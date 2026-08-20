ИТОНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ИТОНСКИЙ КОЛЛЕДЖ (Eton College, полное название The King’s College of Our Lady of Eton beside Windsor) - в Великобритании при­ви­ле­ги­ро­ван­ная ча­ст­ная шко­ла-пан­си­он для маль­чи­ков 13-18 лет.

Ос­но­ван в 1440 году ко­ро­лём Ген­ри­хом VI с це­лью под­го­тов­ки бу­ду­щих сту­ден­тов Кем­бридж­ско­го уни­вер­си­те­та . Рас­по­ло­жен в городе Итон (в 30 км от Лон­до­на, близ Винд­зор­ско­го зам­ка). На­хо­дит­ся под осо­бым по­кро­ви­тель­ст­вом ко­ро­лев­ско­го до­ма. Рек­то­ра на­зна­ча­ет не­по­сред­ст­вен­но ко­ро­ле­ва. Пер­во­на­чаль­но в Итонском колледже бес­плат­но обу­ча­лись 70 «ко­ро­лев­ских уче­ни­ков» («кол­лед­же­ров»), а так­же «оп­пи­да­не» (уче­ни­ки, жив­шие за пре­де­ла­ми кол­лед­жа и пла­тив­шие за обу­че­ние).

В со­ста­ве кол­лед­жа (2007 год): фа­куль­те­ты - фи­зический, хи­мический, ма­те­ма­тический, био­ло­гический, иностранных язы­ков (ки­тай­ско­го, япон­ско­го, араб­ско­го и других), русского языка и литературы (ос­но­ван в 1918 году); центр ди­зай­на и тех­но­ло­гий, около 50 об­ществ по ин­те­ре­сам; те­атр Итонского колледжа го­то­вит ин­тел­лек­ту­аль­ную, по­ли­тическую и де­ло­вую эли­ту Ве­ли­ко­бри­та­нии. Обу­ча­ют­ся 1300 сту­ден­тов (2008 год).

Обу­че­ние ве­дёт­ся по ин­ди­ви­ду­аль­ным про­грам­мам с учё­том даль­ней­шей спе­циа­ли­за­ции сту­ден­та. Ны­не на­бор уче­ни­ков и прин­ци­пы пре­по­да­ва­ния зна­чи­тель­но де­мо­кра­ти­зи­ро­ва­лись. Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков Итонского колледжа - около 20 пре­мьер-ми­ни­ст­ров Ве­ли­ко­бри­та­нии (А. Вел­линг­тон, У. Питт (стар­ший), А.Дж. Баль­фур, У.Ю. Глад­стон, А. Иден, Г. Мак­мил­лан, А. Ду­глас-Хьюм, Э.Ч.Л. Блэр и другие), ко­ро­ли (поч­ти все) Не­па­ла и Таи­лан­да, пи­са­те­ли и по­эты (П.Б. Шел­ли, Дж. Ору­элл , Я. Фле­минг, Т. Грей, Э. По, Р. Брид­жес и другие), му­зы­кан­ты, ре­лигиозные дея­те­ли.

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