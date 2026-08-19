ИТАЛЬЯНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ИТАЛЬЯНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ИКП, Partito Comunista Italiano) - политическая партия в Италии в январе 1921 - феврале 1991 годов.
Образована на съезде в Ливорно левой группой во главе с А. Бордигой и А. Грамши, вышедшей из состава Итальянской социалистической партии (ИСП). До 1943 года называлась Коммунистической партией Италии (КПИ). Программные цели КПИ: свержение власти буржуазии, отмена капиталистических порядков и установление диктатуры пролетариата. Партия опиралась в основном на рабочих и крестьян. 5 ноября 1926 года КПИ была запрещена фашистским режимом Б. Муссолини, её лидер Грамши арестован, партию возглавил П. Тольятти.
Оставшиеся в Италии коммунисты продолжали борьбу в подполье, многие оказались в эмиграции, преимущественно во Франции и в СССР, где были созданы руководящие центры партии. В 1934 году коммунисты заключили пакт о единстве действий с ИСП, принимали участие в гражданской войне в Испании в 1936-1939 годах. Коммунисты были самыми активными участниками итальянского Движения Сопротивления; созданные ими партизанские отряды сыграли решающую роль в Апрельском восстании 1945 года. В 1944-1947 годах ИКП, тесно связанная с крупнейшим итальянским профсоюзным объединением - Всеобщей итальянской конфедерацией труда (ВИКТ) и являвшаяся крупнейшей партией страны (её численность возросла с 500 тысяч человек в 1944 году до 1,7 миллиона человек в 1945 году; за партию голосовало до трети итальянских избирателей), входила в правительства антифашистской коалиции.
В 1945 году ИКП выдвинула лозунг «итальянского пути к социализму». После 1947 года ИКП более 30 лет оставалась в оппозиции, национальные правительства формировались без её участия, хотя на местах ИКП входила во властные структуры. Партия имела тесные отношения с коммунистическими партиями социалистических стран, в первую очередь с КПСС, получая от них финансовую поддержку, особенно во время предвыборных кампаний. После избрания генеральным секретарём Э. Берлингуэра (1972 год) ИКП изменила отношение к НАТО, выступила в поддержку процессов интеграции в Западной Европе, начала поиск путей «исторического компромисса» в отношениях с Итальянской христианско-демократической партией (ИХДП).
С началом перестройки в СССР генеральный секретарь ИКП А. Оккетто (с 1988 года) объявил 12 ноября 1989 года об изменении политического курса, отказе от старого названия партии и превращении её в «новую левую партию», не придерживающуюся принципов демократического централизма и открытую для сотрудничества с другими политическими силами. Эти заявления вызвали острую дискуссию в ИКП. На XIX съезде партии в 1990 году большинство делегатов (67%) поддержало позицию Оккетто. 3 февраля 1991 года ИКП заявила о самороспуске и создании Демократической партии левых сил (ДПЛС). Часть членов партии выразила несогласие и образовала собственную политическую организацию - Партию коммунистического воссоздания (ПКВ), её возглавил Ф. Бертинотти, избранный в 2006 году президентом Палаты депутатов итальянского парламента. В 1998 году ДПЛС была переименована в партию Левые демократы (ЛД), лидером которой стал П. Фассино. ДПЛС (позднее ЛД) стала ведущей партией левоцентристской правящей коалиции под руководством Р. Проди (1996-2001 годы и с 2006 года). В 2007 году принято решение о создании Демократической партии (ДП), объединяющей ведущие левые партии, включая ЛД и партию «Маргаритка: Демократия - это свобода!». ДП возглавил мэр Рима В. Вельтрони.