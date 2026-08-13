ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ

ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ (ИРП, Partito Repubblicano Italiano) - ли­бе­раль­ная пар­тия в Ита­лии.

Рес­пуб­ли­кан­ское по­ли­тическое те­че­ние во гла­ве с Дж. Мад­зи­ни и его организаци­ей «Мо­ло­дая Ита­лия» воз­ник­ло в Ита­лии в эпо­ху Ри­сорд­жи­мен­то. По­сле объ­е­ди­не­ния стра­ны в 1861 году рес­пуб­ли­кан­цы бы­ли пред­став­ле­ны в пар­ла­мен­те не­боль­шим чис­лом де­пу­та­тов в со­ста­ве кон­сти­туционной оп­по­зи­ции. 12 апреля 1895 года кон­сти­туи­ро­ва­лись как са­мо­сто­ятельные по­ли­тические ор­га­ни­за­ция.

В 1926 году ИРП, на­ря­ду с другими по­ли­тическими пар­тия­ми, бы­ла за­пре­ще­на ре­жи­мом Б. Мус­со­ли­ни. Часть рес­пуб­ли­кан­цев эмиг­ри­ро­ва­ла, часть уча­ст­во­ва­ла в Авен­тин­ском бло­ке. Пред­ста­ви­те­ли ИРП сра­жа­лись на сто­ро­не рес­пуб­ли­кан­ско­го пра­ви­тель­ст­ва во вре­мя гражданской вой­ны в Ис­па­нии в 1936-1939 годах, в пе­ри­од Второй ми­ро­вой вой­ны уча­ст­во­ва­ли в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния. ИРП бы­ла вос­соз­да­на в 1943 году. Не­смот­ря на то что ИРП не во­шла в ко­ми­те­ты национального ос­во­бо­ж­де­ния, часть её чле­нов про­дол­жа­ла уча­ст­во­вать в ан­ти­фа­ши­ст­ском Со­про­тив­ле­нии.

В 1947 году в ИРП вли­лась часть бывших чле­нов Пар­тии дей­ст­вия. ИРП сто­ит на по­зи­ци­ях эко­но­мического ли­бе­ра­лиз­ма, вы­сту­па­ет за пре­тво­ре­ние в жизнь де­мо­кра­тических, рес­пуб­ли­кан­ских прин­ци­пов, яв­ля­ет­ся ак­тив­ным сто­рон­ни­ком западно-ев­ропейской ин­те­гра­ции. С 1948 года ИРП не­од­но­крат­но вхо­ди­ла в пра­вя­щие коа­ли­ции во гла­ве с Италь­ян­ской хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ской пар­ти­ей (ИХДП) . Ли­дер ИРП Дж. Спа­до­ли­ни в 1981-1982 годах воз­глав­лял пер­вое по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны пра­ви­тель­ст­во без уча­стия ИХДП, в 1987-1994 годах был представителем се­на­та. В 1996-2001 годах ИРП вхо­ди­ла в ле­во­цен­три­ст­скую, а в 2001-2006 годах в пра­во­цен­три­ст­скую пра­вя­щую коа­ли­цию.

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