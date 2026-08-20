ИТИЛЬ, город

ИТИЛЬ - ис­то­рический го­род, рас­по­ла­гав­ший­ся в дель­те реки Итиль (Вол­га) , по­след­няя сто­ли­ца Ха­зар­ско­го ка­га­на­та.

Круп­ный тор­го­во-эко­но­мический центр. Пе­ре­нос в Итиль цен­тра го­су­дар­ст­ва из Да­ге­ста­на про­изо­шёл, ве­ро­ят­но, в ре­зуль­та­те не­удач­ных для ка­га­на­та ара­бо-ха­зар­ских войн первой половины VIII века. Дос­то­вер­ные упо­ми­на­ния и опи­са­ния Итиля поя­ви­лись в ис­точ­ни­ках не ра­нее X века. Воз­мож­но, пре­ж­де Итиль фи­гу­ри­ро­вал под другим на­зва­ни­ем (например, Хам­лидж или Хам­лих).

Итиль со­сто­ял из двух или трёх час­тей на раз­ных бе­ре­гах реки Итиль, ин­фор­ма­ция о их взаи­мо­рас­по­ло­же­нии про­ти­во­ре­чи­ва. Од­на часть на­зы­ва­лась Ха­за­ран, дру­гая - соб­ст­вен­но Итиль. По­стро­ен­ный из жжё­но­го кир­пи­ча (в от­ли­чие от всех про­чих по­стро­ек го­ро­да, сде­лан­ных из ве­ток и вой­ло­ка или из гли­ны) дво­рец но­ми­наль­но­го гла­вы Ха­зар­ско­го ка­га­на­та - ка­га­на, где жи­ли его при­бли­жён­ные и му­сульманская гвар­дия хо­резм­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, на­хо­дил­ся на ост­ро­ве. Ост­ров со­еди­нял­ся с бе­ре­га­ми пла­ву­чим мос­том на су­дах.

Итиль был ок­ру­жён сте­ной с че­тырь­мя во­ро­та­ми. В Ха­за­ра­не жи­ли куп­цы, ры­ба­ки, ре­мес­лен­ни­ки, в Итиле - суп­ру­га ка­га­на с ок­ру­же­ни­ем, а так­же фак­тический пра­ви­тель Ха­зар­ско­го ка­га­на­та - царь (бек).

На­се­ле­ние Итиля бы­ло мно­го­на­цио­наль­ным и по­ли­кон­фес­сио­наль­ным: му­суль­ма­не, хри­стиа­не , языч­ни­ки (пре­имущественно ру­сы и сла­вя­не); ка­ган с при­бли­жён­ны­ми и ев­реи-им­ми­гран­ты из Ви­зан­тии ис­по­ве­до­ва­ли иу­да­изм. Ка­ж­дая об­щи­на об­ла­да­ла су­деб­ным им­му­ни­те­том, дей­ст­во­ва­ли 7 су­дей: по двое для му­суль­ман, хри­сти­ан и иу­де­ев и один для языч­ни­ков. Упо­ми­на­ют­ся си­на­го­ги, церк­ви, ме­че­ти (в том числе со­бор­ная с ми­на­ре­том вы­ше двор­ца) и ре­лигиозные шко­лы.

В 960-х годах, во вре­мя по­хо­да ки­ев­ско­го князя Свя­то­сла­ва Иго­ре­ви­ча на Ха­зар­ский ка­га­нат, Итиль был раз­гром­лен его вой­ска­ми (тра­ди­ци­он­ной яв­ля­ет­ся да­та 965 года, но бо­лее ве­ро­ят­но, что это про­изош­ло в 968/969 году, и в этом слу­чае уча­стие са­мо­го Свя­то­сла­ва в раз­гро­ме ма­ло­ве­ро­ят­но). Су­ще­ст­ву­ет ги­по­те­за, что упо­ми­нае­мый в XII-XIII веках город Сак­син - вос­ста­нов­лен­ный квар­тал Ити­ля.

Го­ро­ди­ще Итиль не об­на­ру­же­но. Ут­вер­ж­де­ния о том, что оно на­хо­дит­ся в 15 км вы­ше Ас­т­ра­ха­ни или на го­ро­ди­ще Са­мо­сдел­ка, ны­не не под­твер­жда­ют­ся. Из кир­пи­ча, про­из­ве­дён­но­го в Итиле, сде­ла­ны од­на под­кур­ган­ная вы­клад­ка на мо­гиль­ни­ке Кри­вая Лу­ка (се­вер современной Ас­т­ра­хан­ской области), со­ору­же­ния на го­ро­ди­ще Са­мо­сдел­ка (кир­пич все­гда вто­рич­но­го ис­поль­зо­ва­ния). По­хо­жие по­гре­бе­ния встре­че­ны на мо­гиль­ни­ке, от­но­ся­щем­ся к по­се­ле­нию Мо­ша­ик в чер­те городе Ас­т­ра­хань.

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