ИУДАИЗМ
ИУДАИЗМ - ревнейшая монотеистическая религия мира, исповедуемая преимущественно евреями.
Наряду с христианством и исламом иудаизм принято относить к авраамическим религиям. Имеющий своим источником священные тексты иудаизма называют также «религией книги». Термин ’Ιουδαϊσμός появился в еврейско-эллинистической литературе на рубеже эр (2 Макк. 2:21) для обозначения еврейской религии как антитезы эллинистическому язычеству.
Возникновение и развитие
Согласно представлениям иудаистов, иудаизм возник во II-м тысячелетии до н. э. в среде западно-семитского скотоводческого и земледельческого населения Восточного Средиземноморья. В научной литературе существует точка зрения, согласно которой иудаизм как целостная религия формировался на протяжении 1-й половины I-го тысячелетия до н. э.
Последователи иудаизма считают, что первым евреем был патриарх Авраам авину (Авраам, отец наш), с которым Бог заключил брит (договор, союз; в христианской традиции - завет) о том, что Он умножит потомство Авраама, будет его потомству Господом и защитником и даст ему во владение Страну Израиля (т. н. Землю обетованную), а потомки Авраама возьмут на себя миссию исполнения предписанных Богом заповедей (мицвот) (Быт. 15:1-21). В соответствии с предсказанием, данным во время заключения брита, потомки Авраама попали в рабство в Египет на 400 лет, откуда их чудесным образом вывел пророк Моше рабейну (Моисей, великий наш). Во время Исхода из египетского рабства (за которым последовало 40-летнее странствие по пустыне, где должны были умереть все бывшие рабы, чтобы только люди, рождённые свободными, вошли в Землю обетованную) Бог на горе Синай через Моисея даровал еврейскому народу Боговдохновенную Тору (Закон), известную как Пятикнижие Моисеево.
Этот акт, т. н. Синайское откровение, знаменует собой, согласно иудейской традиции, начало существования еврейского народа и принятие им иудаизм. На протяжении последующих более чем тысячи лет, в период образовавшейся еврейской государственности, центром развития иудаизма и единственным разрешённым местом культового служения был Иерусалимский храм (Первый храм просуществовал с X века до н. э. до 586 года до н. э.; Второй храм - с конца VI века до н. э. до 70 года н. э.). В этот период сформировались основы храмового иудаизма как религиозной системы и завершилось написание священной книги иудаизм - Танаха (в христианстве Танах почитается как Ветхий Завет Библии). В период существования Первого храма от ещё не окончательно сформировавшегося иудаизма отделилось учение самаритян, признающих в качестве священных книг только Пятикнижие и Книгу Йеошуа (христианская Книга Иисуса Навина).
В I веке до н. э., во время римского господства над евреями, в иудаизме выделился ряд направлений: цадоким (саддукеи) - приверженцы строгого храмового культа; аскетическая мессианская община «Сыны света» (бней-ор), которую принято отождествлять с ессеями (предполагают, что с последними связано появление первых иудеохристианских общин); прушим (фарисеи) - сторонники демократизации учения и расширения сферы обычного права, т. н. Устной Торы. Только последнее течение пережило разрушение римлянами Иерусалимского храма в 70 году н. э., изгнание римлянами евреев из Иудеи и дало начало современному иудаизму, называемому, в отличие от храмового, раввинистическим.
Лишённые Храма, бывшего центром национальной, культовой и духовной жизни, евреи в диаспоре в середине II века н. э. поставили задачу «построить ограду вокруг Торы», т. е. заменить культовую храмовую службу системой религиозного и обычного права (галаха), регулирующего жизнь еврейских общин. Вскоре после изгнания евреев из Иудеи завершилась работа над созданием иудейского, т. н. масоретского, канона Танаха, делящегося на три части: Тора («Учение»), включающая книги Брешит («В начале», христианское наименование - Бытие), Шмот («Имена», христианское - Исход), Вайикра («И воззвал», христианское - Левит), Бемидбар («В пустыне», христианское - Числа), Дварим («Слова», христианское - Второзаконие); Невиим («Пророки»), включающая книги Йеошуа (христианская Книга Иисуса Навина), Шофтим (Книга Судей), 1-я и 2-я Шмуэль (пророка Самуила, в русском синодальном переводе - 1-я и 2-я Книги Царств), 1-я и 2-я Мелахим (Книги Царей, в русском синодальном переводе - 3-я и 4-я Книги Царств), Йешайя (пророка Исайи), Йирмеяу (пророка Иеремии), Йехэзкель (пророка Иезекииля), Терей-Асар (книги 12 Малых пророков); Ктувим («Писания»), включающая книги Теилим («Восхваления», христианское - Псалтирь), Мишлей («Притчи», христианская Книга Притчей Соломоновых), Ийов (Книга Иова), Мегилот [«Свитки», состоит из 5 отдельных книг: Шир аширим (Песнь Песней), Рут (Руфь), Эйха (Плач Иеремии), Коэлет (Экклезиаст), Эстер (Есфирь)], Даниэль (пророка Даниила), Эзра (пророка Ездры), Нехемия (пророка Неемии), 1-я и 2-я Диврей-айамим («Хроники», христианское - Паралипоменон).
Для иудаизма как «религии книги» характерна богатая комментаторская традиция священных текстов. В начале III века завершилась кодификация свода галахических норм, а также преданий - создана Мишна («Толкование»), или Шас (Шиша сдарим - «Шесть порядков»), которая вместе с написанным к ней в III-V веках экзегетическим сводом Гемара (арамейское - завершение) составила Талмуд. Именно Талмуд стал основой жизни последователей иудаизма. Танах и Мишна написаны на иврите с незначительными вкраплениями арамейских текстов, Гемара - главным образом на арамейском языке, т. н. Иерусалимский Талмуд - на западном, Вавилонский Талмуд - на восточном диалекте арамейского языка. Т. о., в Средневековье иврит и арамейский язык стали «метаязыками» еврейской цивилизации. В VIII веке в Багдадском халифате от иудаизма отделилась секта караимов (от еврейского קראימ - читающие, т. е. признающие только Письменный Закон, но не Устный), отвергающая Талмуд как правовой и экзегетический свод.
В XII веке раввин и философ Маймонид (иначе - Рамбам) в обширном комментарии к Талмуду «Мишне Тора» («Толкование Торы») сформулировал в традиции аристотелизма основную догматику иудаизма. В XVI веке раввин иудаизма Каро составил популярный талмудический компендиум «Шулхан арух» («Накрытый стол»), ставший практическим руководством по талмудическому праву, принятым ортодоксальным иудаизмом.
В иудаизме наряду с нормативным направлением возникли мистические школы, известные под общим названием каббала (наследие). Влиятельный центр каббалистического учения во главе с раввином иудаизма Лурия, или Ари, сложился в XVI веке в городе Цфат в Галилее. Одним из наиболее известных мистических направлений стал хасидизм. Зародившийся в XVIII веке в Подолии и вскоре охвативший значительную часть приверженцев иудаизма в Восточной Европе, он с конца XIX века распространился практически по всей еврейской диаспоре, а с середины XVIII века и в Палестине.
Начавшееся под влиянием идей Французской революции XVIII века движение за еврейскую эмансипацию, «гаскала» (просвещение), привело к кризису ортодоксального иудаизма и возникновению реформистского направления, стремившегося приспособить практику иудаизма к нормам европейского образа жизни. Евреи, недовольные радикальным отходом раннего германского реформизма от традиционных норм средневекового иудаизма, в середине XIX века создали т. н. консервативное направление в иудаизме, выступавшее за постепенность реформ и синтез их с частью галахических норм.
В современном Израиле доминирует ортодоксальный иудаизм, внутри которого в начале XX века сложилось сионистское направление Мизрахи (сокращение от еврейского - духовный центр). Теология сионистской ортодоксии нашла выражение в трудах первого главного ашкеназского раввина Палестины А. И. Кука. Продолжают оставаться влиятельными и несионистские фундаменталистские направления, получившие в Израиле название «харедим» (еврейский - богобоязненные). Наиболее фанатичным среди последних стала иерусалимская школа Нетурей карта (арамейское - стражи города), отрицающая национальный характер иудаизма и поэтому не признающая легитимности светского государства Израиль. Среди израильских харедимов развивается сионистское направление, известное под названием «хардал» (нац.-религиозные харедимы). Большинство евреев США являются приверженцами трёх школ неортодоксального иудаизма: реформизма, консерватизма и реконструкционализма. Теологические основы неортодоксального иудаизма нашли наиболее полное выражение в трудах американского раввина М. Каплана.
В современной России иудаизм представлен тремя крупными течениями: ортодоксальным, хасидизмом, реформистским (или прогрессивным; первая реформистская община в СССР возникла в 1989 году), объединяющимися в две наиболее влиятельные организации - Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР), в который входят ортодоксальные и реформистские общины, и действующую под эгидой любавичского хасидизма Федерацию еврейских общин России (ФЕОР). И. официально признан одной из четырёх традиционных религий России.
Вероучение
Теологию иудаизма пронизывает противоречивое сочетание универсалистских и партикуляристских принципов. В основе их лежит строгое монотеистическое представление (смотрите Монотеизм) о единстве, универсальности и всемогуществе Бога, Творца и Источника всего сущего. Бог бестелесен и неантропоморфен, несмотря на то что человек создан Им по Его образу и подобию. Непостижимость Бога обусловливает запрет на Его изображение (Исх. 33:20). Табуировано само произнесение имени Божия, т. н. тетраграмматона из 4 букв יהוה - «yod, hеy, waw, hеy» (реконструировано сторонниками критической школы как Яхве); имя Божие заменяется эвфемизмами. Богослужение, подразделяющееся на разнообразные изводы (наиболее распространёнными являются «ашкеназ», «сфарадим» и бытующий у хасидов «сефарад»), включает обязательное повторение два раза в день слов «слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един» (Втор. 6:4). Бог является не просто создателем мира (согласно воззрениям иудейских мистиков, создателем множества миров), но и стражем его гармонии и устойчивости, определяемой действиями Божественных заповедей. Монотеистический принцип предполагает строгое отвержение многобожия и любых форм язычества, поклонения рукотворным образам.
При сотворении Бог наградил человека свободой воли и выбора, но повелел исполнять заповеди, которые выражают идею добра и регулируют правильное поведение. Первый завет, заключённый Богом с праотцем человечества Ноем, включает в себя т. н. Семь заповедей сынов Ноя, универсальных для всего человечества. Они состоят из запретов идолопоклонства, богохульства, кровопролития, воровства, кровосмесительных связей, употребления в пищу мяса, отрезанного от живого животного, и повеления жить по законам. Принятие Торы еврейским народом сопровождалось возложением на евреев особых 613 заповедей, соблюдение которых необязательно для др. народов. Большинство из них определяет нормы бытового поведения, пищевые правила (кашрут), хозяйственные установления, правила ритуальной чистоты (устаревшие в изгнании), гигиенические нормы, запреты на смешение несовместимых сущностей (килаим) - льна и шерсти, молока и мяса, злаков и бобовых, двух разных тягловых животных в одной упряжке и т. д. Специальные предписания касаются культовой сферы, соблюдения праздников. Особо выделяется т. н. Декалог, или Десять заповедей, содержащий универсальные религиозные, этические и поведенческие нормы: единобожие, запрет идолопоклонства, запрет на произнесение имени Бога всуе, соблюдение святости субботы, почитание родителей, запрет убийства, прелюбодеяния, воровства, лжесвидетельства и корыстного вожделения.
Монизм определяет характер иудаистской теодицеи, в которой зло рассматривается как недостаток добра, вызванный стихийным действием человеческой свободы воли. Вместе с тем мистические течения в иудаизме склонны к большему дуализму и признанию отдельной сферы зла (ситра ахара), которая в конечном счёте также имеет Божественное происхождение. Тема свободного выбора доминирует и в теологеме договора (брит), т. е. двустороннего свободного выбора: Богом - еврейского народа для несения им универсальной миссии священства и евреями - Бога для служения Ему. Договор порождает концепцию избранничества еврейского народа, понимаемого как готовность к следованию договору и выполнению заповедей. Отклонения от заповедей, возникающие вследствие действия принципа свободы воли, рассматриваются как грехи и влекут за собой воздаяние не только в потусторонней, но и в земной жизни. Т. о., справедливость, этическая и социальная, заключённая в заповедях, становится одним из императивов иудаистской догматики.
Концепция бессмертия души, существования загробной жизни и грядущего воскресения мёртвых не отражена непосредственно в Торе и имеет в иудаизме относительно позднее происхождение, восходящее к эсхатологическим течениям рубежа эр. Мистические направления в иудаизме принимают понятие метемпсихозы, т. е. переселения душ (гилгул).
Изгнание и бедствия, обрушивавшиеся на еврейский народ, рассматриваются в иудаизме как составная часть воздаяния за отклонения от правильного выполнения заповедей и как бремя избранничества. Избавление от бедствий и гонений (геула) принесёт царь-избавитель машиах (буквально - помазанник, смотрите Мессия), потомок Йишая (Иессея) - отца царя Давида. Появлению мессии должен предшествовать приход предмессии, потомка Иосифа, а также стремительное умножение зла в мире. Вера в пришествие мессии, являющаяся одним из обязательных догматов, предполагает наступление «золотого века», воскресение мёртвых, появление «небесного Иерусалима» и чудесное перенесение в него всех евреев, рассеянных по миру (смотрите Иерусалим в мировых религиях). Концепция Сиона и Иерусалима как утраченной славы и родины имеет в иудаизме не только трансцендентный, но и земной характер. Вера в конечное возвращение в Сион (алия), воплощённая в ежедневной молитве (амида) и пасхальном пожелании: «В следующем году в Иерусалиме», - стала идеологической основой сионизма, еврейского национально-освободительного движения XIX-XX веков, приведшего к воссозданию еврейской государственности в Стране Израиля. Соответственно, пребывание в диаспоре рассматривается как изгнание (галут, голус), вследствие чего евреи диаспоры, несмотря на часто большую давность проживания на какой-либо территории, никогда не претендовали на то, чтобы быть частью коренного населения, и считали себя пришельцами.
Религиозные практики
Праздники иудаизма приурочены к определённым датам еврейского лунно-солнечного календаря (имеющего 19-летний цикл: 12 лет по 12 месяцев и 7 високосных лет по 13 месяцев); в то же время считается, что празднуемые события - это явления трансцендентного мира, не зависящие от человека.
Главным праздником считается шабат (суббота), день отдыха. Основу субботних и праздничных богослужений составляет чтение Писания - Торы и Пророков. Существует годичный цикл чтения Писания (в древности было два цикла - годичный и трёхгодичный). Наступление субботы (эрев шабат) отмечается в пятницу вечером праздничной трапезой и специальным ритуалом после восхождения первых трёх звёзд. В субботу возбраняются всякая работа, связанная с появлением новых субстанций (в т. ч. зажигание огня), передвижение транспортными средствами и др. нарушения покоя. С «царицей-субботой» связаны многочисленные фольклорные произведения и народные обычаи.
Наиболее важными, после субботы, праздниками являются Йом киппур, или Йом-акиппурим (Судный день), сопровождающийся строгим постом, особым богослужением и покаянными обрядами, и Рош ашана (Новый год), отмечаемые соответственно в 10-й и 1-й дни осеннего месяца тишрей. Дни между этими двумя праздниками считаются «грозными днями» (йамим нораим), т. к. в этот период решается судьба каждого человека на следующий год.
К наиболее значимым праздникам принадлежат и т. н. «три праздника паломничества» (в древности в эти дни совершались обязательные паломничества в Иерусалим). Первый из них - Песах (Пасха), начало которого приходится на 14-е число весеннего месяца нисан. Сложный пасхальный ритуал, т. н. пасхальный порядок (седер), является домашним ритуалом, он совершается в каждой семье за накрытым столом и посвящён памяти об Исходе из Египта, обретению свободы, наступлению весны и началу созревания первого «снопа». Жатва его наступает через 50 дней на праздник Шавуот (Пятидесятница), приходящийся на летний месяц сиван и посвящённый дарованию Торы. Последний паломнический праздник Суккот (Кущи) отмечается осенью, в месяц тишрей, посвящён памяти о 40-летнем скитании в пустыне и осеннему урожаю.
На Суккот строят специальные шалаши с открытой крышей, в которых живут и едят все дни праздника. Не восходящие непосредственно к тексту Торы зимний праздник Ханука (начинается 25 кислева и длится 8 дней) в память Маккавейских войн и весенний - Пурим (14 адара), отмечающий чудесное спасение евреев царицей Эстер от неминуемого истребления, пользуются популярностью, с ними связаны специальные обычаи (зажигание ханукальных огней, карнавалы и мистерии пуримшпил на Пурим и др.). Праздник Симхат Тора (Радость Торы) знаменует завершение годового цикла чтения Торы. Существует ряд менее значительных праздников и постов.
Наряду с праздничными обрядами, в иудаизме существует развитая система обрядов жизненного цикла. На 8-й день после рождения над мальчиками совершается обрезание (брит мила) в форме циркумцизии, символизирующее вхождение в договор с Богом. Совершеннолетие достигается в 13 лет и отмечается специальным обрядом бар-мицва, т. е. вхождением в возраст, когда для мужчины становится обязательным исполнение мицвот. Совершеннолетие девочек в 12 лет (бат-мицва) справляется в форме особого ритуала только в неортодоксальных направлениях иудаизма, в современном Израиле отмечается как домашний и школьный праздник. На свадьбе (хатуна) жених и невеста обмениваются кольцами, стоя под балдахином (хупа), старший произносит специальные благословения по этому поводу. Погребение усопшего должно быть произведено в кратчайший возможный срок после смерти; хоронят в саване, иногда в гробах без дна или из легко гниющего дерева. Трупоположение жёстко не фиксировано, кремация запрещена.
Организация общин
Священство существовало только в храмовом иудаизме, где выделялись две категории священнослужителей - коаним (жрецы) и левиим (левиты). Их потомки до сих пор выполняют специфические ритуальные функции и соблюдают дополнительные запреты; например, коаним не должны находиться под одной крышей с мёртвым телом, жениться на вдове или разведённой и др. Центральной фигурой в раввинистическом иудаизме является раввин (рав), в сефардских общинах - хахам, дипломированный знаток религиозной традиции, имеющий право быть духовным наставником общины, входить в состав религиозного суда, преподавать в религиозном училище. В ортодоксальном иудаизме раввинами могут быть только мужчины, неортодоксальные направления с недавнего времени признают право на раввинский и канторский статус и за женщинами. В общине выделялись следующие статусы: габай - глава общины, хазан (кантор) - руководитель общественной молитвы, даян - судья, шамаш - служка, шохет - резник, резавший скот и птицу в соответствии с предписаниями кашрута, моэль, проводивший обрезание.
Центром религиозной и общественной жизни, местом для коллективной молитвы, изучения Торы, проведения общественных собраний является синагога. Её статус определяется наличием специального киота для хранения свитков Торы (арон акодеш), помещаемого в обращённой к Иерусалиму стене (мизрах). В ортодоксальных синагогах мужчины и женщины отделены друг от друга перегородкой, стеной или располагаются на разных уровнях. В реформистских и консервативных синагогах, называемых часто храмами, мужчины и женщины сидят вместе. При синагогах обычно имеется специальное помещение для ритуальных омовений (миква). Синагога находится, как правило, в собственности и распоряжении общины (кеила), состоящей не менее чем из 10 мужчин старше 13-летнего возраста (миньян).
Традиционно кеила была единственной формой организации иудаистов после разрушения Второго храма. В Новое время нередко под давлением властей стали предприниматься попытки создания более крупных объединений. В Речи Посполитой в XVI-XVIII веках существовали т. н. ваады (комитеты), координировавшие организационную и фискальную деятельность общин. В XIX веке в европейских странах стали возникать признанные государством религиозные объединения иудаистов в масштабах страны - консистории. В Израиле действует введённый в начале XX века британскими мандатными властями Верховный раввинат, государственное учреждение, возглавляемое двумя верховными раввинами - ашкеназским и сефардским.
Последователи. В соответствии с галахой, последователем иудаизма считается каждый человек, рождённый от матери-еврейки или исповедующий иудаизм в соответствии с религиозным правом. «Закон о возвращении» современного Государства Израиль, идеологически базирующийся на религиозной концепции «кибуц галуйот», т. е. собирания рассеянных в диаспоре евреев вокруг Сиона, признаёт право на репатриацию не только за иудаистами по галахе, но также и за членами их собственных семьи, семей их детей и внуков.
Адепты иудаизма расселены по всему миру. Почти все они - евреи по этнической принадлежности. Активный прозелитизм и миссионерство не практикуются, но вступление иноверцев в иудаистскую общину допускается, хотя и затруднено. Прозелиты (геры), прошедшие ритуал обращения (гиюр), по законам иудаизма становятся евреями, им запрещается напоминать об их нееврейском происхождении. Тем не менее существует ряд периферийных групп, осознающих в той или иной степени своё отличие от евреев. Это относится к караимам и самаритянам, различным группам иудействующих в Африке (Эфиопия, Зимбабве, Уганда, ЮАР), Юго-Восточной Азии (Мьянма, Индия, Япония, Филиппины), Латинской Америке (Мексика, Бразилия, Перу), в США и др. странах. Потомки евреев, насильственно обращённых в христианство или ислам, но продолжавших тайно сохранять элементы иудаизма, назывались криптоиудеями. В России живут иудействующие сектанты, известные как субботники, и геры, частично обладающие нееврейской этнической идентификацией.
Существующая государственная статистика даёт возможность лишь ориентировочно определить численность последователей иудаизма. В некоторых государствах переписи учитывают именно религиозная принадлежность (большинство западных стран), в других же случаях, в частности в СССР и возникших на его территории странах, - только национальная принадлежность. Организованные общины последователей иудаизма имеются в 110 странах мира. Религиозные объединения иудаистов численностью более 100 тыс. человек существуют (по мере убывания) в США, Франции, Канаде, Великобритании, России, Аргентине, Германии, Австралии, Бразилии, Украине.
Искусство
Иудейское искусство, основанное на древних традициях и обрядности, восходящих к периоду расцвета Иудейского царства и Израильского царства, было аниконическим, т. е. неизобразительным. Оно чутко воспринимало веяния времени и в античную и ранневизантийскую эпохи мало чем отличалось от искусства др. ближневосточных религий. Тем не менее при внешней стилевой общности были выработаны типы зданий, формы художественных изделий, композиции и мотивы орнамента, связанные исключительно с иудаизмом и отражающие стремление евреев сохранить собственную древнюю цивилизацию, противостоять экспансии эллинистических идеологии и культуры.
Деятельность художников времён царя Ирода I Великого более всего была связана с оформлением грандиозного Иерусалимского храма, перестройка которого, заранее подготовленная, началась около 20 года до н. э. и длилась 46 лет. Прямоугольная платформа на вершине горы Мориа, где некогда стоял Первый храм, или Храм Соломона, а затем небольшое святилище времён возвращения евреев из вавилонского плена (конец VI века до н. э.), была удвоена из-за сооружения вокруг горы огромных каменных опорных стен; от них сохранилась лишь небольшая часть, известная как Западная стена, или Стена Плача. В соответствии с еврейской традицией, храм представлял собой комплекс помещённых один в другой дворов, в т. ч. общественных - Двор Израиля с большим алтарём, бойней для заклания жертвенных животных и столами пожертвований; огромный Двор женщин с угловыми залами (для верующих, принявших обет воздержания; для больных проказой; для хранения лампадного масла).
Размещённый в глубине закрытого внутреннего двора собственно храм (как и Храм Соломона) состоял из трёх частей - портика, зала и Святого Святых - закрытого помещения, отделённого двойной завесой и доступного только первосвященнику. Положенный в основу композиции древний принцип бит-хилани (буквально - дом галереи) здесь воплотился в величественных формах римской ордерной архитектуры. Мраморный, замкнутый оградой ансамбль с торжественной анфиладой открытых и закрытых пространств и объёмов отличался великолепием драгоценного убранства, сиянием золота на архитектурных украшениях, обшивке храмовых стен, культовой мебели и утвари. Особое значение среди ритуальных сосудов придавалось золотому светильнику (меноре), воспроизводившему священный семисвечник, который, согласно Библии, по указанию Бога Моисей должен был сделать из «чистого золота» и ставить «вне завесы ковчега откровения в скинии собрания, от вечера до утра всегда» (Лев. 24:3).
В 70 году н. э. римляне, закрепив разрушением Храма свою победу над восставшей Иудеей, среди трофеев увезли в Рим и менору, известную лишь по изображению на арке Тита в сцене триумфального шествия римских воинов. С ликвидацией иудейской государственности менора стала одним из главных и наиболее часто изображаемых символов иудаизма. Обычно она представляет собой металлический светильник на пирамидальном или коническом основании, с 7 (в ханукальной меноре - с 9) лампадами (из глины или стекла), венчающими на одном уровне 7 (или 9) ветвей [центральную и по 3 (или 4) боковых, симметрично примыкающих с каждой стороны]; ветви образуют 3 или 4 подобных, обращённых кверху полукружия или полуквадрата.
Со II-III веков важнейшую роль в религиозной жизни и искусстве иудаизма стала играть синагога. В ранних синагогах ориентированный на Иерусалим фасад нередко обильно украшали каменной резьбой, в то время как интерьер был почти лишён декора; синагога в Дура-Европос (244-245 годы) в этом смысле была исключением. С конца III века внутри синагоги, на стороне, обращённой к Храмовой горе, стали устанавливать киот для хранения свитков Торы, т. н. Ковчег Торы (Ковчег Святыни), который в ранних постройках предположительно находился в отдельном помещении и вносился в зал во время службы. Ковчег Святыни занимал почётное место у стены либо был заключён в эдикулу (в римское время), нишу (с III века) или апсиду (с конца VI века), в полу которой устраивалось место для генизы - архива вышедших из употребления свитков Торы и религиозных книг. Перед нишей или апсидой возводилась каменная платформа - бима, возможно предназначавшаяся для чтения Торы. В поздних постройках (V-VII века) Ковчег Святыни и главный вход размещались на противоположных торцовых сторонах. Некоторые синагоги имели примыкающий к основному зданию перистильный двор.
На почётных местах синагоги располагались иудейские символы: «печать Соломона» (пентаграмма), «щит Давида» (шестиконечная звезда), Ковчег Святыни, менора, а также изображения шофара - трубного рога и употребляемого на праздник Суккот букета «четырёх видов» (ветви пальмы, мирта, ивы и цитрусовый плод).
Иллюстрации:
Западная стена (Стена Плача)в Иерусалиме – часть платформы разрушенного Иерусалимского храма. Взято с архива БРЭ.
Свиток Книги пророка Исайи. 100 до н. э. Израильский музей (Иерусалим). Взято с архива БРЭ.
Интерьер синагоги «Абохав» (16 в., перестроена в 1837–47) в г. Цфат (Израиль).Взято с архива БРЭ.
Футляры со свитками Торы. Иран. 1873–1913. Израильский музей (Иерусалим). Взято с архива БРЭ.
Молитва в синагоге любавичских хасидов. Московский еврейский общинный центр. Взято с архива БРЭ.