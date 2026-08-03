ИТАЛИЙСКОЕ (ЛОМБАРДСКОЕ) КОРОЛЕВСТВО

В 774 г. Карл Великий захватил Королевство лангобардов и провозгласил себя королем Италии. В 781 г. он передал его своему сыну Пипину, а после его смерти в 810 г. Карл возложил корону Италийского королевства на Бернарада, сына Пипина.

Сын Карла Великого, Людовик Благочестивый в 817 г. издал акт «О порядке в Империи», по которому выделил трем своим сыновьям, Лотарю, Пипину и Людовику собственные владения. Италия досталась Лотарю, имя де Бернарда в этом документе даже не упоминалось. Это все подтолкнуло Бернарда к восстанию. Однако его недоброжелатели донесли Людовику Благочестивому о его намерениях, Бернард, несмотря на свои мольбы о пощаде был схвачен и ослеплен. Италия досталась Лотарю.

В 843 г. после провала попыток Лотаря овладеть властью во всей империи, Италия входила в т. н. Серединное королевство (Лотарингию). После смерти Лотаря в 855 г. по Прюмскому договору Серединное королевство было разделено на Прованс, Лотарингию и Италийское королевство. Италия досталась Людовику II Итальянскому (844–875 гг.). В 863 г. он смог присоединить к Италийскому королевству Прованс. После смерти Людовика II его короны и титулы достались Карлу Лысому , что вызвало его вооруженное противостояние с Людовиком Немецким.

После смерти Карла Лысого Италия досталась Карломану, а затем Карлу III Толстому. Под его властью королевство вновь вошло в 884 г. в состав объединенной империи. В 888 г. с окончательным развалом Каролингской империи Италия начала самостоятельное существование, однако вступила в полосу раздробленности и междоусобных войн. В 962 г. вошла в состав Священной Римской империи , восстановленной Оттоном I.

Иллюстрации:

Карта Центральной Европы в VIII-IX вв.

Автор статьи: Г. А. Шмидт