ИУДА ИАКОВЛЕВ

ИУДА ИАКОВЛЕВ - один из две­на­дца­ти апо­сто­лов Иису­са Хри­ста .

Упомянут в списках апостолов - Лк. 6:16; Деян. 1:13; в параллельных местах Евангелий от Марка и от Матфея названы Фаддей (Мк. 3:18) и Леввей (Мф. 10:3), которые, по единодушному мнению толкователей, отождествляются с Иудой Иаковлевым.

В средние века Иуда Иаковлев часто отождествлялся с Иудой, братом Господним (ср.: Мк. 6:3), а брат Иуды Иаков Алфеев - с Иаковом Праведным.

Большинство современных исследователей считают Иуду Иаковлева и Иуду, брата Господня, разными лицами.

По преданию, Иуда Иаковлев проповедовал в Эдессе (Месопотамия), погиб в городе (или на острове) Арат (Финикия). Согласно армянской традиции, местом апо­столь­ско­го служения Иуды Иаковлева (с 60) была Армения, где в 72 (в области Урмия) он принял мученическую смерть на кресте.

Дни памяти в календаре Русской православной церкви - 19 июня (2 июля), 30 июня (13 июля) в Соборе 12 апостолов; в календаре Римско-католической церкви - 28 октября.

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