ИВАКИ
ИВАКИ - город в Японии, префектура Фукусима.
Население 360,1 тысяч человек (2007 год). Расположен на острове Хонсю, в 180 км к северо-востоку от Токио. Через Иваки проходят скоростные автострады «Дзёбан» (Токио - Томиока, 1988 год) и «Банецу» (Иваки - Ниигата). Железнодорожная станция. Порт Онахама на Тихом океане (в 1998 году открыт международный контейнерный терминал).
Северная часть Иваки, известная под названием Тайра, была городом-крепостью в период сёгуната рода Токугава (1603-1867 годы). В 1966 году после присоединения к ней нескольких мелких городов и населённых пунктов Иваки получил статус города. Университет Мейсей, Национальный технологический колледж Фукусима. Музей угля и окаменелостей (1984 год). Художественная галерея (1984 год). Океанариум «Аквамарин-Фукусима» (в порту Онахама; 2000 год).
Свыше 70% городской территории занимают леса, в т. ч. лесопарк «21-й век» (1995 год). В Иваки - индустриальный парк Йосима (1985 год; металлообработка, машиностроение, производство электронного оборудования). Нефтеперерабатывающий завод, производство автомобильных двигателей (завод компании «Nissan Motor Co., Ltd.»). Предприятия химической, фармацевтической, пищевой, деревообрабатывающей промышленности.