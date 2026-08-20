ИТТЕН ЙОГАННЕС

ИТТЕН ЙОГАННЕС (нем. Johannes Itten) - швейцарский ху­дож­ник, пе­да­гог и тео­ре­тик искусства.

Учил­ся в пе­да­го­гическом училище в Бер­не (1904-1906 годы), изу­чал пси­хо­ана­лиз, тру­ды по пе­да­го­ги­ке Ф. Фре­бе­ля, И. Пес­та­лоц­ци и других. По­се­щал за­ня­тия швейцарского жи­во­пис­ца Э. Жиль­я­ра; в 1913-1916 годах за­ни­мал­ся жи­во­пи­сью в Академии художеств в Штут­гар­те у А. Хёль­це­ля (од­но­го из ро­до­на­чаль­ни­ков аб­ст­рак­цио­низ­ма). Пи­сал в ма­не­ре ку­биз­ма и экс­прес­сио­низ­ма, с 1916 года - аб­ст­ракт­ные ком­по­зи­ции. В 1916 году от­крыл собственную ху­дожественную шко­лу в Ве­не, где сбли­зил­ся с А. Бер­гом, А. Шён­бер­гом, А. Ло­осом.

В 1919-1922 годах пре­по­да­вал в Бау­хау­зе в Вей­ма­ре: ку­ри­ро­вал ра­бо­ту про­из­водственных мас­тер­ских, раз­ра­бо­тал про­грам­му и вёл за­ня­тия ввод­но­го (или про­пе­дев­ти­че­ско­го) кур­са (Vorkurs), в ко­то­рых ис­поль­зо­вал все­воз­мож­ные приё­мы (смотри Педагогика ), что­бы ак­ти­ви­зи­ро­вать ху­дожественное вос­при­ятие и рас­крыть творческий по­тен­ци­ал сту­ден­та (опы­ты с различными ма­те­риа­ла­ми и тех­ни­ка­ми, ана­лиз про­из­ве­де­ний ста­рых мас­те­ров, уп­раж­не­ния для кон­цен­тра­ции и ре­лак­са­ции и тому подобное). Поль­зо­вал­ся боль­шим влия­ни­ем сре­ди уча­щих­ся, что и вы­зва­ло его от­став­ку (в ча­ст­но­сти, из-за воз­ник­шей во­круг не­го об­щи­ны при­вер­жен­цев ре­лигиозного уче­ния Маз­даз­нан, ос­но­ван­но­го на зо­роа­ст­риз­ме). За­ни­мал­ся изу­че­ни­ем цве­то­вых яв­ле­ний; соз­дал сис­те­му хро­ма­тических со­че­та­ний («цве­то­вая сфе­ра»), спо­соб­ст­во­вав­шую фор­ми­ро­ва­нию куль­ту­ры цве­та в бес­пред­мет­ном искустве и современном ди­зай­не .

Пре­по­да­вал в ху­дожественно-про­из­водственных шко­лах в Бер­ли­не (собственная шко­ла, с 1926 года) и в Кре­фель­де (с 1932 года). Ди­рек­тор Шко­лы и Му­зея при­клад­но­го искуства (1938-1954 годы), Шко­лы тек­стиль­но­го про­изводства (1943-1960 годы) и Му­зея Рит­берг (1952-1955 годы) в Цю­ри­хе.

Сочинения:

Mein Vorkurs am Bauhaus: Gestaltungs- und Formenlehre. Ravensburg, 1963;

Tagebü­cher: Stuttgart 1913-1916, Wien 1916-1919. W., 1990. Bd 1-2;

Ис­кус­ст­во цве­та. М., 2005.