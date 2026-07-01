ИВАКУРА ТОМОМИ
ИВАКУРА ТОМОМИ - японский государственный деятель эпохи Мэйдзи.
Выходец из семьи придворного низкого ранга, усыновлён камергером Ивакурой. В 1854-1858 годах служил камергером при императоре Комэй. Выступал за совместное правление императора и сёгуна, затем примкнул к антисёгунской коалиции. Участвовал в разработке основных документов об упразднении бакуфу и сосредоточении верховной власти в руках императора.
Один из организаторов императорского совета (03.01.1868 года), зафиксировавшего реставрацию императорской власти. В 1871-1873 годах возглавлял дипломатическую миссию, направленную в Европу и США для изучения возможности пересмотра неравноправных договоров и ознакомления с существующими политическими и социальными институтами.
Резко выступал против планов военного вторжения в Корею, считая первоочередной задачей стабилизацию ситуации в стране. Был сторонником принятия конституции, для чего в 1882 году сформировал миссию во главе с Ито Хиробуми для изучения европейских конституций.