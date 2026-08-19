ИТАЛО-ГРЕЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1919-1920
ИТАЛО-ГРЕЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1919-1920 годов - соглашения по территориальным вопросам на Балканах и в Малой Азии.
1) Соглашение от 29 июля 1919 года, подписано в Париже с целью урегулировать противоречия между двумя странами, возникшие в связи с предъявлением ими претензий на обладание территориями, которые были утрачены Турцией в результате Первой мировой войны. Италия обязалась поддержать греческие притязания на Южную Албанию (Северный Эпир), Восточную и Западную Фракию, Греция - требования Италии о предоставлении ей мандата на Албанию и передачу под итальянский суверенитет порта Влёра (Валона) с прилегающей к нему территорией. Соглашение подтверждало нейтрализацию пролива Корфу. В случае удовлетворения своих требований на Балканах Греция обещала отказаться в пользу Италии от своих претензий на Южную Анатолию. Италия уступала Греции острова Додеканес, за исключением острова Родос. Соглашением предусматривалось, что после перехода к Греции портов Измир (Смирна) в Малой Азии и Сараида (Санти-Куаранта) в Южной Албании Италии будет предоставлено право арендовать там участки. Стороны договорились, что получат полную свободу действий, если притязания Греции на Фракию и Южную Албанию, а Италии на территории в Малой Азии не будут удовлетворены. Соглашение не было реализовано в связи с восстанием албанского народа и осложнением международной обстановки.
2) Итало-греческий договор от 10 августа 1920 года, заключён в городе Севр (смотри Международный договор). По его условиям Италия обязалась передать Греции острова Додеканес, а также примыкающие к ним более мелкие острова. Остров Родос в соответствии с договором оставался у Италии; она принимала обязательство организовать опрос его населения о желании присоединиться к Греции, но не ранее чем через 15 лет и лишь после того, как Великобритания примет решение о передаче острова Кипр Греции. Идя на эти уступки, итальянское правительство рассчитывало на поддержку греческого правительства при решении вопроса о территории в Малой Азии, передававшейся ей в соответствии с положениями Севрского мирного договора 1920 года. Итало-гречесикй договор 1920 года должен был вступить в силу одновременно с Севрским мирным договором. В связи с поражением Греции в греко-турецкой войне 1919-1922 годов итальянсоке правительство отказалось от передачи ей территорий. В 1924 году Италия включила все острова Додеканес в свой состав.