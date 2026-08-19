ИТАЛЬЯНСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ИСП)

Итальянская социалистическая партия (ИСП) — образована на съезде социалистов в Генуе (14—16 августа 1892) как Итальянская партия трудящихся (Partito dei Lavoratori Italiano).

С 1893 (II съезд в Реджо-Эмилии) — Социалистическая партия итальянских трудящихся (ПСЛИ — Partito Socialista dei Lavoratori Italiano), с января 1895 (III съезд в Парме) получила свое окончательное название — ИСП. У истоков партии стояли деятели рабочего движения — Ф. Турати, А. Кулишова, Ан. Лабриола, К. Прамполини и др. В 1890-е, в так называемое кровавое десятилетие, деятельность ИСП неоднократно подвергалась запрету. В конце XIX — начале ХХ в. партия неуклонно наращивала свое представительство в нижней палате итальянского парламента. В 1896 основан партийный орган — газета «Аванти!» (ит. «Вперед!»). Руководство ИСП во главе с Ф. Турати стояло на реформистских позициях.

Радикальное крыло партии вначале представляли синдикалисты (лидер — Ар. Лабриола), после их исключения из партии в 1908 сформировалось новое революционное течение во главе с Дж. М. Серрати. Накануне Первой мировой войны в революционной фракции ведущие позиции занял Б. Муссолини , возглавивший в 1912 газету «Аванти». ИСП выступала против Итало-турецкой войны 1911—1912 , правые социалисты-реформисты, поддержавшие участие Италии в этой войне (И. Бономи, Л. Биссолати), были исключены из партии. С началом Первой мировой войны ИСП заняла нейтралистскую позицию. Муссолини, выступавший за вступление Италии в войну, был в ноябре 1914 исключен из партии. На выборах 1919 ИСП впервые одержала победу и сформировала крупнейшую фракцию в парламенте, в руководстве партии стали преобладать сторонники максималистского течения, вдохновлявшиеся идеями Октябрьской революции 1917. Социалисты не смогли сохранить внутреннее единство («красное» и «черное» двухлетия) и противостоять наступлению фашизма. В 1921 на XVII съезде произошел раскол по вопросу о присоединении к Коммунистическому интернационалу , крайне левые группы во главе с А. Бордигой и А. Грамши вышли из ИСП и образовали Итальянскую коммунистическую партию (ИКП) . В 1922 из ИСП были исключены реформисты во главе с Турати, образовавшие Унитарную социалистическую партию (УСП, в 1926 принявшую историческое название — Социалистическая партия итальянских трудящихся (ПСЛИ — Partito Socialista dei Lavoratori Italiano).

В годы фашистской диктатуры ИСП, наряду с другими оппозиционными партиями, была запрещена (1926). Социалисты подверглись репрессиям, руководящие органы партии действовали во Франции, в 1928 ИСП вместе с другими оппозиционными организациями вошла в состав так называемой Антифашистской концентрации. В 1930 в Париже произошло воссоединение ИСП с ПСЛИ, секретарем объединенной партии стал П. Ненни . В августе 1934 и в июле 1937 ИСП заключила соглашения о единстве действий с коммунистами. Члены ИСП, наряду с другими антифашистами, приняли участие в качестве добровольцев на стороне республиканского правительства в Гражданской войне в Испании 1936—1939 . С 1943 ИСП активно участвовала в Сопротивления движении на территории Италии. Возродившаяся на итальянской почве под названием Итальянской социалистической партии пролетарского единства (ИСППЕ) заключила новый пакт о единстве действий с коммунистами (1943, перезаключался в 1944 и 1947), в 1943 вошла в Комитет национального освобождения (КНО). В 1944—1947 члены ИСППЕ входили в состав правительств П. Бадольо, И. Бономи, Ф. Парри и А. Де Гаспери . На выборах в Учредительное собрание (1946) выступала в союзе ИКП. В 1947 от ИСППЕ откололась правая группировка во главе с Дж. Сарагатом, выступающая против объединения с коммунистами и образовавшая Итальянскую социал-демократическую партию (ИСДП).

На первых выборах в республиканский парламент (1948) социалистическая партия, вернувшая название ИСП, выступила единым списком с ИКП в составе Народно-демократического фронта и потерпела поражение. В 1956, после событий в Венгрии, разорвала пакт о единстве действий с ИКП. В 1963 вошла в правительственную коалицию, после чего от ИСП отделилось левое крыло (ИСППЕ), позднее объединившееся с ИКП. В 1966—1969 на базе ИСП и ИСДП действовала Объединенная социалистическая партия (ОСП). В 1978 социалист А. Пертини был избран президентом Италии, в 1983—1986 лидер ИСП Б. Кракси возглавлял правительство. В ноябре 1994 после серии коррупционных скандалов, на фоне кризиса партийной системы Первой республики, ИСП на своем последнем съезде приняла решение о самороспуске. Преемниками ИСП стали многочисленные малые партии и группы (Итальянские социалисты, Социалистическая реформистская партия, лейбористы, Социалистическое возрождение, Новая ИСП и пр.). Начиная со 2-й половины 2000-х преемницей ИСП считается одноименная партия, сформированная в 2007 как Социалистическая партия и в 2009 взявшая себе историческое название ИСП.

Лит.: Любин В. П. Социалисты в истории Италии: ИСП и ее наследники, 1892—2006. М., 2007; Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 2006; История Италии. В 3 т. Т. 3 / Отв. ред. С. И. Дорофеев. М., 1971.