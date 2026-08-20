ИУДАИЗМ

ИУДАИЗМ - рев­ней­шая мо­но­те­истическая ре­ли­гия ми­ра, ис­по­ве­дуе­мая пре­иму­ще­ст­вен­но ев­рея­ми.

На­ря­ду с хри­сти­ан­ст­вом и ис­ла­мом иудаизм при­ня­то от­но­сить к ав­раа­ми­че­ским ре­ли­ги­ям. Имею­щий сво­им ис­точ­ни­ком свя­щен­ные тек­сты иудаизма на­зы­ва­ют так­же «ре­ли­ги­ей кни­ги». Тер­мин ’Ιουδαϊσμός по­я­вил­ся в еврейско-эл­ли­ни­стической литературе на ру­бе­же эр (2 Макк. 2:21) для обо­зна­че­ния еврейской ре­ли­гии как ан­ти­те­зы эл­ли­ни­стическому язы­че­ст­ву.

Воз­ник­но­ве­ние и раз­ви­тие

Со­глас­но пред­став­ле­ни­ям иу­даи­стов, иудаизм воз­ник во II-м тысячелетии до н. э. в сре­де западно-се­мит­ско­го ско­то­вод­че­ско­го и зем­ле­дель­че­ско­го на­се­ле­ния Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья. В на­учной литературе су­ще­ст­ву­ет точ­ка зре­ния, со­глас­но ко­то­рой иудаизм как це­ло­ст­ная ре­ли­гия фор­ми­ро­вал­ся на про­тя­же­нии 1-й половины I-го тысячелетия до н. э.

По­сле­до­ва­те­ли иудаизма счи­та­ют, что пер­вым ев­ре­ем был пат­ри­арх Ав­ра­ам ави­ну (Ав­ра­ам, отец наш), с ко­то­рым Бог за­клю­чил брит (до­го­вор, со­юз; в хри­сти­ан­ской тра­ди­ции - за­вет) о том, что Он ум­но­жит по­том­ст­во Ав­раа­ма, бу­дет его по­том­ст­ву Гос­по­дом и за­щит­ни­ком и даст ему во вла­де­ние Стра­ну Из­раи­ля (т. н. Зем­лю обе­то­ван­ную), а по­том­ки Ав­раа­ма возь­мут на се­бя мис­сию ис­пол­не­ния пред­пи­сан­ных Бо­гом за­по­ве­дей (миц­вот) (Быт. 15:1-21). В со­от­вет­ст­вии с пред­ска­за­ни­ем, дан­ным во вре­мя за­клю­че­ния бри­та, по­том­ки Ав­раа­ма по­па­ли в раб­ст­во в Еги­пет на 400 лет, от­ку­да их чу­дес­ным об­ра­зом вы­вел про­рок Мо­ше ра­бей­ну (Мои­сей, ве­ли­кий наш). Во вре­мя Ис­хо­да из египетского раб­ст­ва (за ко­то­рым по­сле­до­ва­ло 40-лет­нее стран­ст­вие по пус­ты­не, где долж­ны бы­ли уме­реть все быв­шие ра­бы, что­бы толь­ко лю­ди, ро­ж­дён­ные сво­бод­ны­ми, во­шли в Зем­лю обе­то­ван­ную) Бог на го­ре Си­най че­рез Мои­сея да­ро­вал еврейскому на­ро­ду Бо­го­вдох­но­вен­ную То­ру (За­кон), из­вест­ную как Пя­ти­кни­жие Мои­сее­во.

Этот акт, т. н. Си­най­ское от­кро­ве­ние, зна­ме­ну­ет со­бой, со­глас­но иудей­ской тра­ди­ции, на­ча­ло су­ще­ст­во­ва­ния еврейского на­ро­да и при­ня­тие им иудаизм. На про­тя­же­нии по­сле­дую­щих бо­лее чем ты­ся­чи лет, в пе­ри­од обра­зо­вав­шей­ся еврейской го­су­дар­ст­вен­но­сти, цен­тром раз­ви­тия иудаизма и един­ст­вен­ным раз­ре­шён­ным ме­стом куль­то­во­го слу­же­ния был Ие­ру­са­лим­ский храм (Пер­вый храм про­су­ще­ст­во­вал с X века до н. э. до 586 года до н. э.; Вто­рой храм - с конца VI века до н. э. до 70 года н. э.). В этот пе­ри­од сфор­ми­ро­ва­лись ос­но­вы хра­мо­во­го иудаизма как ре­лигиозной сис­те­мы и за­вер­ши­лось на­пи­са­ние свя­щен­ной кни­ги иудаизм - Та­на­ха (в хри­сти­ан­ст­ве Танах по­чи­та­ет­ся как Вет­хий За­вет Биб­лии). В пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния Пер­во­го хра­ма от ещё не окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­вав­ше­го­ся иудаизма от­де­ли­лось уче­ние са­ма­ри­тян, при­знаю­щих в ка­че­ст­ве свя­щен­ных книг толь­ко Пя­ти­кни­жие и Кни­гу Йео­шуа (хри­сти­ан­ская Кни­га Иису­са На­ви­на).

В I веке до н. э., во вре­мя римского гос­под­ства над ев­рея­ми, в иудаизме вы­де­лил­ся ряд на­прав­ле­ний: ца­до­ким (сад­ду­кеи) - при­вер­жен­цы стро­го­го хра­мо­во­го куль­та; ас­ке­ти­че­ская мес­си­ан­ская об­щи­на «Сы­ны све­та» (бней-ор), ко­то­рую при­ня­то ото­жде­ст­в­лять с ес­сея­ми (пред­по­ла­га­ют, что с по­след­ни­ми свя­за­но по­яв­ле­ние пер­вых иу­де­ох­ри­сти­ан­ских об­щин); пру­шим (фа­ри­сеи) - сто­рон­ни­ки де­мо­кра­ти­за­ции уче­ния и рас­ши­ре­ния сфе­ры обыч­но­го пра­ва, т. н. Уст­ной То­ры. Толь­ко по­след­нее те­че­ние пе­ре­жи­ло раз­ру­ше­ние рим­ля­на­ми Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма в 70 году н. э., из­гна­ние рим­ля­на­ми ев­ре­ев из Иудеи и да­ло на­ча­ло современному иудаизму, на­зы­вае­мо­му, в от­ли­чие от хра­мо­во­го, рав­ви­ни­сти­че­ским.

Ли­шён­ные Хра­ма, быв­ше­го цен­тром на­цио­наль­ной, куль­то­вой и ду­хов­ной жиз­ни, ев­реи в ди­ас­по­ре в середине II века н. э. по­ста­ви­ли за­да­чу «по­стро­ить ог­ра­ду во­круг То­ры», т. е. за­ме­нить куль­то­вую хра­мо­вую служ­бу сис­те­мой ре­лигиозного и обыч­но­го пра­ва (га­ла­ха), ре­гу­ли­рую­ще­го жизнь еврейских об­щин. Вско­ре по­сле из­гна­ния ев­ре­ев из Иудеи за­вер­ши­лась ра­бо­та над соз­да­ни­ем иудей­ско­го, т. н. ма­со­рет­ско­го, ка­но­на Та­на­ха, де­ля­ще­го­ся на три час­ти: То­ра («Уче­ние»), вклю­чаю­щая кни­ги Бре­шит («В на­ча­ле», хри­сти­ан­ское на­име­но­ва­ние - Бы­тие), Шмот («Име­на», хри­сти­ан­ское - Ис­ход), Вайи­кра («И воз­звал», хри­сти­ан­ское - Ле­вит), Бе­мид­бар («В пус­ты­не», хри­сти­ан­ское - Чис­ла), Два­рим («Сло­ва», хри­сти­ан­ское - Вто­ро­за­ко­ние); Не­ви­им («Про­ро­ки»), вклю­чаю­щая кни­ги Йеошуа (хри­сти­ан­ская Кни­га Ии­су­са На­ви­на), Шоф­тим (Кни­га Су­дей), 1-я и 2-я Шму­эль (про­ро­ка Са­муи­ла, в русском си­но­даль­ном пе­ре­во­де - 1-я и 2-я Кни­ги Царств), 1-я и 2-я Ме­ла­хим (Кни­ги Ца­рей, в русском си­но­даль­ном пе­ре­во­де - 3-я и 4-я Кни­ги Царств), Йе­шайя (про­ро­ка Исайи), Йирмеяу (про­ро­ка Ие­ре­мии), Йе­хэз­кель (про­ро­ка Ие­зе­кии­ля), Те­рей-Асар (кни­ги 12 Ма­лых про­ро­ков); Кту­вим («Пи­са­ния»), вклю­чаю­щая кни­ги Теилим («Вос­хва­ле­ния», хри­сти­ан­ское - Псал­тирь), Миш­лей («Прит­чи», хри­сти­ан­ская Кни­га Прит­чей Со­ло­мо­но­вых), Ий­ов (Кни­га Ио­ва), Ме­ги­лот [«Свит­ки», со­сто­ит из 5 отдельных книг: Шир аши­рим (Песнь Пес­ней), Рут (Руфь), Эй­ха (Плач Ие­ре­мии), Коэлет (Экк­ле­зи­аст), Эс­тер (Ес­фирь)], Да­ни­эль (про­ро­ка Да­нии­ла), Эз­ра (про­ро­ка Ез­д­ры), Не­хе­мия (про­ро­ка Не­е­мии), 1-я и 2-я Див­рей-айамим («Хро­ни­ки», хри­сти­ан­ское - Па­ра­ли­по­ме­нон).

Для иудаизма как «ре­ли­гии кни­ги» ха­рак­тер­на бо­га­тая ком­мен­та­тор­ская тра­ди­ция свя­щен­ных тек­стов. В начале III века за­вер­ши­лась ко­ди­фи­ка­ция сво­да га­ла­хи­че­ских норм, а так­же пре­да­ний - соз­да­на Миш­на («Тол­ко­ва­ние»), или Шас (Ши­ша сда­рим - «Шесть по­ряд­ков»), ко­то­рая вме­сте с на­пи­сан­ным к ней в III-V веках эк­зе­ге­тическим сво­дом Ге­ма­ра (ара­мей­ское - за­вер­ше­ние) со­ста­ви­ла Тал­муд. Имен­но Тал­муд стал ос­но­вой жиз­ни по­сле­до­ва­те­лей иудаизма. Та­нах и Миш­на на­пи­са­ны на ив­ри­те с не­зна­чи­тель­ны­ми вкра­п­ле­ния­ми ара­мей­ских тек­стов, Ге­ма­ра - главным образом на ара­мей­ском языке, т. н. Ие­ру­са­лим­ский Тал­муд - на за­пад­ном, Ва­ви­лон­ский Тал­муд - на восточном диа­лек­те ара­мей­ско­го язы­ка. Т. о., в Сред­не­ве­ко­вье ив­рит и ара­мей­ский язык ста­ли «ме­та­язы­ка­ми» еврейской ци­ви­ли­за­ции. В VIII веке в Ба­гдад­ском ха­ли­фа­те от иудаизма от­де­ли­лась сек­та ка­раи­мов (от еврейского קראימ - чи­таю­щие, т. е. при­знаю­щие толь­ко Пись­мен­ный За­кон, но не Уст­ный), от­вер­гаю­щая Тал­муд как пра­во­вой и эк­зе­ге­тический свод.

В XII веке рав­вин и фи­ло­соф Май­мо­нид (ина­че - Рам­бам) в об­шир­ном ком­мен­та­рии к Тал­му­ду «Миш­не То­ра» («Тол­ко­ва­ние То­ры») сфор­му­ли­ро­вал в тра­ди­ции ари­сто­те­лиз­ма основную дог­ма­ти­ку иудаизма. В XVI веке рав­вин иудаизма Ка­ро со­ста­вил по­пуляр­ный тал­му­ди­че­ский ком­пен­ди­ум «Шул­хан арух» («На­кры­тый стол»), став­ший прак­тическим ру­ко­во­дством по тал­му­дическому пра­ву, при­ня­тым ор­то­док­саль­ным иу­да­из­мом.

В иудаизме на­ря­ду с нор­ма­тив­ным на­прав­ле­ни­ем воз­ник­ли мис­тические шко­лы, из­вест­ные под об­щим названием каб­ба­ла (на­сле­дие). Влия­тель­ный центр каб­ба­ли­стического уче­ния во гла­ве с рав­ви­ном иудаизма Лу­рия, или Ари, сло­жил­ся в XVI веке в городе Цфат в Га­ли­лее. Од­ним из наи­бо­лее из­вест­ных мис­тических на­прав­ле­ний стал ха­си­дизм. За­ро­див­ший­ся в XVIII веке в По­до­лии и вско­ре ох­ва­тив­ший зна­чительную часть при­вер­жен­цев иудаизма в Восточной Ев­ро­пе, он с конца XIX века рас­про­стра­нил­ся прак­ти­че­ски по всей еврейской ди­ас­по­ре, а с середины XVIII века и в Па­ле­сти­не.

На­чав­шее­ся под влия­ни­ем идей Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века дви­же­ние за еврейскую эман­си­па­цию, «гас­ка­ла» (про­све­ще­ние), при­ве­ло к кри­зи­су ор­то­док­саль­но­го иудаизма и воз­ник­но­ве­нию ре­фор­ми­ст­ско­го на­прав­ле­ния, стре­мив­ше­го­ся при­спо­со­бить прак­ти­ку иудаизма к нор­мам ев­ропейского об­раза жиз­ни. Ев­реи, не­до­воль­ные ра­ди­каль­ным от­хо­дом ран­не­го германского ре­фор­миз­ма от тра­диционных норм средневекового иудаизма, в середине XIX века соз­да­ли т. н. кон­сер­ва­тив­ное на­прав­ле­ние в иудаизме, вы­сту­пав­шее за по­сте­пен­ность ре­форм и син­тез их с ча­стью га­ла­хи­че­ских норм.

В современном Из­раи­ле до­ми­ни­ру­ет ор­то­док­саль­ный иудаизм, внут­ри ко­то­ро­го в начале XX века сло­жи­лось сио­ни­ст­ское на­прав­ле­ние Миз­ра­хи (со­кра­ще­ние от еврейского - ду­хов­ный центр). Тео­ло­гия сио­ни­ст­ской ор­то­док­сии на­шла вы­ра­же­ние в тру­дах пер­во­го глав­но­го аш­ке­наз­ско­го рав­ви­на Па­ле­сти­ны А. И. Ку­ка. Про­дол­жа­ют ос­та­вать­ся влия­тель­ны­ми и не­сио­ни­ст­ские фун­да­мен­та­ли­ст­ские на­прав­ле­ния, по­лу­чив­шие в Из­раи­ле название «ха­ре­дим» (еврейский - бо­гобо­яз­нен­ные). Наи­бо­лее фа­на­тич­ным сре­ди по­след­них ста­ла ие­ру­са­лим­ская шко­ла Не­ту­рей кар­та (ара­мей­ское - стра­жи го­ро­да), от­ри­цаю­щая национальный ха­рак­тер иудаизма и по­это­му не при­знаю­щая ле­ги­тим­но­сти свет­ско­го государства Из­ра­иль. Сре­ди из­ра­иль­ских ха­ре­ди­мов раз­ви­ва­ет­ся сио­ни­ст­ское на­прав­ле­ние, из­вест­ное под названием «хар­дал» (нац.-ре­лигиозные ха­ре­ди­мы). Боль­шин­ст­во ев­ре­ев США яв­ля­ют­ся при­вер­жен­ца­ми трёх школ не­ор­то­док­саль­но­го иудаизма: ре­фор­миз­ма, кон­сер­ва­тиз­ма и ре­кон­ст­рук­цио­на­лиз­ма. Тео­ло­гические ос­но­вы не­ор­то­док­саль­но­го иудаизма на­шли наи­бо­лее пол­ное вы­ра­же­ние в тру­дах американского рав­ви­на М. Ка­пла­на.

В современной Рос­сии иудаизм пред­став­лен тре­мя круп­ны­ми те­че­ния­ми: ор­то­док­саль­ным, ха­си­диз­мом, ре­фор­ми­ст­ским (или про­грес­сив­ным; пер­вая ре­фор­ми­ст­ская об­щи­на в СССР воз­ник­ла в 1989 году), объ­е­ди­няю­щи­ми­ся в две наи­бо­лее влия­тель­ные ор­га­ни­за­ции - Кон­гресс еврейских религиозных ор­га­ни­за­ций и объ­е­ди­не­ний в Рос­сии (КЕРООР), в ко­то­рый вхо­дят ор­то­док­саль­ные и ре­фор­ми­ст­ские об­щи­ны, и дей­ст­вую­щую под эги­дой лю­ба­вич­ско­го ха­си­диз­ма Фе­де­ра­цию еврейских об­щин Рос­сии (ФЕОР). И. офи­ци­аль­но при­знан од­ной из че­ты­рёх тра­диционных ре­ли­гий Рос­сии.

Ве­ро­уче­ние

Тео­ло­гию иудаизма про­ни­зы­ва­ет про­ти­во­ре­чи­вое со­че­та­ние уни­вер­са­ли­ст­ских и пар­ти­ку­ля­ри­ст­ских прин­ци­пов. В ос­но­ве их ле­жит стро­гое мо­но­теи­сти­че­ское пред­став­ле­ние (смотрите Мо­но­те­изм) о един­ст­ве, уни­вер­саль­но­сти и все­мо­гу­ще­ст­ве Бо­га, Твор­ца и Ис­точ­ни­ка все­го су­ще­го. Бог бес­те­ле­сен и не­ан­тро­по­мор­фен, не­смот­ря на то что че­ло­век соз­дан Им по Его об­ра­зу и по­до­бию. Не­по­сти­жи­мость Бо­га обу­слов­ли­ва­ет за­прет на Его изо­бра­же­ние (Исх. 33:20). Та­буи­ро­ва­но са­мо про­из­не­се­ние име­ни Бо­жия, т. н. тет­ра­грам­ма­то­на из 4 букв יהוה - «yod, hеy, waw, hеy» (ре­кон­ст­руи­ро­ва­но сто­рон­ни­ка­ми кри­тической шко­лы как Ях­ве); имя Бо­жие за­ме­ня­ет­ся эв­фе­миз­ма­ми. Бо­го­слу­же­ние, под­раз­де­ляю­щее­ся на раз­но­об­раз­ные из­во­ды (наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми яв­ля­ют­ся «аш­ке­наз», «сфа­ра­дим» и бы­тую­щий у ха­си­дов «се­фа­рад»), вклю­чает обя­за­тель­ное по­вто­ре­ние два раза в день слов «слу­шай, Из­ра­иль, Гос­подь Бог наш, Гос­подь един» (Втор. 6:4). Бог яв­ля­ет­ся не про­сто соз­да­те­лем ми­ра (со­глас­но воз­зре­ни­ям иу­дей­ских мис­ти­ков, соз­да­те­лем мно­жества ми­ров), но и стра­жем его гар­мо­нии и ус­той­чи­во­сти, оп­ре­де­ляе­мой дей­ст­вия­ми Бо­же­ст­вен­ных за­по­ве­дей. Мо­но­теи­стический прин­цип пред­по­ла­га­ет стро­гое от­вер­же­ние мно­го­бо­жия и лю­бых форм язы­че­ст­ва, по­кло­не­ния ру­ко­твор­ным об­раз­ам.

При со­тво­ре­нии Бог на­гра­дил че­ло­ве­ка сво­бо­дой во­ли и вы­бо­ра, но по­ве­лел ис­пол­нять за­по­ве­ди, ко­то­рые вы­ра­жа­ют идею доб­ра и ре­гу­ли­ру­ют пра­виль­ное по­ве­де­ние. Пер­вый за­вет, за­клю­чён­ный Бо­гом с пра­от­цем че­ло­ве­че­ст­ва Но­ем, вклю­ча­ет в се­бя т. н. Семь за­по­ве­дей сы­нов Ноя, уни­вер­саль­ных для все­го че­ло­ве­че­ст­ва. Они со­сто­ят из за­пре­тов идо­ло­по­клон­ст­ва, бо­го­хуль­ст­ва, кро­во­про­ли­тия, во­ров­ст­ва, кро­во­сме­си­тель­ных свя­зей, упот­реб­ле­ния в пи­щу мя­са, от­ре­зан­но­го от жи­во­го жи­вот­но­го, и по­ве­ле­ния жить по за­ко­нам. При­ня­тие То­ры еврейским на­ро­дом со­про­во­ж­да­лось воз­ло­же­ни­ем на ев­ре­ев осо­бых 613 за­по­ве­дей, со­блю­де­ние ко­то­рых не­обя­за­тель­но для др. на­ро­дов. Боль­шин­ст­во из них оп­ре­де­ля­ет нор­мы бы­то­во­го по­ве­де­ния, пи­ще­вые пра­ви­ла (каш­рут), хо­зяйственные ус­та­нов­ле­ния, пра­ви­ла ри­ту­аль­ной чис­то­ты (ус­та­рев­шие в из­гна­нии), ги­гие­нические нор­мы, за­пре­ты на сме­ше­ние не­со­вмес­ти­мых сущ­но­стей (ки­ла­им) - льна и шер­сти, мо­ло­ка и мя­са, зла­ков и бо­бо­вых, двух раз­ных тяг­ло­вых жи­вот­ных в од­ной уп­ряж­ке и т. д. Спе­ци­аль­ные пред­пи­са­ния ка­са­ют­ся куль­то­вой сфе­ры, со­блю­де­ния празд­ни­ков. Осо­бо вы­де­ля­ет­ся т. н. Де­ка­лог, или Де­сять за­по­ве­дей, со­дер­жа­щий уни­вер­саль­ные ре­лигиозные, этические и по­ве­ден­че­ские нор­мы: еди­но­бо­жие, за­прет идо­ло­по­клон­ст­ва, за­прет на про­из­не­се­ние име­ни Бо­га всуе, со­блю­де­ние свя­то­сти суб­бо­ты, по­чи­та­ние ро­ди­те­лей, за­прет убий­ст­ва, пре­лю­бо­дея­ния, во­ров­ст­ва, лже­сви­де­тель­ст­ва и ко­ры­ст­но­го во­ж­де­ле­ния.

Мо­низм оп­ре­де­ля­ет ха­рак­тер иу­да­ист­ской тео­ди­цеи, в ко­то­рой зло рас­смат­ри­ва­ет­ся как не­дос­та­ток до­б­ра, вы­зван­ный сти­хий­ным дей­ст­ви­ем че­ло­ве­че­ской сво­бо­ды во­ли. Вме­сте с тем мис­тические те­че­ния в иудаизме склон­ны к боль­ше­му дуа­лиз­му и при­зна­нию от­дель­ной сфе­ры зла (сит­ра аха­ра), ко­то­рая в ко­неч­ном счёте так­же име­ет Бо­же­ст­вен­ное про­ис­хо­ж­де­ние. Те­ма сво­бод­но­го вы­бо­ра до­ми­ни­ру­ет и в тео­ло­ге­ме до­го­во­ра (брит), т. е. дву­сто­рон­не­го сво­бод­но­го вы­бо­ра: Бо­гом - еврейского на­ро­да для не­се­ния им уни­вер­саль­ной мис­сии свя­щен­ст­ва и ев­рея­ми - Бо­га для слу­же­ния Ему. До­го­вор по­ро­ж­да­ет кон­цеп­цию из­бран­ни­че­ст­ва еврейского на­ро­да, по­ни­мае­мо­го как го­тов­ность к сле­до­ва­нию до­го­во­ру и вы­пол­не­нию за­по­ве­дей. От­кло­не­ния от за­по­ве­дей, воз­ни­каю­щие вслед­ст­вие дей­ст­вия прин­ци­па сво­бо­ды во­ли, рас­смат­ри­ва­ют­ся как гре­хи и вле­кут за со­бой воз­дая­ние не толь­ко в по­тус­то­рон­ней, но и в зем­ной жиз­ни. Т. о., спра­вед­ли­вость, эти­че­ская и со­ци­аль­ная, за­клю­чён­ная в за­по­ве­дях, ста­но­вит­ся од­ним из им­пе­ра­ти­вов иуда­и­ст­ской дог­ма­ти­ки.

Кон­цеп­ция бес­смер­тия ду­ши, су­ще­ст­во­ва­ния за­гроб­ной жиз­ни и гря­ду­ще­го вос­кре­се­ния мёрт­вых не от­ра­же­на не­по­сред­ст­вен­но в То­ре и име­ет в иудаизме от­но­си­тель­но позд­нее про­ис­хо­ж­де­ние, вос­хо­дя­щее к эс­ха­то­ло­гическим те­че­ни­ям ру­бе­жа эр. Мис­тические на­прав­ле­ния в иудаизме при­ни­ма­ют по­ня­тие ме­тем­пси­хо­зы, т. е. пе­ре­се­ле­ния душ (гил­гул).

Из­гна­ние и бед­ст­вия, об­ру­ши­вав­шие­ся на еврейский на­род, рас­смат­ри­ва­ют­ся в иудаизме как со­став­ная часть воз­дая­ния за от­кло­не­ния от пра­виль­но­го вы­пол­не­ния за­по­ве­дей и как бре­мя из­бран­ни­че­ст­ва. Из­бав­ле­ние от бед­ст­вий и го­не­ний (ге­ула) при­не­сёт царь-из­ба­ви­тель ма­ши­ах (буквально - по­ма­зан­ник, смотрите Мес­сия), по­то­мок Йи­шая (Иес­сея) - от­ца ца­ря Да­ви­да. По­яв­ле­нию мес­сии дол­жен пред­ше­ст­во­вать при­ход пред­мес­сии, по­том­ка Ио­си­фа, а так­же стре­ми­тель­ное ум­но­же­ние зла в ми­ре. Ве­ра в при­ше­ст­вие мес­сии, яв­ляю­щая­ся од­ним из обя­за­тель­ных дог­ма­тов, пред­по­ла­га­ет на­сту­п­ле­ние «зо­ло­то­го ве­ка», вос­кре­се­ние мёрт­вых, по­яв­ле­ние «не­бес­но­го Ие­ру­са­ли­ма» и чу­дес­ное пе­ре­не­се­ние в не­го всех ев­ре­ев, рас­се­ян­ных по ми­ру (смотрите Ие­ру­са­лим в ми­ро­вых ре­ли­ги­ях ). Кон­цеп­ция Сио­на и Ие­ру­са­ли­ма как ут­ра­чен­ной сла­вы и ро­ди­ны име­ет в иудаизме не толь­ко транс­цен­дент­ный, но и зем­ной ха­рак­тер. Ве­ра в ко­неч­ное воз­вра­ще­ние в Си­он (алия), во­пло­щён­ная в еже­днев­ной мо­лит­ве (ами­да) и пас­халь­ном по­же­ла­нии: «В сле­дую­щем го­ду в Ие­ру­са­ли­ме», - ста­ла идео­ло­гической ос­но­вой сио­низ­ма, еврейского на­цио­наль­но-ос­во­бо­дительного дви­же­ния XIX-XX веков, при­вед­ше­го к вос­соз­да­нию еврейской го­су­дар­ст­вен­но­сти в Стра­не Из­раи­ля. Со­от­вет­ст­вен­но, пре­бы­ва­ние в ди­ас­по­ре рас­смат­ри­ва­ет­ся как из­гна­ние (га­лут, го­лус), вслед­ст­вие че­го ев­реи ди­ас­по­ры, не­смот­ря на час­то боль­шую дав­ность про­жи­ва­ния на ка­кой-ли­бо тер­ри­то­рии, ни­ко­гда не пре­тен­до­ва­ли на то, что­бы быть ча­стью ко­рен­но­го на­се­ле­ния, и счи­та­ли се­бя при­шель­ца­ми.

Ре­ли­ги­оз­ные прак­ти­ки

Празд­ни­ки иудаизма при­уро­че­ны к оп­ре­де­лён­ным да­там еврейского лун­но-сол­неч­но­го ка­лен­да­ря (имею­ще­го 19-лет­ний цикл: 12 лет по 12 месяцев и 7 ви­со­кос­ных лет по 13 месяцев); в то же вре­мя счи­та­ет­ся, что празд­нуе­мые со­бы­тия - это яв­ле­ния транс­цен­дент­но­го ми­ра, не за­ви­ся­щие от че­ло­ве­ка.

Глав­ным празд­ни­ком счи­та­ет­ся ша­бат (суб­бо­та), день от­ды­ха. Ос­но­ву суб­бот­них и празд­нич­ных бо­го­слу­же­ний со­став­ля­ет чте­ние Пи­са­ния - То­ры и Про­ро­ков. Су­ще­ст­ву­ет го­дич­ный цикл чте­ния Пи­са­ния (в древ­но­сти бы­ло два цик­ла - го­дич­ный и трёх­го­дич­ный). На­сту­п­ле­ние суб­бо­ты (эрев ша­бат) от­ме­ча­ет­ся в пят­ни­цу ве­че­ром празд­нич­ной тра­пе­зой и специальным ри­туа­лом по­сле вос­хо­ж­де­ния пер­вых трёх звёзд. В суб­бо­ту воз­бра­ня­ют­ся вся­кая ра­бо­та, свя­зан­ная с по­яв­ле­ни­ем но­вых суб­стан­ций (в т. ч. за­жи­га­ние ог­ня), пе­ре­дви­же­ние транс­порт­ны­ми сред­ст­ва­ми и др. на­ру­ше­ния по­коя. С «ца­ри­цей-суб­бо­той» свя­за­ны мно­го­численные фольк­лор­ные про­из­ве­де­ния и народные обы­чаи.

Наи­бо­лее важ­ны­ми, по­сле суб­бо­ты, празд­ни­ка­ми яв­ля­ют­ся Йом кип­пур, или Йом-акиппурим (Суд­ный день), со­про­во­ж­даю­щий­ся стро­гим по­стом, осо­бым бо­го­слу­же­ни­ем и по­ка­ян­ны­ми об­ря­да­ми, и Рош ашана (Но­вый год), от­ме­чае­мые со­от­вет­ст­вен­но в 10-й и 1-й дни осен­не­го ме­ся­ца тиш­рей. Дни ме­ж­ду эти­ми дву­мя празд­ни­ка­ми счи­та­ют­ся «гроз­ны­ми дня­ми» (йа­мим но­ра­им), т. к. в этот пе­ри­од ре­ша­ет­ся судь­ба ка­ж­до­го че­ло­ве­ка на сле­дую­щий год.

К наи­бо­лее зна­чи­мым празд­ни­кам при­над­ле­жат и т. н. «три празд­ни­ка па­лом­ни­че­ст­ва» (в древ­но­сти в эти дни со­вер­ша­лись обя­за­тель­ные па­лом­ни­че­ст­ва в Ие­ру­са­лим). Пер­вый из них - Пе­сах (Пас­ха), на­ча­ло ко­то­ро­го при­хо­дит­ся на 14-е чис­ло ве­сен­не­го ме­ся­ца ни­сан. Слож­ный пас­халь­ный ри­ту­ал, т. н. пас­халь­ный по­ря­док (се­дер), яв­ля­ет­ся до­маш­ним ри­туа­лом, он со­вер­ша­ет­ся в ка­ж­дой се­мье за на­кры­тым сто­лом и по­свя­щён па­мя­ти об Ис­хо­де из Егип­та, об­ре­те­нию сво­бо­ды, на­сту­п­ле­нию вес­ны и на­ча­лу со­зре­ва­ния пер­во­го «сно­па». Жат­ва его на­сту­па­ет че­рез 50 дней на празд­ник Ша­ву­от (Пя­ти­де­сят­ни­ца), при­хо­дя­щий­ся на лет­ний ме­сяц си­ван и по­свя­щён­ный да­ро­ва­нию То­ры. По­след­ний па­лом­ни­че­ский празд­ник Сук­кот (Ку­щи) от­ме­ча­ет­ся осе­нью, в ме­сяц тиш­рей, по­свя­щён па­мя­ти о 40-лет­нем ски­та­нии в пус­ты­не и осен­не­му уро­жаю.

На Сук­кот стро­ят специальные ша­ла­ши с от­кры­той кры­шей, в ко­то­рых жи­вут и едят все дни празд­ни­ка. Не вос­хо­дя­щие не­по­сред­ствен­но к тек­сту То­ры зим­ний празд­ник Ха­ну­ка (на­чи­на­ет­ся 25 кис­ле­ва и длит­ся 8 дней) в па­мять Мак­ка­вей­ских войн и ве­сен­ний - Пу­рим (14 ада­ра), от­ме­чаю­щий чу­дес­ное спа­се­ние ев­ре­ев ца­ри­цей Эс­тер от не­ми­нуе­мо­го ис­треб­ле­ния, поль­зу­ют­ся по­пу­ляр­но­стью, с ни­ми свя­за­ны специальные обы­чаи (за­жи­га­ние ха­ну­каль­ных ог­ней, кар­на­ва­лы и мис­те­рии пу­рим­шпил на Пу­рим и др.). Празд­ник Сим­хат То­ра (Ра­дость То­ры) зна­ме­ну­ет за­вер­ше­ние го­до­во­го цик­ла чте­ния То­ры. Су­ще­ст­ву­ет ряд ме­нее зна­чительных празд­ни­ков и по­стов.

На­ря­ду с празд­нич­ны­ми об­ря­да­ми, в иудаизме су­ще­ст­ву­ет раз­ви­тая сис­те­ма об­ря­дов жиз­нен­но­го цик­ла. На 8-й день по­сле ро­ж­де­ния над маль­чи­ка­ми со­вер­шает­ся об­ре­за­ние (брит ми­ла) в фор­ме цир­кум­ци­зии, сим­во­ли­зи­рую­щее вхо­ж­де­ние в до­го­вор с Бо­гом. Со­вер­шен­но­ле­тие дос­ти­га­ет­ся в 13 лет и от­ме­ча­ет­ся спе­ци­аль­ным об­ря­дом бар-миц­ва, т. е. вхо­ж­де­ни­ем в воз­раст, ко­гда для муж­чи­ны ста­но­вит­ся обя­за­тель­ным ис­пол­не­ние миц­вот. Со­вер­шен­но­ле­тие де­во­чек в 12 лет (бат-миц­ва) справ­ля­ет­ся в фор­ме осо­бо­го ри­туа­ла толь­ко в не­ор­то­док­саль­ных на­прав­ле­ни­ях иудаизма, в современном Из­ра­и­ле от­ме­ча­ет­ся как до­маш­ний и школь­ный празд­ник. На свадь­бе (ха­ту­на) же­них и не­вес­та об­ме­ни­ва­ют­ся коль­ца­ми, стоя под бал­да­хи­ном (ху­па), стар­ший про­из­но­сит спе­ци­аль­ные бла­го­сло­ве­ния по это­му по­во­ду. По­гре­бе­ние усоп­ше­го долж­но быть про­из­ве­де­но в крат­чай­ший воз­мож­ный срок по­сле смер­ти; хо­ро­нят в са­ва­не, ино­гда в гро­бах без дна или из лег­ко гнию­ще­го де­ре­ва. Тру­по­по­ло­же­ние жё­ст­ко не фик­си­ро­ва­но, кре­ма­ция за­пре­ще­на.

Ор­га­ни­за­ция об­щин

Свя­щен­ст­во су­ще­ст­во­ва­ло толь­ко в хра­мо­вом иудаизме, где вы­де­ля­лись две ка­те­го­рии свя­щен­но­слу­жи­те­лей - коа­ним (жре­цы) и ле­ви­им (ле­ви­ты). Их по­том­ки до сих пор вы­пол­ня­ют спе­ци­фические ри­ту­аль­ные функ­ции и со­блю­да­ют до­пол­нительные за­пре­ты; например, коа­ним не долж­ны на­хо­дить­ся под од­ной кры­шей с мёрт­вым те­лом, же­нить­ся на вдо­ве или раз­ве­дён­ной и др. Цен­траль­ной фи­гу­рой в рав­ви­ни­сти­че­ском иудаизме яв­ля­ет­ся рав­вин (рав), в се­фард­ских об­щи­нах - ха­хам, ди­пло­ми­ро­ван­ный зна­ток ре­лигиозной тра­ди­ции, имею­щий пра­во быть ду­хов­ным на­став­ни­ком об­щи­ны, вхо­дить в со­став ре­лигиозного су­да, пре­по­да­вать в религиозном учи­ли­ще. В ор­то­док­саль­ном иудаизме рав­ви­на­ми мо­гут быть толь­ко муж­чи­ны, не­ор­то­док­саль­ные на­прав­ле­ния с не­дав­не­го вре­ме­ни при­зна­ют пра­во на рав­вин­ский и кан­тор­ский ста­тус и за жен­щи­на­ми. В об­щи­не вы­де­ля­лись сле­дую­щие ста­ту­сы: га­бай - гла­ва об­щи­ны, ха­зан (кан­тор) - ру­ко­во­ди­тель об­ще­ст­вен­ной мо­лит­вы, да­ян - су­дья, ша­маш - служ­ка, шо­хет - рез­ник, ре­зав­ший скот и пти­цу в со­от­вет­ст­вии с пред­пи­сания­ми каш­ру­та, моэль, про­во­див­ший об­ре­за­ние.

Цен­тром ре­лигиозной и об­щественной жиз­ни, ме­стом для кол­лек­тив­ной мо­лит­вы, изу­че­ния То­ры, про­ве­де­ния об­щественных со­б­ра­ний яв­ля­ет­ся си­на­го­га. Её ста­тус оп­ре­де­ля­ет­ся на­ли­чи­ем спе­ци­аль­но­го кио­та для хра­не­ния свит­ков То­ры (арон ако­деш), по­ме­щае­мо­го в об­ра­щён­ной к Ие­ру­са­ли­му сте­не (миз­рах). В ор­то­док­саль­ных си­на­го­гах муж­чи­ны и жен­щи­ны от­де­ле­ны друг от дру­га пе­ре­го­род­кой, сте­ной или рас­по­ла­га­ют­ся на раз­ных уров­нях. В ре­фор­ми­ст­ских и кон­сер­ва­тив­ных си­на­го­гах, на­зы­вае­мых час­то хра­ма­ми, муж­чи­ны и жен­щи­ны си­дят вме­сте. При си­на­го­гах обыч­но име­ет­ся спе­ци­аль­ное по­ме­ще­ние для ри­ту­аль­ных омо­ве­ний (ми­к­ва). Си­на­го­га на­хо­дит­ся, как пра­ви­ло, в соб­ст­вен­но­сти и рас­по­ря­же­нии об­щи­ны (кеи­ла), со­стоя­щей не ме­нее чем из 10 муж­чин стар­ше 13-лет­не­го воз­рас­та (минь­ян).

Тра­ди­ци­он­но кеи­ла бы­ла един­ст­вен­ной фор­мой ор­га­ни­за­ции иу­даи­стов по­сле раз­ру­ше­ния Вто­ро­го хра­ма. В Но­вое вре­мя не­ред­ко под дав­ле­ни­ем вла­стей ста­ли пред­при­ни­мать­ся по­пыт­ки соз­да­ния бо­лее круп­ных объ­е­ди­не­ний. В Ре­чи По­спо­ли­той в XVI-XVIII веках су­ще­ст­во­ва­ли т. н. ваа­ды (ко­ми­те­ты), ко­ор­ди­ни­ро­вав­шие ор­га­ни­за­ци­он­ную и фис­каль­ную дея­тель­ность об­щин. В XIX веке в ев­ропейских стра­нах ста­ли воз­ни­кать при­знан­ные го­су­дар­ст­вом ре­лигиозные объ­е­ди­не­ния иу­даи­стов в мас­шта­бах стра­ны - кон­си­сто­рии. В Из­раи­ле дей­ст­ву­ет вве­дён­ный в начале XX века британскими ман­дат­ны­ми вла­стя­ми Вер­хов­ный рав­ви­нат, государственное уч­ре­ж­де­ние, воз­глав­ляе­мое дву­мя вер­хов­ны­ми рав­ви­на­ми - аш­ке­наз­ским и се­фард­ским.

По­сле­до­ва­те­ли. В со­от­вет­ст­вии с га­ла­хой, по­сле­до­ва­те­лем иудаизма счи­та­ет­ся ка­ж­дый че­ло­век, ро­ж­дён­ный от ма­те­ри-ев­рей­ки или ис­по­ве­дую­щий иудаизм в со­от­вет­ст­вии с ре­лигиозным пра­вом. «За­кон о воз­вра­ще­нии» современного Государства Из­ра­иль, идео­ло­ги­че­ски ба­зи­рую­щий­ся на религиозной кон­цеп­ции «ки­буц га­луй­от», т. е. со­би­ра­ния рас­се­ян­ных в диа­спо­ре ев­ре­ев во­круг Сио­на, при­зна­ёт пра­во на ре­пат­риа­цию не толь­ко за иу­даи­ста­ми по га­ла­хе, но так­же и за чле­на­ми их собственных се­мьи, се­мей их де­тей и вну­ков.

Адеп­ты иудаизма рас­се­ле­ны по все­му ми­ру. Поч­ти все они - ев­реи по эт­нической при­над­леж­но­сти. Ак­тив­ный про­зе­ли­тизм и мис­сио­нер­ст­во не прак­ти­ку­ют­ся, но всту­п­ле­ние ино­вер­цев в иу­даи­ст­скую об­щи­ну до­пус­ка­ет­ся, хо­тя и за­труд­не­но. Про­зели­ты (ге­ры), про­шед­шие ри­ту­ал об­ра­ще­ния (ги­юр), по за­ко­нам иудаизма ста­но­вят­ся ев­рея­ми, им за­пре­ща­ет­ся на­по­ми­нать об их не­ев­рей­ском про­ис­хо­ж­де­нии. Тем не ме­нее су­ще­ст­ву­ет ряд пе­ри­фе­рий­ных групп, осоз­наю­щих в той или иной сте­пе­ни своё от­ли­чие от ев­ре­ев. Это от­но­сит­ся к ка­раи­мам и са­ма­ри­тя­нам, различным груп­пам иу­дей­ст­вую­щих в Аф­ри­ке (Эфио­пия, Зим­баб­ве, Уган­да, ЮАР), Юго-Восточной Азии (Мьян­ма, Ин­дия, Япо­ния, Фи­лип­пи­ны), Латинской Аме­ри­ке (Мек­си­ка, Бра­зи­лия, Пе­ру), в США и др. стра­нах. По­том­ки ев­ре­ев, на­силь­ст­вен­но об­ра­щён­ных в хри­сти­ан­ст­во или ис­лам, но про­дол­жав­ших тай­но со­хра­нять эле­мен­ты иудаизма, на­зы­ва­лись крип­то­иудея­ми. В Рос­сии жи­вут иу­дей­ст­вую­щие сек­тан­ты, из­вест­ные как суб­бот­ни­ки, и ге­ры, час­тич­но об­ла­даю­щие не­ев­рей­ской эт­нической иден­ти­фи­ка­ци­ей.

Су­ще­ст­вую­щая государственная ста­ти­сти­ка да­ёт воз­мож­ность лишь ори­ен­ти­ро­воч­но оп­ре­де­лить чис­лен­ность по­сле­до­ва­те­лей иудаизма. В не­ко­то­рых го­су­дар­ст­вах пе­ре­пи­си учи­ты­ва­ют имен­но ре­лигиозная при­над­леж­ность (боль­шин­ст­во западных стран), в дру­гих же слу­ча­ях, в ча­ст­но­сти в СССР и воз­ник­ших на его тер­ри­то­рии стра­нах, - толь­ко национальная при­над­леж­ность. Ор­га­ни­зо­ван­ные об­щи­ны по­сле­до­ва­те­лей иудаизма име­ют­ся в 110 стра­нах ми­ра. Религиозные объ­е­ди­не­ния иу­даи­стов чис­лен­но­стью бо­лее 100 тыс. человек су­ще­ст­ву­ют (по ме­ре убы­ва­ния) в США, Фран­ции, Ка­на­де, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Рос­сии, Ар­ген­ти­не, Гер­ма­нии, Ав­ст­ра­лии, Бра­зи­лии, Ук­раи­не.

Ис­кус­ст­во

Иу­дей­ское искусство, ос­но­ван­ное на древ­них тра­ди­ци­ях и об­ряд­но­сти, вос­хо­дя­щих к пе­рио­ду рас­цве­та Иу­дей­ско­го цар­ст­ва и Из­ра­иль­ско­го цар­ст­ва, бы­ло ани­ко­ни­че­ским, т. е. не­из­об­ра­зи­тель­ным. Оно чут­ко вос­при­ни­ма­ло вея­ния вре­ме­ни и в ан­тич­ную и ран­не­ви­зан­тийскую эпо­хи ма­ло чем от­ли­ча­лось от искусства др. ближ­не­во­сточ­ных ре­ли­гий. Тем не ме­нее при внеш­ней сти­ле­вой общ­но­сти бы­ли вы­ра­бо­та­ны ти­пы зда­ний, фор­мы ху­дожественных из­де­лий, ком­по­зи­ции и мо­ти­вы ор­на­мен­та, свя­зан­ные ис­клю­чи­тель­но с иудаизмом и от­ра­жаю­щие стрем­ле­ние ев­ре­ев со­хра­нить собственную древ­нюю ци­ви­ли­за­цию, про­ти­во­сто­ять экс­пан­сии эл­ли­ни­сти­че­ских идео­ло­гии и куль­ту­ры.

Дея­тель­ность ху­дож­ни­ков вре­мён ца­ря Иро­да I Ве­ли­ко­го бо­лее все­го бы­ла свя­за­на с оформ­ле­ни­ем гран­ди­оз­но­го Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма, пе­ре­строй­ка ко­то­ро­го, за­ра­нее под­го­тов­лен­ная, на­ча­лась около 20 года до н. э. и дли­лась 46 лет. Пря­мо­уголь­ная плат­фор­ма на вер­ши­не го­ры Мо­риа, где не­ко­гда сто­ял Пер­вый храм, или Храм Со­ло­мо­на, а за­тем не­боль­шое свя­ти­ли­ще вре­мён воз­вра­ще­ния ев­ре­ев из ва­ви­лон­ско­го пле­на (конец VI века до н. э.), бы­ла уд­вое­на из-за со­ору­же­ния во­круг го­ры ог­ром­ных ка­мен­ных опор­ных стен; от них со­хра­ни­лась лишь не­боль­шая часть, из­вест­ная как За­пад­ная сте­на, или Сте­на Пла­ча. В со­от­вет­ст­вии с еврейской тра­ди­ци­ей, храм пред­став­лял со­бой ком­плекс по­ме­щён­ных один в дру­гой дво­ров, в т. ч. об­ще­ст­вен­ных - Двор Из­раи­ля с боль­шим ал­та­рём, бой­ней для за­кла­ния жерт­вен­ных жи­вот­ных и сто­ла­ми по­жерт­во­ва­ний; ог­ром­ный Двор жен­щин с уг­ло­вы­ми за­ла­ми (для ве­рую­щих, при­няв­ших обет воз­дер­жа­ния; для боль­ных про­ка­зой; для хра­не­ния лам­пад­но­го мас­ла).

Раз­ме­щён­ный в глу­би­не за­кры­то­го внутреннего дво­ра соб­ст­вен­но храм (как и Храм Со­ло­мо­на) со­сто­ял из трёх час­тей - пор­ти­ка, за­ла и Свя­то­го Свя­тых - за­кры­то­го по­ме­ще­ния, от­де­лён­но­го двой­ной за­ве­сой и дос­туп­но­го толь­ко пер­во­свя­щен­ни­ку. По­ло­жен­ный в ос­но­ву ком­по­зи­ции древ­ний прин­цип бит-хи­ла­ни (буквально - дом га­ле­реи) здесь во­пло­тил­ся в ве­ли­че­ст­вен­ных фор­мах римской ор­дер­ной ар­хи­тек­ту­ры. Мра­мор­ный, замк­ну­тый ог­ра­дой ан­самбль с тор­же­ст­вен­ной ан­фи­ла­дой от­кры­тых и за­кры­тых про­странств и объ­ё­мов от­ли­чал­ся ве­ли­ко­ле­пи­ем дра­го­цен­но­го уб­ран­ст­ва, сия­ни­ем зо­ло­та на ар­хитектурных ук­ра­ше­ни­ях, об­шив­ке хра­мо­вых стен, куль­то­вой ме­бе­ли и ут­ва­ри. Осо­бое зна­че­ние сре­ди ри­ту­аль­ных со­су­дов при­да­ва­лось зо­ло­то­му све­тиль­ни­ку (ме­но­ре), вос­про­из­во­див­ше­му свя­щен­ный се­ми­свеч­ник, ко­то­рый, со­глас­но Биб­лии, по ука­за­нию Бо­га Мои­сей дол­жен был сде­лать из «чис­то­го зо­ло­та» и ста­вить «вне за­ве­сы ков­че­га от­кро­ве­ния в ски­нии со­б­ра­ния, от ве­че­ра до ут­ра все­гда» (Лев. 24:3).

В 70 году н. э. рим­ля­не, за­кре­пив раз­ру­ше­ни­ем Хра­ма свою по­бе­ду над вос­став­шей Иу­де­ей, сре­ди тро­фе­ев увез­ли в Рим и ме­но­ру, из­вест­ную лишь по изо­бра­же­нию на ар­ке Ти­та в сце­не три­ум­фаль­но­го ше­ст­вия римских вои­нов. С ли­к­ви­да­ци­ей иу­дей­ской го­су­дар­ст­вен­но­сти ме­но­ра ста­ла од­ним из глав­ных и наи­бо­лее час­то изо­бра­жае­мых сим­во­лов иудаизма. Обыч­но она пред­став­ля­ет со­бой ме­тал­лический све­тиль­ник на пи­ра­ми­даль­ном или ко­ни­че­ском ос­но­ва­нии, с 7 (в ханукальной ме­но­ре - с 9) лам­па­да­ми (из гли­ны или стек­ла), вен­чаю­щи­ми на од­ном уров­не 7 (или 9) вет­вей [цен­траль­ную и по 3 (или 4) бо­ко­вых, сим­мет­рич­но при­мы­каю­щих с каж­дой сто­ро­ны]; вет­ви об­ра­зу­ют 3 или 4 по­доб­ных, об­ра­щён­ных квер­ху по­лу­кру­жия или по­лу­квад­ра­та.

Со II-III веков важ­ней­шую роль в ре­лигиозной жиз­ни и искусстве иудаизма ста­ла иг­рать си­на­го­га. В ран­них си­на­го­гах ори­ен­ти­ро­ван­ный на Ие­ру­са­лим фа­сад не­ред­ко обиль­но ук­ра­ша­ли ка­мен­ной резь­бой, в то вре­мя как ин­терь­ер был поч­ти ли­шён де­ко­ра; си­на­го­га в Ду­ра-Ев­ро­пос (244-245 годы) в этом смыс­ле бы­ла ис­клю­че­ни­ем. С конца III века внут­ри си­на­го­ги, на сто­ро­не, об­ра­щён­ной к Хра­мо­вой го­ре, ста­ли ус­та­нав­ли­вать ки­от для хра­не­ния свит­ков То­ры, т. н. Ков­чег То­ры (Ков­чег Свя­ты­ни), ко­то­рый в ран­них по­строй­ках пред­по­ло­жи­тель­но на­хо­дил­ся в отдельном по­ме­ще­нии и вно­сил­ся в зал во вре­мя служ­бы. Ков­чег Свя­ты­ни за­ни­мал по­чёт­ное ме­сто у сте­ны ли­бо был за­клю­чён в эди­ку­лу (в римское вре­мя), ни­шу (с III века) или ап­си­ду (с конца VI века), в по­лу ко­то­рой уст­раи­ва­лось ме­сто для ге­ни­зы - ар­хи­ва вы­шед­ших из упот­реб­ле­ния свит­ков То­ры и религиозных книг. Пе­ред ни­шей или ап­си­дой воз­во­ди­лась ка­мен­ная плат­фор­ма - би­ма, воз­мож­но пред­на­зна­чав­шая­ся для чте­ния То­ры. В позд­них по­строй­ках (V-VII века) Ков­чег Свя­ты­ни и главный вход раз­ме­ща­лись на про­ти­во­по­лож­ных тор­цо­вых сто­ро­нах. Не­ко­то­рые си­на­го­ги име­ли при­мы­каю­щий к основному зда­нию пе­ри­стиль­ный двор.

На по­чёт­ных мес­тах си­на­го­ги рас­по­ла­га­лись иу­дей­ские сим­во­лы: «пе­чать Со­ло­мо­на» (пен­та­грам­ма), «щит Да­ви­да» (шес­ти­ко­неч­ная звез­да), Ков­чег Свя­ты­ни, ме­но­ра, а так­же изо­бра­же­ния шо­фа­ра - труб­но­го ро­га и упо­треб­ляе­мо­го на праз­д­ник Сук­кот бу­ке­та «че­ты­рёх ви­дов» (вет­ви паль­мы, мир­та, ивы и цит­ру­со­вый плод).

Иллюстрации:

За­пад­ная сте­на (Сте­на Пла­ча)в Ие­ру­са­ли­ме – часть плат­фор­мы раз­ру­шен­но­го Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма. Взято с архива БРЭ.

Сви­ток Кни­ги про­ро­ка Исайи. 100 до н. э. Из­ра­иль­ский му­зей (Ие­ру­са­лим). Взято с архива БРЭ.

Ин­терь­ер си­на­го­ги «Абохав» (16 в., перестроена в 1837–47) в г. Цфат (Из­раиль).Взято с архива БРЭ.

Фут­ля­ры со свит­ка­ми То­ры. Иран. 1873–1913. Из­ра­иль­ский му­зей (Ие­ру­са­лим). Взято с архива БРЭ.

Мо­лит­ва в си­на­го­ге любавичских хасидов. Мо­сков­ский ев­рей­ский об­щин­ный центр. Взято с архива БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)