ИТАЛЬЯНСКИЕ ПОХОДЫ ГЕРМАНСКИХ КОРОЛЕЙ

Итальянские походы германских королей (походы на Рим, нем. Romzüge) — предприятия идеологического, символического и военно-политического характера в X—XV вв.

Избранный римско-германский король (rex Romanorum) как кандидат на престол римско-германской средневековой империи со своей свитой, часто еще и с войском, переходил Альпы и двигался к Вечному городу, чтобы получить там императорскую корону. Другая цель германских королей и императоров в этих экспедициях состояла в том, чтобы включить и удержать Италию в числе подвластных им земель. Кроме того нередки были случаи вторжения германских правителей с войском в роли политического союзника некоторых ломбардских городов или военной поддержки папы — для борьбы с южно-итальянскими норманнскими правителями (Лотарь III, Фридрих Барбаросса ). В этом случае целью похода были конкретные военно-политические завоевания, а не поход на Рим для получения титула императора.

Обычай И. п. г. к. заложил Оттон I , ориентируясь на прежний образец франкской империи и на Карла Великого . Желая «восстановить империю», он в 951 вторгся с войском и приближенными в Ломбардию и в Павии принял титул короля франков и лангобардов («rex Francoum et Langobardorum»), а в 962 в Риме прошла его императорская коронация. С этого времени итальянский вопрос стал неотъемлемой частью политики германских правителей из Саксонской, Салической, Штауфенской и других династий.

И. п. г. к. — многослойное явление западноевропейской средневековой культуры. Будучи неповседневным предприятием, они раскрывали повседневную жизнь Италии и Зап. Европы. Они способствовали тому, что в Италии к XII в. сложились партии гвельфов и гибеллинов, противоборство которых стало характерной чертой общественно-политической жизни Апеннинского п-ова в XII—XV вв. В И. п. г. к. были вовлечены германский король/император, его свита и войско, соперничавшие между собой местные элиты, итальянские коммуны, которые принимали или отказывали в приеме правителю на его пути в Вечный город, папа римский, различные городские партии Рима, державшие сторону императора или понтифика. Таким образом, множество политических акторов в этом регионе формировали разного уровня политические коммуникации между ними и германскими правителями. Так, особенности политической топографии Ломбардии, ее «шахматная доска» с множеством коммун, то конфликтовавших, то заключавших между собой союзы, требовали от германских правителей формирования особой, гибкой региональной политики.

Существовали две модели римского похода германского короля — вступление в Рим с войсками или ожидаемое и приветствуемое горожанами появление. Сценарий зависел от преданности жителей Рима императору или папе. Созревшая к позднему Средневековью политическая активность горожан проявилась в обычае, закрепившемся как условие императорской коронации, когда римляне в знак их благосклонности официально приглашали претендента на императорство прибыть в Вечный город для этой церемонии.

На ходе И. п. г. к. отразилась и общая эволюция взаимоотношений между понтификом и германскими императорами. Часто И. п. г. и. инициировали сами папы, чтобы будущий император защитил епископа Рима от его соперников (Оттоны, Генрих II , Конрад II, Генрих III , Лотарь III; Оттон III и Генрих III даже возводили папу на престол!). В период династических кризисов средневекового германского государства (например, конец XII — начало XIII в.) И. п. г. к. символизировали поддержку понтификом того или иного кандидата на престол и свидетельствовали о возросшей политической роли апостольского престола, в том числе относительно фигуры германского императора. При отправлении церемониала императорской коронации — кульминационном символическом акте И. п. г. к. — и светский, и духовный правители имели инструменты, чтобы продемонстрировать свое превосходство над оппонентом (яркий пример — коронация Фридриха Барбароссы). Людовику IV Баварскому в 1328, с его использованием особенности топографии Рима в политическом ритуале, с привлечением светских лиц к церемонии императорской коронации при одновременном не-участии в ней папы, удалось закрепить идею о происхождении империи от Бога и теснее связать римские политические круги с фигурой императора Священной Римской империи . Дальнейшее снижение роли понтифика и Вечного города в «утверждении» кандидата на престол германской империи отразилось в словах Максимилиана I Габсбурга , который в 1508 объявил, что для обретения императорского титула не обязательно отправляться в Рим для имперской коронации (что было следствием потери империей итальянских владений и осознания подвластной ему территории как национального германского государства). Чуть позже, в 1512, Максимилиан ввел соответствующее прибавление в официальное название страны — «Священная Римская империя германской нации» («Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation»). Таким образом, И. п. г. к. в их прежнем, средневековом формате, окончательно утратили целесообразность.

Лит.: Грегоровиус Ф. История города Рима в Средние века (от V до XVI столетия). М., 2008; Флекенштейн Й., Бульст-Тиле М.-Л., Йордан К. Священная Римская империя: эпоха становления. СПб., 2008; De. «Zug über Berge» während des Mittelalters: neue Perspektiven der Erforschung mittelalterlicher Romzüge / Hg. von Ch. Jörg, Ch. Dartmann. Wiesbaden, 2014.