ИТАЛЬЯНСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

ИТАЛЬЯНСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - по­ли­тическая пар­тия в Ита­лии в 1892-1994 годах.

Соз­да­на на съез­де в Ге­нуе при ак­тив­ном уча­стии Ф. Ту­ра­ти. Про­грам­ма и ус­тав пар­тии ос­но­вы­ва­лись на мар­кси­ст­ских прин­ци­пах . В 1892-1893 годах на­зы­ва­лась Пар­ти­ей итальянских тру­дя­щих­ся (Partito dei Lavoratori Italiani), с 1893 года - Со­циа­ли­с­тической пар­ти­ей итальянских тру­дя­щих­ся (Partito Socialista dei Lavoratori Italiani), с 1895 года - ИСП, с 1930 года Итальянской со­циа­ли­стической пар­ти­ей про­ле­тар­ско­го един­ст­ва, с 1947 года - вновь ИСП. В 1894-1895 годах бы­ла за­пре­ще­на и дей­ст­во­ва­ла в под­по­лье.

В конце XIX - начале XX веков в пар­тии су­ще­ст­во­ва­ли два те­че­ния: ре­во­лю­ци­он­ное и ре­фор­ми­ст­ское, ко­то­рые, в свою оче­редь, де­ли­лись на фрак­ции. ИСП бы­ла тес­но свя­за­на с проф­со­юз­ным объ­е­ди­не­ни­ем Все­об­щей итальянской кон­фе­де­ра­ци­ей тру­да (ВИКТ). До Первой ми­ро­вой вой­ны со­циа­ли­сты по­сто­ян­но рас­ши­ря­ли своё пред­ста­ви­тель­ст­во в пар­ла­мен­те, но не вхо­ди­ли в пра­ви­тель­ст­во. В 1908 году из ИСП бы­ли ис­клю­че­ны анар­хо-син­ди­ка­ли­сты, в 1912 году - со­циа­ли­сты-ре­фор­ми­с­ты во гла­ве с Л. Бис­со­ла­ти и И. Бо­но­ми, соз­дав­шие свою пар­тию. В 1914 году за вы­сту­п­ле­ние в под­держ­ку уча­стия Ита­лии в Первой ми­ро­вой вой­не из ИСП был ис­клю­чён Б. Мус­со­ли­ни , за­ни­мав­ший пост ре­дак­то­ра центрального ор­га­на пар­тии газеты «L’Avanti!».

В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны ИСП един­ст­вен­ная из западных со­ци­ал-де­мо­кра­тических пар­тий ос­та­лась на ан­ти­во­ен­ных по­зи­ци­ях; при­ни­ма­ла уча­стие в Цим­мер­вальд­ской (1915 год) и Кин­таль­ской (1916 год) кон­фе­рен­ци­ях со­циа­ли­стов-ин­тер­на­цио­на­ли­стов. По­сле Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 года ле­вые со­циа­ли­сты вы­дви­ну­ли ло­зунг «Сде­лать как в Рос­сии», в 1921 году вы­шли из пар­тии и соз­да­ли Италь­ян­скую ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию (ИКП). В 1919 году т. н. мак­си­ма­ли­сты во гла­ве с Дж. М. Сер­ра­ти зая­ви­ли о при­сое­ди­не­нии ИСП к Ком­му­ни­сти­че­ско­му ин­тер­на­цио­на­лу. В 1921 году в хо­де внут­ри­пар­тий­ной борь­бы в ИСП офор­ми­лась фрак­ция «третье­ин­тер­на­цио­на­ли­стов», ко­то­рая в 1922 году до­би­лась ис­клю­че­ния из ИСП «ре­фор­ми­стов» (Ту­ра­ти и др.), об­ра­зо­вав­ших Уни­тар­ную пар­тию. В 1923 году боль­шин­ст­во чле­нов ИСП вы­сту­пи­ли про­тив слия­ния с ИКП и от­ка­за­лись от со­труд­ни­че­ст­ва с Ко­мин­тер­ном. В 1924 году ИСП во­шла в Авен­тин­ский блок.

В 1926 году на­ря­ду с др. по­ли­тическими пар­тия­ми бы­ла за­пре­ще­на фа­ши­ст­ским ре­жи­мом. Эмиг­ран­ты-со­циа­ли­сты в Па­ри­же объ­е­ди­ни­лись с Уни­тар­ной пар­ти­ей, по­сле че­го ИСП по­лу­чи­ла название Итальянской со­циа­ли­стической пар­тии про­ле­тар­ско­го един­ст­ва (ИСППЕ). В 1934 году был за­клю­чён пакт о един­ст­ве дей­ст­вий ИСППЕ и ИКП, ко­то­рый не­од­но­крат­но про­дле­вал­ся до 1946 года. Обе пар­тии на сто­ро­не рес­пуб­ли­кан­цев уча­ст­во­ва­ли в гражданской вой­не в Ис­па­нии 1936-1939 годов, за­тем в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния. В 1943 году ИСППЕ вы­шла из под­по­лья, с 1944 года уча­ст­во­ва­ла в коа­лиционных пра­ви­тель­ст­вах, в вы­ра­бот­ке де­мо­кра­тической Кон­сти­ту­ции 1947 года. В 1947 году из ИСППЕ вы­шли пра­вые со­циа­ли­сты, соз­дав­шие Со­циа­ли­стическую пар­тию итальянских тру­дя­щих­ся, ко­то­рая в 1951 году бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Итальянскую со­ци­ал-де­мо­кра­тическую пар­тию (ИСДП). ИСППЕ бы­ло воз­вра­ще­но название ИСП.

На вы­бо­рах 1948 года блок ИКП и ИСП по­тер­пел по­ра­же­ние, но их со­труд­ни­че­ст­во про­дол­жа­лось. В 1957 году в ИСП взя­ли верх «ав­то­но­ми­сты» во гла­ве с ли­де­ром пар­тии П. Нен­ни , на­стаи­вав­шие на «рав­но­уда­лён­но­сти» ИСП от ком­му­ни­стов и «им­пе­риа­ли­стов». С 1963 года ИСП уча­ст­во­ва­ла в пра­ви­тельственных коа­ли­ци­ях «ле­во­го цен­т­ра» под эги­дой Италь­ян­ской хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (ИХДП), что вызвало не­довольство части членов ИСП и отде­ле­ние от партии левого крыла (оформи­лось в партию ИССПЕ). В 1966 году ИСП сли­лась с ИСДП, в ре­зуль­та­те че­го воз­ник­ла Объ­еди­нён­ная со­циа­ли­стическая пар­тия (ОСП). В 1969 году от ОСП от­ко­ло­лось пра­вое кры­ло, кон­сти­ту­и­ро­вав­шее­ся в Уни­тар­ную со­циа­ли­стическую пар­тию (с 1971 года ИСДП), по­сле че­го ОСП ста­ла вновь име­но­вать­ся ИСП.

Пар­тия вне­сла вклад в раз­ра­бот­ку Ста­ту­та тру­дя­щих­ся, на­прав­лен­но­го на рас­ши­ре­ние прав и улуч­ше­ние их со­ци­аль­но­го по­ло­же­ния (1970 год). Под руководством Б. Крак­си ИСП с 1976 года всту­пи­ла в кон­фрон­та­цию с ИКП и рас­ши­ри­ла со­труд­ни­че­ст­во с ИХДП, уча­ст­во­ва­ла в коа­лиционных пра­ви­тель­ст­вах. В ре­зуль­та­те про­ве­дён­ной в 1992-1993 годах итальянскими пра­во­ох­ра­нительными ор­га­на­ми опе­ра­ции «Чис­тые ру­ки» вы­яви­лась при­ча­ст­ность ру­ко­во­ди­те­лей ИСП и её ли­де­ра Крак­си к кор­руп­ции. Пар­тия ли­ши­лась до­ве­рия из­би­ра­те­лей и в 1994 году са­мо­рас­пус­ти­лась. По­сле это­го со­циа­ли­сты соз­да­ли ряд по­ли­тических ор­га­ни­за­ций; в 2007 году объ­яв­ле­но, что ими дос­тиг­ну­та до­го­во­рён­ность о вос­соз­да­нии ИСП.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)