ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ
ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (ИЛП, Partito Liberale Italiano) - политическая партия в Италии в 1921-1926, 1943-1994 годах и с 2004 года.
Либерализм как политическое течение в Италии, возглавляемое К.Б. Кавуром, возник в эпоху Рисорджименто. После объединения Италии в 1861 году либералы играли видную роль в политической жизни страны. Самым известным представителем итальянского либерализма был Дж. Джолитти. Как политическая организация ИЛП конституировалась в 1921 году.
После установления в Италии в 1922 году фашистского режима её представители входили в кабинет Б. Муссолини. Левое крыло либерального движения участвовало в оппозиционном Авентинском блоке. В 1926 году ИЛП была распущена, но её представители оставались депутатами парламента до 1929 года. Идейным руководителем либералов стал Б. Кроче, осуждавший фашизм с моральных позиций. После краха режима Муссолини в 1943 году ИЛП была воссоздана и приняла участие в Движении Сопротивления.
В послевоенные десятилетия влияние ИЛП снизилось, что во многом было обусловлено её приверженностью принципам экономического либерализма, выступлениями против национализации ряда отраслей промышленности и расширения социальной политики государства. Партия опиралась на средние городские слои промышленно развитых северо-восточных районов страны, поддержку ей оказывали также протестантские круги. Лидерами партии были Дж. Малагоди (1954-1972 годы), В. Дзанноне (1976-1985 годы), Р. Альтиссимо (1986-1993 годы). Президентами Итальянской Республики от ИЛП избирались Э. Де Никола (1946-1948 годы) и Л. Эйнауди (1948-1955 годы).
В результате проведённой итальянскими правоохранительными органами в 1992-1993 годах операции «Чистые руки» выявилась причастность руководителей ИЛП к коррупции. Партия лишилась доверия избирателей и в 1994 году была распущена. Либералы образовали ряд политичесих организаций, которые в 2004 году вновь объединились в ИЛП (председатель партии - С. Де Лука). На парламентских выборах 2006 года ИЛП входила в правоцентристский блок «Дом свобод», потерпевший поражение.