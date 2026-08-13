ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ
ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ (ИРП, Partito Repubblicano Italiano) - либеральная партия в Италии.
Республиканское политическое течение во главе с Дж. Мадзини и его организацией «Молодая Италия» возникло в Италии в эпоху Рисорджименто. После объединения страны в 1861 году республиканцы были представлены в парламенте небольшим числом депутатов в составе конституционной оппозиции. 12 апреля 1895 года конституировались как самостоятельные политические организация.
В 1926 году ИРП, наряду с другими политическими партиями, была запрещена режимом Б. Муссолини. Часть республиканцев эмигрировала, часть участвовала в Авентинском блоке. Представители ИРП сражались на стороне республиканского правительства во время гражданской войны в Испании в 1936-1939 годах, в период Второй мировой войны участвовали в Движении Сопротивления. ИРП была воссоздана в 1943 году. Несмотря на то что ИРП не вошла в комитеты национального освобождения, часть её членов продолжала участвовать в антифашистском Сопротивлении.
В 1947 году в ИРП влилась часть бывших членов Партии действия. ИРП стоит на позициях экономического либерализма, выступает за претворение в жизнь демократических, республиканских принципов, является активным сторонником западно-европейской интеграции. С 1948 года ИРП неоднократно входила в правящие коалиции во главе с Итальянской христианско-демократической партией (ИХДП). Лидер ИРП Дж. Спадолини в 1981-1982 годах возглавлял первое после Второй мировой войны правительство без участия ИХДП, в 1987-1994 годах был представителем сената. В 1996-2001 годах ИРП входила в левоцентристскую, а в 2001-2006 годах в правоцентристскую правящую коалицию.