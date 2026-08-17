ИТТИФАК АЛЬ-МУСЛИМИН

ИТТИФАК АЛЬ-МУСЛИМИН (Союз мусульман) - пер­вая все­российская ис­лам­ская пар­тия, об­ра­зо­ван­ная по ре­ше­нию Все­российских съез­дов му­суль­ман в Ниж­нем Нов­го­ро­де (13-20 августа 1905 года, 16-22 августа 1906 года) и Санкт-Петербурге (13-22 января 1906 года).

Пред­став­ля­ла со­бой оп­по­зи­ци­он­ное са­мо­дер­жа­вию ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тическое дви­же­ние, соз­дан­ное вы­ход­ца­ми из му­сульманской ин­тел­ли­ген­ции, ку­пе­че­ст­ва и бур­жуа­зии, в осном из та­тар По­вол­жья и Кры­ма. В Центральном комитете пар­тии пре­об­ла­да­ли ли­де­ры джа­ди­диз­ма - Ю. Ак­чу­рин (смотри Ак­чу­ри­ны), С. Мак­су­ди, А. Апа­на­ев (смотри Апа­нае­вы), Г. Ба­ру­ди (Ка­зань), Р. Иб­ра­ги­мов, М. Би­ги­ев (Санкт-Пе­тер­бург), Г. Бу­би (Вят­ка), И. Гас­прин­ский (Бах­чи­са­рай). Пе­чат­ны­ми ор­га­на­ми Иттифак аль-муслимин бы­ли «Ка­зан мух­би­ре» («Ка­зан­ский вест­ник») и «Ах­бар» («Вес­ти») в Ка­за­ни. Взяв за ос­но­ву про­грам­му Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­тичес­кой пар­тии­, Иттифак аль-муслимин адап­ти­ро­ва­ла её к особенностям му­сульманских ре­гио­нов стра­ны.

Основные це­ли пар­тии: вве­де­ние в Рос­сии кон­сти­ту­ци­он­но-пар­ла­мент­ской мо­нар­хии; урав­не­ние всех российских гра­ж­дан пе­ред за­ко­ном без раз­ли­чия ве­ро­ис­по­ве­да­ния и на­цио­наль­но­сти; на­де­ле­ние кре­сть­ян зем­лёй из государственного фон­да; пе­ре­да­ча му­суль­ма­нам зе­мель, изъ­я­тых каз­ной для нужд пе­ре­се­лен­цев; сво­бод­ное рас­по­ря­же­ние вак­фа­ми, иму­ще­ст­вом ме­че­тей, учеб­ных и бо­го­угод­ных за­ве­де­ний; вы­бор­ность му­суль­ман­ско­го ду­хо­вен­ст­ва и об­ще­ст­вен­ный кон­троль над его дей­ст­вия­ми; ре­фор­ма мед­ре­се и муф­тия­тов; сво­бо­да об­ра­зо­ва­ния ре­лигиозных и по­ли­тических объ­еди­не­ний.

Из ре­гио­наль­ных от­де­ле­ний пар­тии наи­бо­лее дея­тель­ны­ми бы­ли ка­зан­ский, уфим­ский и орен­бург­ский ко­ми­те­ты. Ли­де­ры пар­тии пред­при­ня­ли нес­коль­ко не­удач­ных по­пы­ток ле­га­ли­зо­вать пар­тию.

По­сле по­ра­же­ния Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов мно­гие из них бы­ли ли­ше­ны по­ли­тических прав и от­стра­не­ны от об­ще­ст­вен­ной дея­тель­но­сти (С.-Г. Ал­кин, А. Апа­на­ев, Г. Ба­ру­ди и Г. Бу­би, С.-Г. Джан­тю­рин, А.-М. Топ­чи­ба­шев). Р. Иб­ра­ги­мов и Ю. Ак­чу­рин ока­за­лись в эмиг­ра­ции. В 1908 году Центральный комитет Иттифак аль-муслимин объ­я­вил о са­мо­рос­пус­ке пар­тии, функ­ции но­во­го ко­ор­ди­ни­рую­ще­го ор­га­на её сто­рон­ни­ков при­ня­ла на се­бя му­сульманская фрак­ция Го­су­дар­ст­вен­ной ду­мы, боль­шин­ст­во из де­пу­та­тов фрак­ции бы­ли чле­на­ми Иттифак аль-муслимин. По­сле Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года пред­при­ни­ма­лись без­ус­пеш­ные по­пыт­ки вос­соз­да­ния му­сульманской «ка­дет­ской» пар­тии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)