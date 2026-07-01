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ИВАДЗЮКУ
ИВАДЗЮКУ - памятники палеолита в центральной части острова Хонсю, префектура Гумма, Япония.
Открытие Ивадзюку и Гонгэнъямы в 1949 году положило начало изучению палеолита Японских островов. К нижнему палеолиту относится стоянка Ивадзюку «0», где выделено более 20 слоёв. Наиболее древние находки представлены грубыми нуклеусами неправильной формы, массивными отщепами, крупными скрёблами, ручными рубилами и др., аналогичными типу Патжитан (палеолитической культуре на юге Центральной Явы). В японской историографии иногда Ивадзюку называли палеолит в целом.
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