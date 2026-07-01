ИВАКУРА ТОМОМИ

ИВАКУРА ТОМОМИ - японский государственный дея­тель эпо­хи Мэйд­зи .

Вы­хо­дец из се­мьи при­двор­но­го низ­ко­го ран­га, усы­нов­лён ка­мер­гером Ива­ку­рой. В 1854-1858 годах слу­жил ка­мер­ге­ром при императоре Ко­мэй. Вы­сту­пал за со­вме­ст­ное прав­ле­ние им­пе­ра­то­ра и сё­гу­на, за­тем примк­нул к ан­ти­сё­гун­ской коа­ли­ции. Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке основных до­ку­мен­тов об уп­разд­не­нии ба­ку­фу и со­сре­до­то­че­нии вер­хов­ной вла­сти в ру­ках им­пе­ра­то­ра.

Один из ор­га­ни­за­то­ров императорского со­ве­та (03.01.1868 года), за­фик­си­ро­вав­ше­го рес­тав­ра­цию императорской вла­сти. В 1871-1873 годах воз­глав­лял ди­пло­ма­тическую мис­сию, на­прав­лен­ную в Ев­ро­пу и США для изу­че­ния воз­мож­но­сти пе­ре­смот­ра не­рав­но­прав­ных до­го­во­ров и оз­на­ком­ле­ния с су­ще­ст­вую­щи­ми по­ли­тическими и со­ци­аль­ны­ми ин­сти­ту­та­ми.

Рез­ко вы­сту­пал про­тив пла­нов во­енного втор­же­ния в Ко­рею , счи­тая пер­во­оче­ред­ной за­да­чей ста­би­ли­за­цию си­туа­ции в стра­не. Был сто­рон­ни­ком при­ня­тия кон­сти­ту­ции, для че­го в 1882 году сфор­ми­ровал мис­сию во гла­ве с Ито Хи­ро­бу­ми для изу­че­ния ев­ропейских кон­сти­ту­ций.