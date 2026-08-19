ИТАЛО-ЭФИОПСКИЕ ДОГОВОРЫ 1889, 1896, 1928

ИТАЛО-ЭФИОПСКИЕ ДОГОВОРЫ 1889, 1896, 1928 годов:

До­го­вор 1889 года о друж­бе и тор­гов­ле - смотри Уч­чаль­ский до­го­вор 1889 года.

Ад­дис-Абеб­ский мир­ный до­го­вор 1899 года был под­пи­сан 26 октября в Ад­дис-Абе­бе, за­вер­шил ита­ло-эфи­опскую вой­ну 1895-1896 годов (см. Ита­ло-эфи­оп­ские вой­ны). Ан­ну­ли­ро­вал Уч­чаль­ский до­го­вор 1889 года.

Со­глас­но ус­ло­ви­ям до­го­во­ра, Ита­лия при­зна­ва­ла пол­ную не­за­ви­си­мость Эфио­пии. До­го­вор пре­ду­смат­ри­вал, что в те­че­ние го­да со дня его за­клю­че­ния пред­ста­ви­те­ли сто­рон оп­ре­де­лят гра­ни­цу ме­ж­ду Эфио­пи­ей и Эрит­ре­ей. Временная гра­ни­ца бы­ла про­ве­де­на по ли­нии рек Мэ­рэб - Бэ­лес - Му­на, что оз­на­ча­ло от­каз Ита­лии от эфи­опской провинции Тиг­ре (ны­не Ты­грай). Ита­лия при­ни­ма­ла на се­бя обя­за­тель­ст­ва не де­лать ни­ка­ких тер­ри­то­ри­аль­ных ус­ту­пок другим стра­нам, а в слу­чае ухо­да из Эрит­реи пе­ре­дать её зем­ли Эфио­пии. Од­но­вре­мен­но бы­ла за­клю­че­на кон­вен­ция об ос­во­бо­ж­де­нии во­ен­но­плен­ных, пре­ду­смат­ри­вав­шая воз­ме­ще­ние Ита­ли­ей рас­хо­дов на со­дер­жа­ние пле­нён­ных итальянских сол­дат и офи­це­ров. Ус­та­нов­лен­ная сум­ма (10 миллионов фран­ков) бы­ла вы­пла­че­на в 1897-1898 годах. По ус­ло­ви­ям до­го­во­ра, под­пи­сан­но­го в Ад­дис-Абе­бе 10 июля 1990 года, временные гра­ни­цы ме­ж­ду Эфио­пи­ей и Эрит­ре­ей при­зна­ва­лись по­сто­ян­ны­ми.

До­го­вор 1928 года за­клю­чён 2 августа в Ад­дис-Абе­бе сро­ком на 20 лет. Был под­писан по ини­циа­ти­ве эфи­опской сто­ро­ны, обес­по­ко­ен­ной со­гла­ше­ни­ем 1925 года ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ита­ли­ей о раз­де­ле Эфио­пии на сфе­ры влия­ния. До­го­вор обя­зал Ита­лию и Эфио­пию не пред­при­ни­мать ни­ка­ких дей­ст­вий, спо­соб­ных уще­мить су­ве­ре­ни­тет друг дру­га. Спе­ци­аль­ная кон­вен­ция до­го­во­ра пре­ду­смат­ри­ва­ла по­строй­ку ав­то­до­ро­ги Асэб (Эрит­рея) - Дэс­се и соз­да­ние в Асэ­бе сво­бод­ной зо­ны площадью 6 тысяч м2 для осу­ще­ст­в­ле­ния внеш­не­тор­го­вых опе­ра­ций Эфио­пии. За­клю­че­ние в 1935 году ита­ло-французского со­гла­ше­ния, пре­дос­та­вив­ше­го Ита­лии сво­бо­ду дей­ст­вий в Эфио­пии, фак­ти­че­ски ли­ши­ло си­лы до­го­вор 1928 года.

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