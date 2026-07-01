ИТИНОМИЯ
ИТИНОМИЯ - город в Японии, префектура Айти, спутник города Нагоя.
Население 282,7 тысяч человек (2008 год). Расположен в южной части острова Хонсю, на реке Кисо.
Крупный транспортный узел. Через Итиномию проходят скоростные автострады «Мейсин» (Нагоя - Нисиномия) и «Токай-Хокурику» (Итиномия - Оябе); 3 железнодорожные магистрали, проходящие через Итиномию, соединены эстакадой (11,6 км; 1996 год).
Город сформировался вокруг синтоистского храма Масумида периода Хэйан (794-1192 годы), отсюда название «Итиномия» (буквально - один храм). В XV веке был возведён замок Итиномия. В период Эдо (1603-1867 годы), когда началось выращивание хлопка на равнине Овари и производство хлопчатобумажных тканей, Итиномия стал важным торговым центром.
В период Мэйдзи (1868-1912 годы) превратился в основной центр текстильной промышленности Японии.
С 1921 года город провинциального управления. В 1940 и 1955 годах в состав Итономии был включён ряд соседних населённых пунктов, в 2005 году - города Бисай и Кисогава.
Ежегодно в июле проводится текстильный фестиваль, один из крупнейших в Японии (с 1956 года). Действуют Центр моды и дизайнерских разработок (Fashion Design Center Foundation; с 1984 года), Центр исследований текстиля Института промышленных технологии префектуры Айти.
Центр текстильной промышленности (с IX-XII веков - шёлковые ткани, позднее - хлопчатобумажные и шерстяные; в середине 2000-х годов в Итиномии выпускается около 17% японских шерстяных тканей). Крупное швейное производство (традиционная японская и европейская одежда).