ИВАКИ

ИВАКИ - го­род в Япо­нии , пре­фек­ту­ра Фу­ку­си­ма.

Население 360,1 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на острове Хон­сю, в 180 км к се­ве­ро-вос­то­ку от То­кио. Че­рез Иваки про­хо­дят ско­ро­ст­ные ав­то­стра­ды «Дзё­бан» (То­кио - То­мио­ка, 1988 год) и «Ба­не­цу» (Ива­ки - Нии­га­та). Железнодорожная стан­ция. Порт Она­ха­ма на Ти­хом океане (в 1998 году от­крыт ме­ж­ду­народный кон­тей­нер­ный тер­ми­нал).

Северная часть Иваки, из­вест­ная под названием Тай­ра, бы­ла го­ро­дом-кре­по­стью в пе­ри­од сё­гу­на­та ро­да То­ку­га­ва (1603-1867 годы). В 1966 году по­сле при­сое­ди­не­ния к ней не­сколь­ких мел­ких го­ро­дов и на­се­лён­ных пунк­тов Иваки по­лу­чил ста­тус го­ро­да. Университет Мей­сей, Национальный тех­но­ло­гический кол­ледж Фу­ку­си­ма. Му­зей уг­ля и ока­ме­не­ло­стей (1984 год). Ху­дожественная га­ле­рея (1984 год). Океа­на­ри­ум «Ак­ва­ма­рин-Фу­ку­си­ма» (в пор­ту Она­ха­ма; 2000 год).

Свыше 70% городской тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют ле­са, в т. ч. ле­со­парк «21-й век» (1995 год). В Иваки - ин­ду­ст­ри­аль­ный парк Йо­си­ма (1985 год; ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, ма­ши­но­строе­ние, про­изводство элек­трон­но­го обо­ру­до­ва­ния). Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод, про­изводство ав­то­мо­биль­ных дви­га­те­лей (за­вод ком­па­нии «Nissan Motor Co., Ltd.»). Пред­при­ятия хи­мической, фар­ма­цев­тической, пи­ще­вой, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей про­мыш­лен­но­сти.