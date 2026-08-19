ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ (на Аппенинском полуострове в 1494‒1559 ГГ.)

Серия военных конфликтов ведущих держав Европы за контроль над Италией.

Важнейшим конфликтом Итальянских войн было противостояние династии Габсбургов и Франции и желание каждой из сил властвовать на Апеннинском полуострове.

Формальным поводом для начала войн послужила династическая претензия французского короля Карла VIII на Неаполитанское королевство, контролируемое Арагонской династией. В 1494 г. Карл VIII при поддержке Милана вторгся в Италию и занял Неаполь. Успехи Франции настроили итальянские государства против нее, и коалиция в составе Венеции, Милана, Папства, Испании и Священной Римской империи заставила Францию отступить.

Пытаясь избежать судьбы своего предшественника Людовик XII в 1499 г. решил для успешного продвижения на Апеннинский полуостров создать в северной Италии плацдарм, для чего в союзе с Венецией захватил Милан. В 1501 г. Людовик XII захватил Неаполь, однако, тем самым, он обратил против себя Венецию, которая и стала его следующей целью. Для сокрушения Венеции Людовик вступил в Камбрейскую лигу, которой удалось нанести Венеции поражение в 1509 г.

Успех Франции привел к созданию против нее Священной лиги, в которую вошли Священная Римская империя, Папство, Венеция, Испания и Швейцария. Силами этого союза французы были изгнаны из Италии, в Милане восстановлена династия Сфорца, а во Флоренции — Медичи. Франциск I не оставил борьбы за Италию.

В 1515 г. в новом союзе с Венецией Франции удалось снова овладеть Миланом. В 1516 г. папа Лев X заключил с Франциском Болонский конкордат, который закрепил положение Франции в Италии. Война возобновилась лишь в 1521 г. В 1519 г. императором Священной Римской империи стал король Испании Карл I (Карл V), который объединил под своей властью Испанию и Священную Римскую империю и консолидировал против Франции гигантские силы. В 1525 г. Франциск был разбит у Павии и пленен. Условием его освобождения в 1526 г. стало заключение Мадридского договора, по которому Франциск отказался от итальянских амбиций. Освободившись, Франциск отказался от своих обязательств, образовал Коньякскую лигу (Флоренция, Милан, Венеция, Папство и Франция) для вытеснения войск Карла V из Италии.

Коньякская лига действовала вполне успешно, однако измена Генуи, союзницы лиги, полностью изменила расклад сил. В 1529 г. Франция вынуждена была заключить мир в Камбре. В 1530–1540 гг. боевые действия велись уже не только в Италии, но на территории самой Франции, которая была с 1519 г. окружена испано-имперскими владениями. Военные неудачи, расстройство экономики, финансовой системы вкупе с внутренними религиозными распрями привели Францию к поражению и заключению в 1559 г. мира в Като-Камбрези по которому Франция отказывалась от любых претензий на Италию, признавала в этом регионе власть Испании и теряла некоторые территории.

Иллюстрации:

Битва при Павии.

Исторические источники:

Guicciardini, F. The History of Italy. Princeton, 1984.

Автор статьи: Г. А. Шмидт