСАНДР - болгарский Царь из династии Шишмановичей.
До 1331 года деспот Ловечской области, пришёл к власти в Болгарии при поддержке крупных феодалов, добился прекращения междоусобиц и временного усиления Второго Болгарского царства. Династические браки членов его семьи позволили Ивану Александру установить мирные отношения с Валахией и Сербией. 18.07.1332 года одержал победу над Византийской империей при Росокастро (близ Бургаса) и занял ряд населённых пунктов в Северных Родопах. Участвовал в византийских династических междоусобицах на стороне Иоанна V Палеолога, в результате чего в 1344 году присоединил к Болгарии Филиппополь (ныне Пловдив) и 8 др. городов. В 1363 году, когда турецкий натиск на Византию усилился, а османские войска заняли некоторые болгарские районы, Иван Александр был вынужден заключить союз с османами против Византии и Венгрии.
Это привело к конфликту с христианскими государствами и потере Болгарией в 1365 году город Видин (был возвращён ей незадолго до смерти Ивана Александра). Несмотря на многочисленные военные конфликты, правление Ивана Александра было временем расцвета Болгарии. Получила развитие внешняя торговля (договор с Венецией, 1352 год), страна переживала культурный подъём. Иван Александр покровительствовал действовавшим церквам и монастырям и основывал новые, делал им щедрые пожертвования. Активно боролся против еретиков, лично председательствовал на церковных соборах 1350 и 1359 годов.
Иван Александр стремился превратить столицу Тырново в церковный и интеллектуальный центр, содействовал развитию литературы, искусства и художественных ремёсел. Выделив в 1363 году Видинскую область в наследство своему сыну Ивану Срацимиру, Иван Александр разделил Болгарию на Видинское царство и Тырновское царство. Это создало предпосылки для последующей феодальной раздробленности страны (в 1369 году в Добрудже сложилось независимое княжество). После смерти Ивана Александра в Тырновском царстве правил его сын - Иван Шишман.