ИТОНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИТОНСКИЙ КОЛЛЕДЖ (Eton College, полное название The King’s College of Our Lady of Eton beside Windsor) - в Великобритании привилегированная частная школа-пансион для мальчиков 13-18 лет.
Основан в 1440 году королём Генрихом VI с целью подготовки будущих студентов Кембриджского университета. Расположен в городе Итон (в 30 км от Лондона, близ Виндзорского замка). Находится под особым покровительством королевского дома. Ректора назначает непосредственно королева. Первоначально в Итонском колледже бесплатно обучались 70 «королевских учеников» («колледжеров»), а также «оппидане» (ученики, жившие за пределами колледжа и платившие за обучение).
В составе колледжа (2007 год): факультеты - физический, химический, математический, биологический, иностранных языков (китайского, японского, арабского и других), русского языка и литературы (основан в 1918 году); центр дизайна и технологий, около 50 обществ по интересам; театр Итонского колледжа готовит интеллектуальную, политическую и деловую элиту Великобритании. Обучаются 1300 студентов (2008 год).
Обучение ведётся по индивидуальным программам с учётом дальнейшей специализации студента. Ныне набор учеников и принципы преподавания значительно демократизировались. Среди выпускников Итонского колледжа - около 20 премьер-министров Великобритании (А. Веллингтон, У. Питт (старший), А.Дж. Бальфур, У.Ю. Гладстон, А. Иден, Г. Макмиллан, А. Дуглас-Хьюм, Э.Ч.Л. Блэр и другие), короли (почти все) Непала и Таиланда, писатели и поэты (П.Б. Шелли, Дж. Оруэлл, Я. Флеминг, Т. Грей, Э. По, Р. Бриджес и другие), музыканты, религиозные деятели.