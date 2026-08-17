ИТЕНБЕРГ БОРИС САМУИЛОВИЧ

ИТЕНБЕРГ БОРИС САМУИЛОВИЧ - российский историк.

Окон­чил Московский об­ла­ст­ной пе­да­го­гический институт (1942 год). По­сле окон­ча­ния Чка­лов­ско­го артилерийского училища (1942 год) вое­вал на За­пад­ном, II При­бал­тий­ском и III Бе­ло­русских фрон­тах.

В 1946-1957 годах ди­рек­тор шко­лы ра­бо­чей мо­ло­дё­жи в городе Пе­ро­во Московской области. С 1957 года на­учный со­труд­ник Института ис­то­рии Академии наук СССР (с 1968 года Институт ис­то­рии СССР Академии наук СССР, с 1992 года Институт российской ис­то­рии Российской академии наук). В 1961 году Итенберг воз­гла­вил соз­дан­ную при институте Груп­пу по изу­че­нию об­щественного дви­же­ния по­ре­фор­мен­ной Рос­сии. Ис­сле­до­вал на­род­ни­че­ст­во на ос­но­ве преимущественно ар­хив­ных и ма­ло­изу­чен­ных ис­точ­ни­ков - ма­те­риа­лов след­ст­вен­ных дел на­род­ни­ков, их су­деб­ных про­цес­сов и других.

Осо­бое вни­ма­ние уде­лил про­бле­ме со­от­но­ше­ния нрав­ст­вен­но­сти и по­ли­ти­ки, для современной ис­то­рической нау­ки вто­ро­сте­пен­ной, а в его тру­дах - од­ной из глав­ных. На при­ме­ре С.Г. Не­чае­ва и его ор­га­ни­за­ции обос­но­вал опас­ность и вред для ре­во­люционного де­ла прин­ци­па «цель оп­рав­ды­ва­ет сред­ст­ва». По­ка­зал, что ре­во­люцинное на­род­ни­че­ст­во 1870-х годов раз­ви­ва­лось «в борь­бе с не­чаев­щи­ной, её ме­то­да­ми и прин­ци­па­ми». Ис­сле­до­вал взгля­ды и дея­тель­ность П.Л. Лав­ро­ва, из всех идео­ло­гов на­род­ни­че­ст­ва уде­ляв­ше­го наи­боль­шее вни­ма­ние «мно­го­чис­лен­ным эти­че­ским во­про­сам». Бла­го­твор­ное вли­я­ние Лав­ро­ва в ре­во­люционной сре­де ви­дел в его про­ти­во­стоя­нии бун­тар­ст­ву и блан­киз­му, про­яв­ле­ни­ям аван­тю­риз­ма и нрав­ст­вен­но­го ни­ги­лиз­ма. Про­ана­ли­зи­ро­вал от­но­ше­ние российских об­щественных дея­те­лей XIX века к мар­ксиз­му.

По­ка­зал, что ряд пред­ста­ви­те­лей де­мо­кра­тического на­прав­ле­ния (П.В. Ан­нен­ков, А.И. Гер­цен , Н.К. Ми­хай­лов­ский, Н.Ф. Да­ни­ель­сон и другие) от­ка­зы­ва­лись при­знать ре­во­люционное на­си­лие за­ко­но­мер­ным и не­из­беж­ным. Рас­смат­ри­вал российское ре­во­люционное дви­же­ние как часть ев­ропейского ре­во­люционного про­цес­са. Ис­сле­до­вал вос­при­ятие российского об­щества мыс­лью опы­та ре­во­люционной борь­бы в Ев­ро­пе. Про­сле­дил воз­дей­ст­вие ре­во­люционных со­бы­тий в Рос­сии 1870-1880-х годов на об­щественную жизнь ев­ропейских стран и их внутреннюю по­ли­ти­ку.

В 1990-е годы, про­дол­жая вы­сту­пать со стать­я­ми по те­ме ре­во­люционного на­род­ни­че­ст­ва, об­ра­тил­ся к изу­че­нию ли­бе­ра­лиз­ма. Со­ре­дак­тор, ав­тор пре­ди­сло­вия (на­ря­ду с В.В. Ше­ло­хае­вым) книги «Рос­сий­ские ли­бе­ра­лы» (2001 год).

Сочинения:

Юж­но-рос­сий­ский со­юз ра­бо­чих - пер­вая про­ле­тар­ская ор­га­ни­за­ция. М., 1954;

Пер­вый Ин­тер­на­цио­нал и ре­во­лю­ци­он­ная Рос­сия. М., 1964;

Дви­же­ние ре­во­лю­ци­он­но­го на­род­ни­че­ст­ва. На­род­ни­че­ские круж­ки и «хо­ж­де­ние в на­род» в 70-е го­ды ХIХ в. М., 1965;

Рос­сия и Па­риж­ская Ком­му­на. М., 1971;

П.Л. Лав­ров в рус­ском ре­во­лю­ци­он­ном дви­же­нии. М., 1988;

Рос­сия и Ве­ли­кая фран­цуз­ская ре­во­лю­ция. М., 1988;

Ре­во­лю­цио­не­ры и ли­бе­ра­лы в по­ре­фор­мен­ной Рос­сии // Ре­во­лю­цио­не­ры и ли­бе­ра­лы Рос­сии. М., 1990;

Рос­сий­ская ин­тел­ли­ген­ция и За­пад: век ХIХ. М., 1999;

Рус­ские и К. Маркс: вы­бор или судь­ба. М., 1999 (совместно с В.А. Твар­дов­ской).

Иллюстрация:

Фото. Итенберг Бо­рис Са­муи­ло­вич. Архив БРЭ.