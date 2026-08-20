ИТАЛО-ТУРЕЦКАЯ (ТРИПОЛИТАНСКАЯ) ВОЙНА 1911‒1912

Итало-турецкая (Триполитанская) война 1911—1912 — военный конфликт между Королевством Италия и Османской империей , длившийся с 29 сентября 1911 по 18 октября 1912, именуемый в Турции «Триполитанской», а в Италии — «Ливийской войной».

По итогам его Италия получила контроль над османским вилайетом Триполитания (санджаки Феццан, Киренаика и Триполи, в дальнейшем получившие название «итальянская Ливия»). В военно-политическом плане, несмотря на региональный масштаб, И.-т. в. сыграла важную роль в дестабилизации ситуации на Балканах накануне Первой мировой войны , дав мощный импульс развитию национально-освободительных движений и спровоцировав начало Первой Балканской войны. В военно-техническом отношении И.-т. в. стала первым вооруженным конфликтом, в ходе которого применялась боевая авиация: итальянские войска использовали самолеты для разведки расположения частей османской армии и бомбардировки их позиций.

В основе конфликта лежали неудовлетворенные притязания Италии на часть османских территорий. На Берлинском конгрессе 1878, завершившем Русско-турецкую войну 1877—1878 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ), Великобритания и Франция пообещали Италии за поддержку их планов по оккупации Туниса и Кипра компенсацию в виде территории османской Триполитании. Уже в 1902 Италия и Франция заключили секретный договор, открывший перед Италией возможность интервенции в Триполитанию и Марокко. Внутренние проблемы Италии создавали питательную почву для колониальных устремлений: националистически настроенные интеллектуалы успешно внедряли в сознание населения идею, что лишь обширные колониальные приобретения смогут разрешить социальные вопросы. Итальянская пресса идею подхватила и конкретизировала: североафриканские провинции Османской империи создали бы естественное продление Италии в Африке, а общий успех предприятия способствовал бы сплочению общества вокруг либеральных реформ правительства Д. Джолитти . Весной 1911 итальянские газеты стали готовить общественное мнение к скорой войне с Османской империей: ливийские земли изображались как богатейшая природными ресурсами территория под защитой небольшого контингента османских войск, что с учетом враждебности местного населения к османам делало будущую кампанию «военной прогулкой».

В сентябре 1911 правительство Италии предъявило Порте ультиматум, потребовав согласия на оккупацию Киренаики и Триполитании. Султан Мехмед V отклонил ультиматум, предложив передать Италии фактический контроль над ливийскими территориями без объявления войны при условии, что формально они останутся в составе Османской империи. Однако такой сценарий, аналогичный ситуации с Египтом, формально находившимся в составе Османской империи, а фактически под контролем Великобритании, не устроил Италию, и она начала боевые действия против Османской империи. 29 сентября 1911 итальянский флот потопил несколько турецких миноносцев в порту Превеза в Эпире, а на следующий день Италия официально объявила Порте войну. 3—5 октября итальянский флот обстрелял Триполи, после чего османский гарнизон покинул город. Триполи был захвачен 5 октября итальянским десантом, другой десант днем раньше занял Тобрук. Вскоре в руки итальянцев также перешли Хомс, Дерн и Бенгази. 23 октября в окрестностях Триполи османским войскам удалось окружить и уничтожить итальянский батальон (ок. 500 солдат). В отместку итальянцы организовали расправу над местным населением, вошедшим в историю как массовая резня в Триполи: итальянские солдаты, врываясь в дома местных жителей, убили несколько сотен мирных арабов и сожгли мечеть вместе с укрывшимися там людьми.

К началу ноября итальянцы полностью контролировали Триполи и большую часть побережья, а 5 ноября 1911 королевским декретом Италия объявила аннексию Триполитании и Киренаики. Хотя итальянские войска контролировали побережье, на территории Ливии оставалось несколько тысяч османских солдат, развернувших под руководством прикомандированных офицеров-диверсантов — среди них были Мустафа Кемаль ( Ататюрк ) и Энвер-бей — партизанскую войну с привлечением местных арабов- муджахидинов . Арабы охотно шли на сотрудничество с младотурками , поскольку не приветствовали вторжение и в итальянцах видели новых крестоносцев. Итальянцы крайне жестоко обходились с партизанами и местным населением: на площадях, уставленных виселицами, регулярно устраивались массовые казни. Опасаясь нападений арабских партизанских отрядов, итальянская армия не рисковала выходить за пределы побережья. 4 апреля 1912 итальянский флот обстрелял Дарданеллы. Османы приняли меры и приготовились к обороне, но итальянцы достаточно быстро отвели свой флот. В мае 1912 итальянский флот захватил Додеканесские о-ва, а в октябре итальянцам удалось нанести поражение численно уступавшим им силам османской армии.

В начавшемся конфликте Германия заняла нейтральную позицию, но этот нейтралитет содействовал Италии. Незадолго до подписания договора в Уши Берлин признал итальянские «приобретения», надеясь тем самым прочнее привязать к себе уже давно ненадежного партнера по Тройственному союзу . И.-т. в. обнаружила напряженность внутри Тройственного союза, она касалась не только одного из участников блока, но косвенно затрагивала и другие страны. Германия оказалась в трудной ситуации: с одной стороны, партнер по союзу Италия, с другой — возрастающие экономические интересы в Османской империи.

Рост напряженности на Балканах побуждал Италию и Порту ускорить заключение мира. 18 октября 1912 в местечке Уши под Лозанной был подписан мирный договор ( Уши-Лозаннский договор ). По нему Италия отторгала у Османской империи вилайеты Триполи и Бенгази с условием полного вывода всех османских гарнизонов, но с сохранением там османского наиба и кадия, при этом Италия обязалась вернуть Порте Родос и все захваченные острова в Эгейском море. Начавшаяся вскоре Первая мировая война предоставила Италии возможность сохранить контроль над Додеканесскими о-вами, которые по Севрскому миру 1920 должны были перейти Греции взамен обширной итальянской зоны оккупации в Юго-Зап. Анатолии. Однако победа кемалистов в Греко-турецкой войне 1919—1922 сорвала эти планы. По Лозаннскому договору 1923 Турция формально признала аннексию Италией Додеканесских о-вов, перешедших в 1947 Греции.

Война обошлась Италии в 1,3 млрд лир, а потери итальянского экспедиционного корпуса в Сев. Африке составили 4 тыс. человек. Потери османской армии — 4,5 тыс. человек, а число погибших арабов-добровольцев превысило 14,8 тыс. С подписанием мирного договора война для Италии не закончилась: сопротивление ливийских племен продолжалось вплоть до конца 1920-х, когда в ходе масштабных карательных экспедиций генерала П. Бадольо и Р. Грациани был захвачен и казнен один из лидеров партизанского движения Омар Мухтар.

Ист.. Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. М., 1986; Beehler W. H. The History of the Italian-Turkish War, September 29, 1911, to October 18, 1912. London, 2015 (1913; reprint).

Лит.: Масловский С. Итало-турецкая война. М.–СПб., 2003; Яхимович З. П. Итало-турецкая война 1911—1912 гг. М., 1967; Киреев Н. Г. История Турции — XX век. М., 2007; П. В. Шлыков. Childs T. W. Italo-Turkish Diplomacy and the War over Libya, 1911—1912. Leiden, 1990. Stephenson Ch. A Box of Sand: the Italo-Ottoman War 1911—1912: The First Land, Sea and Air War. Pulborough, 2014.