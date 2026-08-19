ИТАЛЬЯНСКАЯ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

ИТАЛЬЯНСКАЯ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ИХДП, Partito della Democrazia Cristiana) - по­ли­тическая пар­тия в Ита­лии в 1942/43-1994 годах.

Воз­ник­ла на ба­зе Итальянской народной пар­тии (Partito Po­polare Italiano) и не­ко­то­рых других по­ли­тических объ­е­ди­не­ний. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны уча­ст­во­ва­ла в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния.

В 1948-1992 годах поль­зо­ва­лась са­мой боль­шой элек­то­раль­ной под­держ­кой (в сред­нем на­би­ра­ла 35-40% го­ло­сов итальянских из­би­ра­те­лей), име­ла круп­ней­шую пар­ла­мент­скую фрак­цию, до начала 1990-х годов воз­глав­ля­ла пра­вя­щие коа­ли­ции. Вид­ные дея­те­ли ИХДП А. Де Гас­пе­ри, А. Фан­фа­ни, А. Мо­ро, Дж. Ан­д­ре­от­ти воз­глав­ля­ли итальянские пра­ви­тель­ст­ва.

На пи­ке сво­его влия­ния в 1970-х годах на­счи­ты­ва­ла до 1,7 миллиона чле­нов. В ос­но­ве идео­ло­гии ИХДП - со­ци­аль­ная док­три­на ка­то­ли­циз­ма и ан­ти­ком­му­низм. Объ­яв­ля­ла се­бя «над­клас­со­вой» цен­три­ст­ской ор­га­ни­за­ци­ей. Строи­лась по тер­ри­то­ри­аль­но­му прин­ци­пу, де­ли­лась на 5-8 фрак­ций, гла­вы ко­то­рых фор­ми­ро­ва­ли её ру­ко­водя­щие ор­га­ны. Ав­то­ром пер­вой про­грам­мы пар­тии и од­ним из её ру­ко­во­ди­те­лей с 1944 года был Де Гас­пе­ри. Во внеш­ней по­ли­ти­ке ори­ен­ти­ро­ва­лась на США, при этом раз­де­ля­ла идеи ев­ро­пе­из­ма. Пра­ви­тель­ст­во, воз­глав­ляе­мое ИХДП , под­пи­са­ло до­го­во­ры о всту­п­ле­нии Ита­лии в НАТО (1949 год) и ЕЭС (1957 год).

Во внутренней по­ли­ти­ке в пе­ри­од прав­ле­ния ИХДП был про­ве­дён ряд ре­форм, в том числе аг­рар­ная, соз­да­на так называемая кас­са Юга для фи­нан­со­вой под­держ­ки сла­бо­раз­ви­тых рай­онов Южной Ита­лии, ук­ре­п­лён государственный сек­тор в эко­но­ми­ке, на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на элек­тро­энер­ге­тическую промышленность, об­ра­зо­ва­ны ор­га­ны ре­гио­наль­но­го са­мо­уп­рав­ле­ния.

С начала 1970-х годов пе­ре­жи­ва­ла за­тяж­ной кри­зис, пред­при­ни­ма­ла по­пыт­ки дос­тичь «ис­то­ри­че­ско­го ком­про­мис­са» с Италь­ян­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей . В хо­де про­ве­дён­ной в 1992-1993 годах итальянскими пра­во­ох­ра­нительными ор­га­на­ми опе­ра­ции «Чис­тые ру­ки» бы­ли вы­яв­ле­ны мно­го­численные слу­чаи кор­руп­ции сре­ди ру­ко­во­ди­те­лей ИХДП. Пар­тия по­те­ря­ла до­ве­рие из­би­ра­те­лей и рас­ко­ло­лась на несколько групп, в ко­то­рых, в свою оче­редь, по­сле­до­вал ещё ряд рас­ко­лов. В ре­зуль­та­те на ба­зе ИХДП воз­ник­ли та­кие пар­тии, как Итальянская народня пар­тия (ИНП), Объ­еди­нён­ные хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты, Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тический центр и другие. Элек­то­рат ИХДП в основном пе­ре­шёл к пар­тии «Впе­рёд, Ита­лия!» во гла­ве с С. Бер­лу­ско­ни (премьер-министр в 1994, 2001-2006 и 2008-2011 годах). ИНП в 2002 году вли­лась в со­став пар­тии «Мар­га­рит­ка: Де­мо­кра­тия - это сво­бо­да!». Ле­вое кры­ло ка­то­ли­ков во гла­ве с Р. Про­ди во­шло в ле­во­цен­три­ст­скую коа­ли­цию с уча­сти­ем бывших ком­му­ни­стов, ко­то­рая на­хо­ди­лась у вла­сти в 1996-2001 годах, с 2006 до апреля 2008 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)