ИТУРБИДЕ АГУСТИН
ИТУРБИДЕ (Itúrbide) АГУСТИН - государственный и военный деятель Мексики.
Сын испанского дворянина баскского происхождения и креолки. Учился в семинарии Вальядолида. С 1797 года служил в испанской армии. В 1810 году участвовал в подавлении национально-освободительного движения в Мексике под руководством М. Идальго-и-Костильи, хотя поддерживал идею независимости Мексики.
В 1815 году был назначен командующим войсками в штатах Гуанахуато и Мичоакан. В 1816-1819 годах в отставке. В период Испанской революции 1820-1823 годов Итурбиде, выражая интересы мексиканских землевладельцев и креолов, возглавил борьбу за отделение Мексики от Испании. 24 февраля 1821 года в селе Игуала опубликовал обращение к населению Новой Испании, известное как «план Игуала». План предусматривал установление в независимой Мексике конституционной монархии во главе с испанским королём Фердинандом VII или другими представителем династии Бурбонов, сохранение существовавшей в Новой Испании системы управления.
До прибытия в Мексику монарха власть в стране передавалась правительственной хунте. 27 сентября 1821 года Итурбиде взял Мехико (28 сентября была провозглашена независимость Мексики от Испании), 19 мая 1822 года объявил Мексику наследственной монархией, а себя императором под именем Агустина I.
Финансовое банкротство правительства, переход армии на сторону республиканских сил, возглавляемых В. Герреро и А. де Санта-Аной, привели к падению империи Итурбиде 19 марта 1823 года он отрёкся от престола и был выслан в Италию (затем переехал в Великобританию). В 1824 году Итурбиде тайно вернулся в Мексику для организации борьбы против республиканцев, был схвачен и расстрелян.
Сочинения:
Statement of some of the principal events in the public life. L., 1824.