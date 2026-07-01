ИТУРЕЯ

Итурея — политическое образование в долине Бекаа (Ливан) и окрестностях с центром в Халкиде (‘Анджар?) во II в. до н. э. — 20 до н. э.

Было основанно арабским или арамейским племенем итуреев (происходивших, возможно, из группы племен измаильтянско-набатейского круга, большая часть которых оказалась арабизирована), распространившимся сюда во II в. до н. э. из Сев. Заиорданья и утвердившим здесь свою политию. Верхушка И. была к этому времени эллинизирована. В 104 до н. э. Аристобул Иудейский завоевал значительную часть итурейских территорий в Галилее и Заиорданье и обратил их жителей в иудаизм . Итурейский царь Птолемей Меннай (ок. 85 — 40 до н. э.) правил уже из Халкиды в Бекаа и неудачно оспаривал контроль над Дамаском у Набатейского царства (в связи с чем столкнулся с Хасмонеями), а в 63 до н. э., при вторжении Помпея признал себя вассалом Рима. Антоний передал И. Клеопатре Египетской, но Август восстановил Итурейское царство на южной части его былой территории и посадил на его трон Зенодора, внука Птолемея (30 до н. э.), затем отдав часть его земель Ироду (24 до н. э.), к которому перешел и остаток И. со смертью Зенодора (20 до н. э.). Этнос итуреев продолжал существовать еще несколько веков. В И. входило святилище в Баальбеке (Гелиополь).

Лит.: Aliquot J. Les Ituréens et la présence arabe au Liban du IIe siècle a. c. au IVe siècle p. C. // Mélanges de l’Université Saint-Joseph. Beyrouth, 1999/2003. V. 56. P. 161—290.