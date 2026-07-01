ИТЕЛЬМЕНЫ
ИТЕЛЬМЕНЫ - народ в России.
Живут в основном в сёлах Ковран (составляют здесь большинство населения), Тигиль и Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края. Общая численность 3,2 тыс. человек (2002 год, перепись), из них в бывшей Камчатской области 2,3 тыс. человек, в бывшем Корякском автономном округе 1,2 тыс. человек (в т. ч. свыше 1,1 тыс. человек - в Тигильском районе), в Магаданской области 0,6 тыс. человек (там «ительменами» называют себя в основном камчадалы); около 1 тыс. человек живут в городах. Говорят в основном на русском языке, часть сохраняет ительменский язык. Сочетают традиционные верования с элементами православия.
По археологическим исследованиям, заселение исторические территории ительменами происходило несколькими волнами миграций с материковой Сибири, Чукотки, Дальнего Востока и островов севера Тихоокеанского бассейна. Древние контакты обусловили сходство древнеительменской культуры и предшествовавшей ей тарьинской культуры с эскимосско-алеутской, курильско-айнской (айны, или «курилы», жили на юге Камчатки до начала XIX века); связи с коряками прослеживаются в распространении общих фольклорных сюжетов о в ́oроне Кутхе и др. С появлением на Камчатке постоянных русских поселений в начале XVIII века стала формироваться группа ительмено-русских метисов (камчадалов). В первых описаниях и ранних исследованиях (в XVIII - начале XIX веков- участников 2-й Камчатской экспедиции Г. В. Стеллера, С. П. Крашенинникова и А. П. Горланова, экспедиции Ж. Ф. Лаперуза, Ж. Б. Лессепса, В. М. Головнина; в начале XX века - В. Л. Комарова, В. И. Иохельсона и др.) Ительменами также назывались камчадалами (некоторые исследователи признают этот термин также старинным ительменским самоназванием); название «ительмены» не употреблялось до 1927 года.
Численность ительмен к концу XVII века оценивается от 10 до 25 тыс. человек. По С. П. Крашенинникову, делились на территориально-диалектные группы: чюпагжу, или бурин (река Камчатка), суаачу-ай (река Авача), кыхчерен, или кшиагжи (реки Большая и Жупанова), кулес и лингурин (западное побережье Камчатки к северу от реки Немтик). К 1747 году ительмены были поголовно крещены (в это время они насчитывали 8 тыс. человек), в 1751 году в Тигиле была построена церковь. В результате восстаний (крупнейшее в 1731 году) и эпидемий их численность продолжала падать и к 1822 году составляла ок. 1700 человек (в 35 селениях). По переписи 1926 года, в 9 поселениях на западном побережье с наименее ассимилированным населением жило около 900 человек. С 1927 года они стали называться ительменами, затем были созданы туземные советы, обсуждался вопрос о создании ительменского национального района. В 1930-е годы начались массовые миграции русских на западный берег Камчатки. Ительмены были вытеснены из рыболовного промысла, заняты в основном в огородничестве и животноводстве в рамках рыболовецких колхозов (затем - совхоза; приватизирован в 1992 году). В конце 1950-х - 1960-е годы были закрыты 6 из 9 ительменских поселений. В 1989 году в Ковране создан Совет возрождения ительменской культуры «Тхсаном» («Рассвет»), в 1998 году образована территория традиционного природопользования ительмен, объединяющая традиционные угодья бывших 9 ительменских сёл (упразднена в 2001 году).
Основные традиционные занятия - рыболовство (в основном лососёвые) и собирательство, на побережье также морской зверобойный промысел, сбор птичьих яиц, моллюсков, крабов, морских растений. Рыбу коптили, вялили, сушили, варили в деревянных корытах с помощью раскалённых камней и др. Рыбу и икру смешивали с ягодами, травами, черемшой, сушёными и толчёными волокнами стебля кипрея. Получали муку из клубней сараны (дикой лилии), добывавшихся из мышиных складов (для этого имелись специальные орудия). Сушёная рыба и икра с нерпичьим жиром служили пищей охотникам на промысле. На нерпичьи шкуры выменивали у коряков мясо и шкуры домашних оленей. Охотились также на медведя, горного барана, оленя, птицу; с приходом русских распространилась пушная охота. При заготовке травы для изготовления циновок, корзин, коробов, сумок, накидок пользовались серпом из лопатки медведя.
С появлением русских стало насаждаться огородничество (картофель, репа), начали разводить крупный рогатый скот и лошадей, которые использовались для верховой езды и под вьюк. До середины XIX века бытовал камчатский тип нарт (двухдугокопыльные) в собачьей упряжке (косая грудная упряжь), садились на нарты боком с правой стороны, собаки запрягались цугом. В XVIII-XIX веках распространились нарты восточносибирского типа (сохранялись до середины XX века). До начала XIX века использовали ступательные лыжи чукотско-корякского типа; сохраняются скользящие прямые лыжи амуросахалинского типа, иногда подбитые нерпичьей шкурой; длинные долблёные лодки-баты (ранее для морской охоты - с наращёнными бортами); для перевозки грузов скрепляют несколько батов деревянным настилом.
Верхняя мужская и женская одежда в основном сходна с корякской: кухлянка (гагаглю - от корякского кагавле) с капюшоном (иногда с хвостом сзади, нагрудником и опушкой из белого собачьего меха); зимой поверх неё надевали длинную двойную меховую камлею (позднее камлея - матерчатая промысловая одежда). Своеобразны женские комбинезон (хоньба) из ровдуги или шкуры морского зверя и «парик» (плетёная шапка) из травы; у мужчин - кожаная набедренная повязка с мешочком спереди, ровдужные рубахи и штаны, берестяные или травяные шапки конической формы или со срезанным верхом и козырьком, сапоги из шкур морского зверя или рыбьей кожи; в дождь надевали накидку из травы. С XVIII века распространяется покупная одежда. Ныне ровдужные кухлянки как праздничная одежда есть почти в каждой семье.
Зимние поселения («острожки») насчитывали от 20 до 100 жителей и состояли из 1-2 (в единичных случаях до 9) зимних полуземлянок («юрта») для больших семей (кналос) и нескольких летних свайных построек («балаган») для малых семей. Коническая кровля утеплялась дёрном, зимой - снегом. Входом служило верхнее светодымовое отверстие, в которое спускались по столбу с зарубками. Вдоль стен устраивали нары; в углу стоял столб с антропоморфной головой (Ажушак). С мая по октябрь жили в балаганах в летних поселениях («летниках»). К концу XVIII века распространились избы русского типа.
Общество ительмен было нестратифицировано, родовая структура отсутствовала. Жители «острожка» контролировали промысловую территорию; совершали набеги с целью добычи женщин. Русскими был введён институт старост («тойонов»). Существовали полигиния и полиандрия, левират, отработки за невесту (до нескольких лет), обычай подшучивания. Система терминов родства линейного типа. Сиблинги классифицировались по относительному возрасту и относительному полу (последнее редко для народов Сибири, характерно для циркумтихоокеанских народов - эскимосов, чукчей, айнов, корейцев и др.)
Ительменские мифология, мировоззрение и обряды известны по изложениям С. П. Крашенинникова и Г. В. Стеллера; в XIX-XX веках были записаны сказки на ительменском языке. Главный герой мифов и сказок - демиург, культурный герой, прародитель и трикстер антропоморфизиров. ворон (Кутха), действующий совместно с женой (она же сестра - Илькхум, Миты, Хутлыжич): они создали землю, расселили своих потомков по Камчатке и т. д. Хозяин подземного мира (Гаеч) рассказал ительменам о загробной жизни и деяниях Кутхи. В «ином мире» живут великаны - духи вулканов (гамулы), которые ловят китов и топят печи (вулканы) китовыми костями. Хозяин моря Митг имеет вид получеловека с рыбьим хвостом, хозяин животных - Пилячуч (Пихлач, Билюкай), маленький человечек на крошечных нартах.
Был распространён шаманизм; шаманить (без бубна и особого костюма) мог каждый: гаданием и лечением занимались в основном женщины, выполнением др. обрядов (охотничьи и др. ритуалы) распоряжались мужчины. Применяли галлюциногены. Существовал обычай добровольного ухода из жизни. Развиты культы кита, касатки (их изображения из травы, набитые рыбой, делают на празднике Алхалалай, затем их разрывают и рыбу съедают), волка, медведя (известны обряды по случаю окончания охоты на медведя - смотрите Медвежий праздник). На осеннем празднике ежегодно устанавливали антропоморфный столб - изображение хранителя жилища Хантая.
В 1987 году фольклорный ансамбль жителей села Ковран «Эльвель» поставил по этому описанию представление Алхалалай (согласно Крашенинникову - постоянный возглас участников обряда), и с тех пор оно проводится как общий праздник ежегодно в сентябре на специальной площадке на берегу реки: обрядовые песни и танцы под бубен, изображающие пляску гамулов, ход рыбы, брачные танцы нерп; гримасничанье (способ отогнать злых духов). Обряд заканчивается прохождением всех участников через кольцо из берёзовых ветвей (очищение) и установлением хантая. Праздник продолжается походом на священную гору Эльвель, с которой связана легенда о спасении ительмен от потопа
Сказки (амнэл, эмнэл), рассказы и легенды (ланом, к’лахчих) могут исполняться с речитативными или песенными вставками; заговоры (к’оловм, к’элвэм) пелись на ритуальные напевы кмали чинэх. Для ительмен характерна традиция индивидуального творчества: импровизация песен и наигрышей (например, приветственные песни в честь гостя), а также «дарение» песни (около 1740 года Г. В. Стеллер записал песню-импровизацию «на подполковника Мерлина, маеора Павлуцкого и студента Крашенинникова»). Основа песенной традиции - сольные песни широкого диапазона с импровизированными текстами (у разных групп ительмен называются ходила-ходила, ходилахт, хайутэлйа), существуют также песни с устойчивыми лирическими текстами.
Характерно звукоподражательное пение (главным образом имитации голосов птиц). Разнообразные танцы (в т. ч. изображающие животных) исполняются в сопровождении пения, звукоподражаний (в основе - т. н. горлохрипение на вдох и выдох - хэхмыкэлс, хэмхэкузэн) и инструментальных наигрышей. Традиционные музыкальные инструменты (сохранились частично): аэрофоны из стебля травы (в т. ч. охотничий манок), птичьего пера и др., гуделки (ритуальные и бытовые); пластинчатый варган, трещотки, бубен (близок корякскому); хордофоны - 2-струнный щипковый типа лютни и смычковые (5- и 4-струнный). В устной культуре ительмен значительную роль сыграли традиции коряков и эвенов; элементы, заимствованные из фольклора русских поселенцев (частушки, хороводные, плясовые песни и др.), органично сочетаются с архаическими местными традициями. Известные народные исполнители - В. И. Пономарёва, В. В. Притчин, Б. Жирков, Л. Сысоев, Т. Зуева.
Развиты мозаика из меха, плетение из травы, бисероплетение (геометрические мотивы; на подвесках к одежде из меха и бисера - розетки), резьба по дереву и кости, в т. ч. мелкая пластика - пряжки, брелки, пуговицы (зоо- и антропоморфные мотивы), детали «вязки» для собачьей упряжи (мотивы близки к эскимосско-алеутской и айнской резьбе по кости).
Иллюстрации:
На празднике Алхалалай. На заднем плане – столбы хантай. Фото 1998. Фото О. А. Мурашко. Архив БРЭ.
Фото Н. А. Кренке.Ительменская резьба по кости. Мастер А. Притчин. Архив БРЭ.
Лов рыбы. Фото 1998.Фото О. Н. Запороцкого. Архив БРЭ.