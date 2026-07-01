ИТУРБИДЕ И АРАМБУРУ

Итурбиде и Арамбуру (сп. Iturbide y Arаmburu), Анустин (Агустин I) (27 сентября 1783, Вальядолид — 19 июля 1824, Падилья) — мексиканский военный и государственный деятель.

Генерал, участник Войны за независимость, президент Регентского совета империи с 24 августа 1821 по 21 мая 1822, император Мексики с 18 мая 1822 по 29 марта 1823. И. участвовал в Войне за независимость на стороне роялистов, обладал военным талантом и не проиграл ни одного сражения. При этом его отличало жесткое обращение с повстанцами, за что он и был уволен из армии (1816). 24 февраля 1821 И. опубликовал в г. Игуала обращение к жителям Новой Испании («План Игуала»), суть которого сводилась к установлению в стране трех принципов: религия, единение и независимость. Единственной религией признавалось католичество, провозглашалась независимость от Испании и конституционная монархия во главе с Фердинандом VII, а в случае его отказа — с другим представителем королевского дома Испании. Воспользовавшись поддержкой со стороны роялистов, креольской верхушки и партизанских отрядов, И. провозгласил себя императором. Коронация состоялась 21 июля 1822. Однако растущее сопротивление республиканцев и успешное восстание против него под руководством генерала Антонио Санта-Анны привело к отречению И. от власти 29 марта 1823, после чего он покинул страну. Мексиканский конгресс объявил И. вне закона и запретил ему возвращаться на родину. После возвращения в Мексику в 1824 был арестован и расстрелян 19 июля в г. Падилья.

Лит.: Альперович М. С. Рождение Мексиканского государства, М. 1979; Война за независимость в Латинской Америке. М., 2011. Anna T.. The Mexican Empire of Iturbide. Lincoln, 1990. Bulnes F. La guerra de independencia. Hidalgo-Iturbide. México, 1982.