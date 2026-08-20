ИТТЕН ЙОГАННЕС
ИТТЕН ЙОГАННЕС (нем. Johannes Itten) - швейцарский художник, педагог и теоретик искусства.
Учился в педагогическом училище в Берне (1904-1906 годы), изучал психоанализ, труды по педагогике Ф. Фребеля, И. Песталоцци и других. Посещал занятия швейцарского живописца Э. Жильяра; в 1913-1916 годах занимался живописью в Академии художеств в Штутгарте у А. Хёльцеля (одного из родоначальников абстракционизма). Писал в манере кубизма и экспрессионизма, с 1916 года - абстрактные композиции. В 1916 году открыл собственную художественную школу в Вене, где сблизился с А. Бергом, А. Шёнбергом, А. Лоосом.
В 1919-1922 годах преподавал в Баухаузе в Веймаре: курировал работу производственных мастерских, разработал программу и вёл занятия вводного (или пропедевтического) курса (Vorkurs), в которых использовал всевозможные приёмы (смотри Педагогика), чтобы активизировать художественное восприятие и раскрыть творческий потенциал студента (опыты с различными материалами и техниками, анализ произведений старых мастеров, упражнения для концентрации и релаксации и тому подобное). Пользовался большим влиянием среди учащихся, что и вызвало его отставку (в частности, из-за возникшей вокруг него общины приверженцев религиозного учения Маздазнан, основанного на зороастризме). Занимался изучением цветовых явлений; создал систему хроматических сочетаний («цветовая сфера»), способствовавшую формированию культуры цвета в беспредметном искустве и современном дизайне.
Преподавал в художественно-производственных школах в Берлине (собственная школа, с 1926 года) и в Крефельде (с 1932 года). Директор Школы и Музея прикладного искуства (1938-1954 годы), Школы текстильного производства (1943-1960 годы) и Музея Ритберг (1952-1955 годы) в Цюрихе.
Сочинения:
Mein Vorkurs am Bauhaus: Gestaltungs- und Formenlehre. Ravensburg, 1963;
Tagebücher: Stuttgart 1913-1916, Wien 1916-1919. W., 1990. Bd 1-2;
Искусство цвета. М., 2005.