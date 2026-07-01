ИВАДЗЮКУ

ИВАДЗЮКУ - па­мят­ни­ки па­лео­ли­та в центральной час­ти острова Хон­сю, пре­фек­ту­ра Гум­ма, Япо­ния.

От­кры­тие Ивадзюку и Гон­гэнъ­я­мы в 1949 году по­ло­жи­ло на­ча­ло изу­че­нию па­лео­ли­та Япон­ских островов. К ниж­не­му па­лео­ли­ту от­но­сит­ся сто­ян­ка Ивадзюку «0», где вы­де­ле­но бо­лее 20 сло­ёв. Наи­бо­лее древ­ние на­ход­ки пред­став­ле­ны гру­бы­ми нук­ле­уса­ми не­пра­виль­ной фор­мы, мас­сив­ны­ми от­ще­па­ми, круп­ны­ми скрёб­ла­ми, руч­ны­ми ру­би­ла­ми и др., ана­ло­гич­ны­ми ти­пу Пат­жи­тан (па­лео­ли­тической куль­ту­ре на юге Центральной Явы). В японской ис­то­рио­гра­фии ино­гда Ивадзюку на­зы­ва­ли па­лео­лит в це­лом.

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