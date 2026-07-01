ИТАЛЬЯНСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ИТАЛЬЯНСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Италии в 1892-1994 годах.
Создана на съезде в Генуе при активном участии Ф. Турати. Программа и устав партии основывались на марксистских принципах. В 1892-1893 годах называлась Партией итальянских трудящихся (Partito dei Lavoratori Italiani), с 1893 года - Социалистической партией итальянских трудящихся (Partito Socialista dei Lavoratori Italiani), с 1895 года - ИСП, с 1930 года Итальянской социалистической партией пролетарского единства, с 1947 года - вновь ИСП. В 1894-1895 годах была запрещена и действовала в подполье.
В конце XIX - начале XX веков в партии существовали два течения: революционное и реформистское, которые, в свою очередь, делились на фракции. ИСП была тесно связана с профсоюзным объединением Всеобщей итальянской конфедерацией труда (ВИКТ). До Первой мировой войны социалисты постоянно расширяли своё представительство в парламенте, но не входили в правительство. В 1908 году из ИСП были исключены анархо-синдикалисты, в 1912 году - социалисты-реформисты во главе с Л. Биссолати и И. Бономи, создавшие свою партию. В 1914 году за выступление в поддержку участия Италии в Первой мировой войне из ИСП был исключён Б. Муссолини, занимавший пост редактора центрального органа партии газеты «L’Avanti!».
В годы Первой мировой войны ИСП единственная из западных социал-демократических партий осталась на антивоенных позициях; принимала участие в Циммервальдской (1915 год) и Кинтальской (1916 год) конференциях социалистов-интернационалистов. После Октябрьской революции 1917 года левые социалисты выдвинули лозунг «Сделать как в России», в 1921 году вышли из партии и создали Итальянскую коммунистическую партию (ИКП). В 1919 году т. н. максималисты во главе с Дж. М. Серрати заявили о присоединении ИСП к Коммунистическому интернационалу. В 1921 году в ходе внутрипартийной борьбы в ИСП оформилась фракция «третьеинтернационалистов», которая в 1922 году добилась исключения из ИСП «реформистов» (Турати и др.), образовавших Унитарную партию. В 1923 году большинство членов ИСП выступили против слияния с ИКП и отказались от сотрудничества с Коминтерном. В 1924 году ИСП вошла в Авентинский блок.
В 1926 году наряду с др. политическими партиями была запрещена фашистским режимом. Эмигранты-социалисты в Париже объединились с Унитарной партией, после чего ИСП получила название Итальянской социалистической партии пролетарского единства (ИСППЕ). В 1934 году был заключён пакт о единстве действий ИСППЕ и ИКП, который неоднократно продлевался до 1946 года. Обе партии на стороне республиканцев участвовали в гражданской войне в Испании 1936-1939 годов, затем в Движении Сопротивления. В 1943 году ИСППЕ вышла из подполья, с 1944 года участвовала в коалиционных правительствах, в выработке демократической Конституции 1947 года. В 1947 году из ИСППЕ вышли правые социалисты, создавшие Социалистическую партию итальянских трудящихся, которая в 1951 году была переименована в Итальянскую социал-демократическую партию (ИСДП). ИСППЕ было возвращено название ИСП.
На выборах 1948 года блок ИКП и ИСП потерпел поражение, но их сотрудничество продолжалось. В 1957 году в ИСП взяли верх «автономисты» во главе с лидером партии П. Ненни, настаивавшие на «равноудалённости» ИСП от коммунистов и «империалистов». С 1963 года ИСП участвовала в правительственных коалициях «левого центра» под эгидой Итальянской христианско-демократической партии (ИХДП), что вызвало недовольство части членов ИСП и отделение от партии левого крыла (оформилось в партию ИССПЕ). В 1966 году ИСП слилась с ИСДП, в результате чего возникла Объединённая социалистическая партия (ОСП). В 1969 году от ОСП откололось правое крыло, конституировавшееся в Унитарную социалистическую партию (с 1971 года ИСДП), после чего ОСП стала вновь именоваться ИСП.
Партия внесла вклад в разработку Статута трудящихся, направленного на расширение прав и улучшение их социального положения (1970 год). Под руководством Б. Кракси ИСП с 1976 года вступила в конфронтацию с ИКП и расширила сотрудничество с ИХДП, участвовала в коалиционных правительствах. В результате проведённой в 1992-1993 годах итальянскими правоохранительными органами операции «Чистые руки» выявилась причастность руководителей ИСП и её лидера Кракси к коррупции. Партия лишилась доверия избирателей и в 1994 году самораспустилась. После этого социалисты создали ряд политических организаций; в 2007 году объявлено, что ими достигнута договорённость о воссоздании ИСП.