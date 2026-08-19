ИТАЛЬЯНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

ИТАЛЬЯНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ИКП, Partito Comunista Italiano) - по­ли­тическая пар­тия в Ита­лии в январе 1921 - феврале 1991 годов.

Об­ра­зо­ва­на на съез­де в Ли­вор­но ле­вой груп­пой во гла­ве с А. Бор­ди­гой и А. Грам­ши , вы­шед­шей из со­ста­ва Италь­ян­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (ИСП). До 1943 года на­зы­ва­лась Ком­му­ни­стической пар­ти­ей Ита­лии (КПИ). Про­грамм­ные це­ли КПИ: свер­же­ние вла­сти бур­жуа­зии, от­ме­на ка­пи­та­ли­стических по­ряд­ков и ус­та­нов­ле­ние дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та. Пар­тия опи­ра­лась в основном на ра­бо­чих и кре­сть­ян. 5 ноября 1926 года КПИ бы­ла за­пре­ще­на фа­ши­ст­ским ре­жи­мом Б. Мус­со­ли­ни, её ли­дер Грам­ши аре­сто­ван, пар­тию воз­гла­вил П. Толь­ят­ти.

Ос­тав­шие­ся в Ита­лии ком­му­ни­сты про­дол­жа­ли борь­бу в под­по­лье, мно­гие ока­за­лись в эмиг­ра­ции, пре­имущественно во Фран­ции и в СССР, где бы­ли соз­да­ны ру­ко­во­дя­щие цен­тры пар­тии. В 1934 году ком­му­ни­сты за­клю­чи­ли пакт о един­ст­ве дей­ст­вий с ИСП, при­ни­ма­ли уча­стие в гражданской вой­не в Ис­па­нии в 1936-1939 годах. Ком­му­ни­сты бы­ли са­мы­ми ак­тив­ны­ми уча­ст­ни­ка­ми итальянского Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния; соз­дан­ные ими пар­ти­зан­ские от­ря­ды сыг­ра­ли ре­шаю­щую роль в Ап­рель­ском вос­ста­нии 1945 года. В 1944-1947 годах ИКП, тес­но свя­зан­ная с круп­ней­шим итальянским проф­со­юз­ным объ­еди­не­ни­ем - Все­об­щей итальянской кон­фе­де­ра­ци­ей тру­да (ВИКТ) и яв­ляв­шая­ся круп­ней­шей пар­ти­ей стра­ны (её чис­лен­ность воз­рос­ла с 500 тысяч человек в 1944 году до 1,7 миллиона человек в 1945 году; за пар­тию го­ло­со­ва­ло до тре­ти итальянских из­би­ра­те­лей), вхо­ди­ла в пра­ви­тель­ст­ва ан­ти­фа­ши­ст­ской коа­ли­ции.

В 1945 году ИКП вы­дви­ну­ла ло­зунг «италь­ян­ско­го пу­ти к со­циа­лиз­му». По­сле 1947 года ИКП бо­лее 30 лет ос­та­ва­лась в оп­по­зи­ции, национальные пра­ви­тель­ст­ва фор­ми­ро­ва­лись без её уча­стия, хо­тя на мес­тах ИКП вхо­ди­ла во вла­ст­ные струк­ту­ры. Пар­тия име­ла тес­ные от­но­ше­ния с ком­му­ни­стическими пар­тия­ми со­циа­ли­стических стран, в пер­вую оче­редь с КПСС , по­лу­чая от них фи­нан­со­вую под­держ­ку, осо­бен­но во вре­мя пред­вы­бор­ных кам­па­ний. По­сле из­бра­ния ге­нераль­ным сек­ре­та­рём Э. Бер­лин­гу­эра (1972 год) ИКП из­ме­ни­ла от­но­ше­ние к НАТО, вы­сту­пи­ла в под­держ­ку про­цес­сов ин­те­гра­ции в Западной Ев­ро­пе, на­ча­ла по­иск пу­тей «ис­то­ри­че­ско­го ком­про­мис­са» в от­но­ше­ни­ях с Италь­ян­ской хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ской пар­ти­ей (ИХДП).

С на­ча­лом пе­ре­строй­ки в СССР ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ИКП А. Ок­кет­то (с 1988 года) объ­я­вил 12 ноября 1989 года об из­ме­не­нии по­ли­тического кур­са, от­ка­зе от ста­ро­го названия пар­тии и пре­вра­ще­нии её в «но­вую ле­вую пар­тию», не при­дер­жи­ваю­щую­ся прин­ци­пов де­мо­кра­тического цен­тра­лиз­ма и от­кры­тую для со­труд­ни­че­ст­ва с другими по­ли­тическими си­ла­ми. Эти за­яв­ле­ния вы­зва­ли ост­рую дис­кус­сию в ИКП. На XIX съез­де пар­тии в 1990 году боль­шин­ст­во де­ле­га­тов (67%) под­дер­жа­ло по­зи­цию Ок­кет­то. 3 февраля 1991 года ИКП зая­ви­ла о са­мо­рос­пус­ке и соз­да­нии Де­мо­кра­тической пар­тии ле­вых сил (ДПЛС). Часть чле­нов пар­тии вы­ра­зи­ла не­со­гла­сие и об­ра­зо­ва­ла собственную по­ли­тическую ор­га­ни­за­цию - Пар­тию ком­му­ни­стического вос­соз­да­ния (ПКВ), её воз­гла­вил Ф. Бер­ти­нот­ти, из­бран­ный в 2006 году пре­зи­ден­том Па­ла­ты де­пу­та­тов итальянского пар­ла­мен­та. В 1998 году ДПЛС бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в пар­тию Ле­вые де­мо­кра­ты (ЛД), ли­де­ром ко­то­рой стал П. Фас­си­но. ДПЛС (по­зд­нее ЛД) ста­ла ве­ду­щей пар­ти­ей ле­во­цен­три­ст­ской пра­вя­щей коа­ли­ции под руководством Р. Про­ди (1996-2001 годы и с 2006 года). В 2007 году при­ня­то ре­ше­ние о соз­да­нии Де­мо­кра­тической пар­тии (ДП), объ­е­ди­няю­щей ве­ду­щие ле­вые пар­тии, вклю­чая ЛД и пар­тию «Мар­га­рит­ка: Де­мо­кра­тия - это сво­бо­да!». ДП воз­главил мэр Ри­ма В. Вель­тро­ни.

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