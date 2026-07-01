ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1802‒1805

Итальянская республика 1802—1805 — дочерняя республика эпохи Наполеоновских войн .

Провозглашена 26 января 1802 так называемой Лионской консультой — во время встречи Наполеона с представителями Цизальпийской республики, преемницей которой являлась И. р. Провозглашение позволило конституционально закрепить политическую зависимость государства от Франции: президентом И. р. стал Наполеон, согласно конституционной Хартии сосредоточивший в руках всю исполнительную власть и законодательную инициативу, право назначать министров, руководство внешней политикой и армией. Вице-президентом был назначен Франческо Мельци. После провозглашения империи во Франции (Первая империя) И. р. была реорганизована в Королевство Италия (1805—1814) с королем Наполеоном. Территория И. р. была ограничена Пьемонтом, Гельветической республикой (Швейцария), принадлежащими Австрии областями Тироль и Венето, Папской областью, королевством Этрурия (Тоскана) и Лигурийской республикой. Столица - Милан.

Лит.: Ancarani G. Il governo della Repubblica italiana, 1802—1805. 3 vol. Milano, 1988; Storia d’Italia. V. 3. Torino, 1973.