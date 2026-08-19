ИУДА ИСКАРИОТ

ИУДА ИСКАРИОТ - один из две­на­дца­ти апо­сто­лов, пре­дав­ший Ии­су­са Хри­ста в ру­ки пер­во­свя­щен­ни­ков.

Проз­ви­ще Ис­ка­ри­от мо­жет быть по­ня­то как «че­ло­век из Ка­рио­та» (пред­по­ло­жи­тель­но из города Кири­аф в Иудее). В та­ком слу­чае, Иуда Искариот был един­ст­вен­ным пред­ста­ви­те­лем Иуди­на ко­ле­на (смотри Коле­на Из­раи­ле­вы ­), тог­да как поч­ти все ос­таль­ные апо­сто­лы про­ис­хо­ди­ли из Га­ли­леи. Иуда Искариот ве­дал об­щи­ми рас­хо­да­ми об­щи­ны уче­ни­ков Иису­са Хри­ста; при этом об Иуде Искариоте го­во­рит­ся, что он «был вор» (Ин. 12:6, 13:29).

Имен­но сре­бро­лю­бие, со­глас­но еван­гель­ско­му по­вест­во­ва­нию, ста­ло мо­ти­вом его пре­да­тель­ст­ва, за ко­то­рое он по­лу­чил от пер­во­свя­щен­ни­ков 30 сре­бре­ни­ков (Мф. 26:15; Ин. 12:4-6; ср.: Зах. 11:12-13). Хри­стос на Тай­ной ве­че­ри по­дал Иуде Искариоту «ку­сок хле­ба» в знак то­го, что тот пре­даст Его (Ин. 13:26); че­рез не­ко­то­рое вре­мя Иуда Искариот при­вёл на­род в из­вест­ное ему ме­сто к во­сто­ку от Иеру­са­ли­ма, за про­то­ком Кед­рон, что­бы схва­тить Хри­ста. По­це­ло­вав Иису­са, Иуда Искариот ука­зал та­ким спо­со­бом страж­ни­кам, ко­го они долж­ны аре­сто­вать (Мф. 26:48-49; Лк. 22:47-48). Рас­про­стра­нён­ная в на­учной литературе точ­ка зре­ния (А. Швей­цер и др.), со­глас­но ко­то­рой Иуда Искариот был зе­ло­том, ожи­дав­шим, что Хри­стос воз­гла­вит иу­дей­ское вос­ста­ние про­тив римского вла­ды­че­ст­ва, и раз­оча­ро­вав­шим­ся в сво­ём Учи­теле, не име­ет опо­ры в еван­гель­ском тек­сте.

Пос­ле осуж­де­ния Хри­ста Иуда Искариот, рас­ка­яв­шись в том, что «пре­дал кровь не­вин­ную», воз­вра­тил пер­во­свя­щен­ни­кам 30 сре­бре­ни­ков и в от­чая­нии по­ве­сил­ся (Мф. 27:3-5). В кни­ге Дея­ния апо­сто­лов при­во­дит­ся иная вер­сия его смер­ти: Иуда Искариот спотк­нул­ся и «рас­се­лось чре­во его, и вы­па­ли все внут­рен­но­сти его» (Де­ян. 1:16-18); по сви­де­тель­ст­ву же Па­пия Ие­ра­поль­ско­го, Иуда Искариот про­жил ещё дол­гое вре­мя, умер от тяжёлой бо­лез­ни: те­ло его рас­пух­ло и из­да­ва­ло зло­во­ние. С име­нем Иуда Искариот свя­за­на апо­кри­фическая тра­ди­ция.

Пред­ста­ви­те­ли гно­сти­чес­кой сек­ты каи­ни­тов (II век) ве­ри­ли, что Иуда Искариот был един­ст­вен­ным под­лин­ным уче­ни­ком Иису­са Хри­ста , со­вер­шив­шим пре­да­тель­ст­во по во­ле Са­мо­го Хри­ста как ис­пол­не­ние выс­ше­го слу­же­ния. Воз­мож­но, к этой сек­те вос­хо­дит апо­кри­фическое «Еван­ге­лие Иуды» (не позд­нее 175-185 годов), най­ден­ное в 1978 году и ча­стич­но опуб­ли­ко­ван­ное в 2006 году. Еван­гель­ский об­раз пре­да­те­ля Иуды Искариота по­лу­чил раз­ви­тие в срденевековой апо­кри­фической литературе, в ко­то­рой из­ла­га­ет­ся осо­бен­но мно­го де­та­лей о жиз­ни Иуды Искариота до встре­чи с Хри­стом.

Имя Иуды Искариота ста­ло на­ри­ца­тель­ным, упо­т­реб­ля­ет­ся для обо­зна­че­ния пре­да­те­ля, «три­дцать среб­ре­ни­ков» по­ни­ма­ет­ся как «це­на пре­да­тель­ст­ва».

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