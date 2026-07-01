ИТИНОМИЯ

ИТИНОМИЯ - го­род в Япо­нии, пре­фек­ту­ра Ай­ти, спут­ник города На­гоя.

Население 282,7 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в южной час­ти острова Хон­сю, на реке Ки­со.

Круп­ный транс­порт­ный узел. Че­рез Итиномию про­хо­дят ско­ро­ст­ные ав­то­стра­ды «Мей­син» (На­гоя - Ни­си­но­мия) и «То­кай-Хо­ку­ри­ку» (Итиномия - Оя­бе); 3 железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли, про­хо­дя­щие че­рез Итиномию, со­еди­не­ны эс­та­ка­дой (11,6 км; 1996 год).

Го­род сфор­ми­ро­вал­ся во­круг син­тои­ст­ско­го хра­ма Ма­су­ми­да пе­рио­да Хэй­ан (794-1192 годы), от­сю­да название «Итиномия» (буквально - один храм). В XV веке был воз­ве­дён за­мок Итиномия. В пе­ри­од Эдо (1603-1867 годы), ко­гда на­ча­лось вы­ра­щи­ва­ние хлоп­ка на рав­ни­не Ова­ри и про­изводство хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней, Итиномия стал важ­ным тор­го­вым цен­тром.

В пе­ри­од Мэйд­зи (1868-1912 годы) пре­вра­тил­ся в основной центр тек­с­тиль­ной промышленности Япо­нии.

С 1921 года го­род про­вин­ци­аль­но­го управ­ле­ния. В 1940 и 1955 годах в со­став Итономии был вклю­чён ряд со­сед­них на­се­лён­ных пунк­тов, в 2005 году - го­ро­да Би­сай и Ки­со­га­ва.

Еже­год­но в ию­ле про­во­дит­ся тек­стиль­ный фес­тиваль, один из круп­ней­ших в Япо­нии (с 1956 года). Дей­ст­ву­ют Центр мо­ды и ди­зай­нер­ских раз­ра­бо­ток (Fashion Design Cen­ter Fo­unda­tion; с 1984 года), Центр ис­сле­до­ва­ний тек­сти­ля Института промышленных тех­но­ло­гии пре­фек­ту­ры Ай­ти.

Центр тек­стиль­ной промышленности (с IX-XII веков - шёл­ко­вые тка­ни, позд­нее - хлоп­ча­то­бу­маж­ные и шер­стя­ные; в середине 2000-х годов в Итиномии вы­пус­ка­ет­ся около 17% японских шер­стя­ных тка­ней). Круп­ное швей­ное про­изводство (тра­диционная японская и ев­ропейская оде­ж­да).

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