ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЛИТИКА

Итальянская политика – стремление королей Германии и императоров Священной Римской империи получить контроль над Италией. Истоки итальянской политики – в империи Карла Великого, которая включала в себя Лангобардское королевство.

Возникновение итальянской политики произошло в правление Саксонской династии (919-1024) в Восточно-Франкском королевстве, а затем в Священной Римской империи. При Оттоне I (936-973) возникла идея восстановления империи Карла Великого, что требовало установить контроль над папством и Лангобардским королевством. Это привело к двум походам в Италию (952, 961), которые закончились в 962 году коронацией Оттона императорской короной в Риме и образованием Священной Римской империи. После Оттона Великого короли Германии регулярно совершали походы в Италию, улаживая отношения с папами, итальянскими феодалами, чтобы, в конце концов, короноваться императорской короной.

Успехи в Италии и военные победы никогда не были окончательными, поэтому императоры за время своего правления совершали не по одному итальянскому походу. Генрих II (1002-1024) трижды был в Италии. Поход 1004 года закончился для него получением железной короны Лангобардов, в 1014 году он добился коронации себя императором, в 1021 году помог папе восстановить власть в Риме.

Правление Генриха IV запомнилось началом затяжного конфликта с папством – борьбой за инвеституру (1075 – 1122). Хотя Генрих был коронован императором, его многочисленные походы в Италию не приводили к долговременному успеху, а постоянное отсутствие короля в Германии привело к внутренней нестабильности.

При Гогенштауфенах (1138-1254) получение контроля над Италией не ограничивалось договором с папой – на политической арене возник новый противник: ломбардские города, которые не хотели с легкостью отказываться от своих свобод и становится вассалами императора. Итальянская политика Фридриха Барбароссы (1152-1190) поначалу приносила результаты: после первого итальянского похода в 1154 году он стал императором. Однако он потерпел поражение от городов Ломбардской лиги в 1177 году, согласившись на их самоуправление.

Правление внука Барбароссы, короля Сицилии Фридриха II (1212-1250) – период самого ожесточенного противостояния папства и империи. Его стремление подчинить своей власти всю Италию, опираясь на Сицилийское королевство, привело к длительной борьбе с городами Северной и Средней Италии, а также с папами Григорием IX и Иннокентием IV. В 1245 году Вселенский собор низложил Фридриха с императорского трона. С его смертью в разгар войны с Ломбардской лигой в 1250 году итальянская политика германских императоров потерпела крах.

Последующие германские короли совершали походы в Италию только чтобы получить императорскую корону, и в редких случаях для помощи папам. Последняя коронация императора в Риме произошла в 1452 году, когда Фридрих III - первый император из династии Габсбургов – был коронован папой Николаем V. Максимилиан I (1486-1519) был коронован в Триенте, а империя с 1512 года стала именоваться «Священная Римская империя германской нации».

Иллюстрации:

Лукас Кранах Старщий. Портрет Оттона I, императора Священной Римской империи из «Хроники Саксонии и Тюрингии». (ок. 1530);

Фридрих I Барбаросса, его сын Генрих VIи граф Фредерик VI. Средневековая миниатюра их Хроники Гвельфов (1179-1191);

Альбрехт Дюрер. Портрет Максимилиана I (1519).

Автор статьи: Перепечкин К. В.