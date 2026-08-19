ИТУРБИДЕ АГУСТИН

ИТУРБИДЕ (Itúrbide) АГУСТИН - государственный и военный деятель Мексики.

Сын испанского дво­ря­ни­на ба­ск­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния и кре­ол­ки. Учил­ся в се­ми­на­рии Валь­я­до­ли­да. С 1797 года слу­жил в испанской ар­мии. В 1810 году уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в Мек­си­ке под руководством М. Идаль­го-и-Кос­ти­льи, хо­тя под­дер­жи­вал идею не­за­ви­си­мо­сти Мек­си­ки.

В 1815 году был на­зна­чен ко­ман­дую­щим вой­ска­ми в шта­тах Гуа­нахуа­то и Ми­чоа­кан. В 1816-1819 годах в от­став­ке. В пе­ри­од Испанской ре­во­лю­ции 1820-1823 годов Итурбиде, вы­ра­жая ин­те­ре­сы мексиканских зем­ле­вла­дель­цев и кре­о­лов, воз­гла­вил борь­бу за от­де­ле­ние Мек­си­ки от Ис­па­нии. 24 февраля 1821 года в селе Игуа­ла опуб­ли­ко­вал об­ра­ще­ние к на­се­ле­нию Но­вой Ис­па­нии, из­вест­ное как «план Игуа­ла». План пре­ду­смат­ри­вал ус­та­нов­ле­ние в не­за­ви­си­мой Мек­си­ке кон­сти­туционной мо­нар­хии во гла­ве с испанским ко­ро­лём Фер­ди­нан­дом VII или другими пред­ста­ви­те­лем ди­на­стии Бур­бо­нов, со­хра­не­ние су­ще­ст­во­вав­шей в Но­вой Ис­па­нии сис­те­мы управ­ле­ния.

До при­бы­тия в Мек­си­ку мо­нар­ха власть в стра­не пе­ре­да­ва­лась пра­ви­тельственной хун­те. 27 сентября 1821 года Итурбиде взял Ме­хи­ко (28 сентября бы­ла про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мость Мек­си­ки от Ис­па­нии), 19 мая 1822 года объ­я­вил Мек­си­ку на­след­ст­вен­ной мо­нар­хи­ей, а се­бя им­пе­ра­то­ром под име­нем Агу­сти­на I.

Фи­нан­со­вое бан­крот­ст­во пра­ви­тель­ст­ва, пе­ре­ход ар­мии на сто­ро­ну рес­пуб­ли­кан­ских сил, воз­глав­ляе­мых В. Гер­ре­ро и А. де Сан­та-Аной, при­ве­ли к па­де­нию им­пе­рии Итурбиде 19 марта 1823 года он от­рёк­ся от пре­сто­ла и был вы­слан в Ита­лию (за­тем пе­ре­ехал в Ве­ли­ко­бри­та­нию). В 1824 году Итурбиде тай­но вер­нул­ся в Мек­си­ку для ор­га­ни­за­ции борь­бы про­тив рес­пуб­ли­кан­цев, был схва­чен и рас­стре­лян.

Сочинения:

Statement of some of the principal events in the public life. L., 1824.