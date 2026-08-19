ИТАЛИЯ (XVI‒XVII ВВ.)

Ч. 3. Италия в XVI—XVII вв. Ссылки на остальные части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Италия (XVI‒XVII вв.) .

XVI—XVII вв. Итальянские войны, Контрреформация

С конца XV в. Апеннинский п-ов стал ареной Итальянских войн 1494—1559 , в ходе которых короли Испании и Франции фактически боролись за главенство в Европе. Раздоры между небольшими итальянскими государствами и традиционные притязания членов правящей французской династии на итальянские территории послужили поводом к развязыванию конфликта. В сентябре 1494 французский король Карл VIII Валуа совершил поход на Неаполь, разрушив при этом итальянское внутриполитическое равновесие. С этого момента наступила эпоха коалиций, которые итальянские государства заключали между собой при участии внешних держав против того, кто больше всех угрожал установить свое господство на полуострове и лишить их остатков независимости. Сначала из И. был изгнан Карл VIII (1495), затем Людовик XII потерпел поражение в борьбе за Неаполитанское королевство и за Милан. Внутреннюю угрозу для итальянских властителей представила деятельность сына папы Александра VI Борджиа Чезаре, захватившего область Романью, а после смерти папы и краха Чезаре — усиление Венеции на Терраферме. Войны Камбрейской лиги (папа, император, испанский и французский короли, 1508—1516) подорвали мощь Венеции, однако ее спасло недоверие союзников к Франции, против которой они вскоре и направили свои силы. В дальнейшем главными участниками войн были, с одной стороны, испанский король Карл V Габсбург , избранный в 1519 также императором, и французские короли — с другой.

В 1526 огромный перевес испано-германских сил привел к созданию направленной против них Коньякской лиги, объединившей в своих рядах папу, французов, герцога Миланского, Венецию и Флоренцию, где правили Медичи, союзники Рима — папы Лев Х (1513—1522) и Климент VII (1523—1534) принадлежали к этому семейству. Действия Лиги были неудачными, и война завершилась разграблением Рима, которое самовольно учинили немецкие наемники на службе императора 6—8 мая 1527. В результате папа покорился Карлу V, но Медичи были изгнаны из Флоренции, где на три года в последний раз установился республиканский режим. Следующий этап войн был связан с борьбой за Милан, где скончался последний из Сфорца, а затем с военными действиями в Германии, где против Карла V взбунтовались князья-лютеране. Войны завершились Като-Камбрезийским миром (1559), подписанным в Като-Камбрези сыном и наследником Карла на испанском престоле Филиппом II и сыном Франциска I Генрихом II . Испанцы закрепили за собой Сицилию, Неаполитанское королевство, Сардинию и Милан, а также небольшой участок Тосканы (Государство гарнизонов). Остальная часть Тосканы входила в состав герцогства, основанного вернувшимися в 1530 во Флоренцию Медичи и также находившегося под влиянием Испании. Генуя была ее фактическим протекторатом, Венеции и Риму, утратившим политический вес, приходилось лавировать между Испанией и Францией. Франция лишилась почти всех прежних владений на полуострове.

Хотя в XVI в. И. оставалась культурным центром Европы, экономически юг континента начал постепенно отставать от таких стран, как Нидерланды и Англия, где в итоге утвердился протестантизм. После Итальянских войн на большей части Апеннинского п-ова, включая юг, Сардинию, Милан, Геную, установилось господство Испании. Территории сохранили органы самоуправления, но в Мадриде назначались вице-короли и губернаторы.

Через Испанию и Португалию итальянцы принимали косвенное участие в открытии Нового Света, итальянские католические миссионеры проникли во все уголки мира, испанское золото и серебро с американских рудников поступало к итальянским банкирам, кредитовавшим испанских королей, и затем расходилось по всей Европе. Генуэзские финансисты контролировали Лионские, а затем Безансонские ярмарки, где устанавливались кредитные ставки и обменные курсы. Так называемая революция цен (удорожание товаров в связи с притоком драгоценных металлов из Америки на протяжении XVI — начала XVII в.) привела к повышению доходности в посредническом секторе и отчасти в сельском хозяйстве, но в самой И. рост производства замедлился, так как страна была ориентирована на внешний рынок, в том числе и хлеботорговый. Соответственно замедлилось и развитие промышленности, цеховая регламентация ремесел сохранялась в качестве инструмента экономической и социальной политики местных правителей, которым было удобно использовать и поддерживать старые организационные формы. Традиционно передовая итальянская отрасль — текстильная — проигрывала в конкуренции с более дешевыми тканями и сырьем, производимыми в Англии. Некоторый противовес, особенно в XVII в., составило производство предметов роскоши, шелкоткачество, ювелирное дело.

Пестроте политической карты И. соответствовала неравномерность экономического развития ее частей: промышленность была сосредоточена на севере, там же внедрялись передовые методы ведения сельского хозяйства и новые культуры. На юге господствовали феодальные отношения, земля принадлежала сеньорам, крестьяне облагались натуральными повинностями и оставались лично зависимыми. Во всей стране получила распространение «медзадрия» (испольщина), аренда земли, оплачиваемая половиной урожая. Испольщики часто попадали в зависимость от землевладельцев, социальный гнет приводил к восстаниям. Другой формой освобождения от зависимости и бедности был разбой, особенно в горных районах. Разбойники иногда пользовались покровительством крупных феодалов, по-прежнему полновластно распоряжавшихся в своих владениях.

Возрождение было общеевропейским явлением, но оно зародилось в И., потому что именно итальянцы ощущали себя наследниками античной цивилизации в лице Древнего Рима, который собрал все ее достижения и создал великую империю; ее продолжения, Византия и Западная империя, в том или ином виде существовали еще многие столетия. Падение Константинополя в 1453 и бегство многих ученых греков на Запад способствовало тому, что в И. возродился сильнейший интерес к греко-римской культуре и ее памятникам. Ренессанс сыграл здесь роль своего рода рано созревшей «национальной идеи». В заальпийских странах формирование нового национального единства сопровождалось церковной реформой и образованием новых церквей, но И. была центром западного христианства, воспоминания о былом имперском величии и величии католического Рима служили некоторому сплочению в условиях политической раздробленности и даже зависимости. Поэтому Ренессанс, который не был полностью чуждым Церкви и которому Церковь не была чужда, постепенно перешел в Контрреформацию , консервативную революцию, или контрреволюцию, направленную на сохранение прежнего морального авторитета и прежних структур. Но эти наднациональные притязания с конца XVI — начала XVII в. не опирались на приоритет в культурном и социальном развитии. Тем не менее, в И. к началу XVI в. уже сформировалось представление о некоторой общности, выразившееся, в частности, в произведениях флорентийских политиков и историков Н. Макиавелли (1469—1527) и Ф. Гвиччардини (1483—1540). Впрочем, их сочинения проникнуты скептицизмом относительно грядущих судеб страны.

Культура Возрождения зародилась в итальянских городах-республиках и сформировала идеал гражданской жизни, но затем получила продолжение в куртуазной среде княжеских дворов. Неоплатонизм, наиболее оригинальное течение философской мысли Ренессанса, выдвигавшее идеи синкретизма религий и единства художественного и рационального познания, получил яркое выражение в деятельности М. Фичино и Пико делла Мирандолы, а в XVI в. стал общим местом для литературы о любви, начиная с трактатов о красоте женщин и об идеальном придворном (Б. Кастильоне) и вплоть до универсальных теорий сожженного в 1600 как еретика Дж. Бруно . В начале столетия интеллектуальная обстановка была более терпимой и позволяла профессору Падуанского университета аристотелику Пьетро Помпонацци (1462—1524) более или менее успешно отстаивать свой тезис о невозможности доказательства бессмертия души.

Мировоззрение итальянского Возрождения сильнее всего выразилось в изобразительном искусстве, которому с начала XVI в. покровительствовали папы. Три величайших художника Ренессанса работали в Риме — Леонардо да Винчи (в качестве ученого и инженера), Рафаэль и Микеланджело. Там же позднее зарождались новые стили — маньеризм и барокко. Одним из грандиозных проектов, собравших лучшие художественные силы, было строительство собора Св. Петра, продлившееся с начала XVI до 1-й четверти XVII в. Важным центром культурной жизни оставалась Флоренция, где в конце XVI в. родился новый жанр музыкальной драмы — опера.

История И. в XVI—XVII вв., в отличие от ряда других европейских государств, остается по преимуществу историей отдельных центров и регионов. Наиболее влиятельным если не в политическом, то в идейном отношении по-прежнему был папский Рим. Для ренессансных пап, выступавших и в роли светских государей, церковные дела не были главным и единственным предметом заботы, так что они не сумели справиться с расколом в католицизме и своевременно приступить к реформированию Церкви. Утрата части паствы до некоторой степени компенсировалась приобретениями в Новом Свете и миссионерской деятельностью в Азии. В эпоху Контрреформации папство утвердило свое идеологическое главенство, но рационализм и свободомыслие возродились с приходом Просвещения.

Одним из самых ярких образчиков ренессансного папства, прежде всего в его негативных проявлениях, считается Александр VI Борджа (1492—1503). Помыслы этого папы были сосредоточены на династических планах, и его сын Чезаре на рубеже столетий был близок к созданию собственного государства в Романье, чему помешала смерть Александра. Его преемник, Юлий II Делла Ровере (1503—1513), прославился своей воинственностью, которая служила не только его клану, но и восстановлению власти Церкви там, где она ослабла. Затем наступило время Медичи на римском престоле — упомянутые Лев Х и Климент VII были покровителями искусств и слабыми политиками, при которых пожар Реформации разгорелся вовсю. Только Павел III Фарнезе (1534—1549) был вынужден покончить с терпимостью ренессансного папства и приступить к преобразованиям в Церкви: учрежден орден иезуитов (1540), основана инквизиция (1542) и после долгих проволочек и попыток восстановить мир с протестантами созван католический Тридентский собор (1545—1563). Суровым реформатором стал Павел IV (Карафа) (1555—1559), не щадивший даже провинившихся епископов и кардиналов и пытавшийся проводить независимую от влияния испанского короля политику, хотя и безуспешно. При Пие V итальянские государства и Испания сумели договориться о заключении Священной лиги против турок, объединенный флот которой одержал громкую победу при Лепанто 7 октября 1571.

Важной для истории Рима оказалась деятельность Сикста V (1585—1590), который провел административные преобразования, сократил расходы, избавился от разбойников, осушил малярийные болота. В правление его предшественника Григория XIII и преемника Климента VIII усилилась миссионерская деятельность католицизма; так, в 1596 была учреждена Брестская уния .

К этому времени Папское государство входило в когорту европейских государств абсолютистского склада, с высокой степенью централизации, развитым административным аппаратом, поощрением торговой, промышленной и финансовой активности. Вместе с тем оно сохраняло особенности, связанные со средневековым персонифицированным характером власти: процветала продажа должностей и непотизм; расходы и политические притязания часто превышали доступные пределы. В правление Павла V Боргезе (1605—1621) римский престол вступил в конфликт с Венецией, которая, как и другие европейские государства, стремилась ограничить независимость церковной организации на своей территории. Этот конфликт показал недейственность прежних политических инструментов Рима, таких как отлучение и интердикт ; он разрешился лишь благодаря посредничеству Франции, фактически папа ничего не добился. Во 2-й половине XVII в. произошло новое сближение пап с германскими императорами, связанное с усилением борьбы против османов, кульминацией которой стала осада Вены в 1683. В конце столетия, благодаря компромиссу относительно юрисдикции галликанской Церкви, Рим вернулся к союзу с Францией.

Международный вес других итальянских государств в XVI—XVII в. также значительно снизился, а большинство из них формально или фактически утратило способность проводить независимую политику. Полуколониальный статус испанских владений в И., которые служили экономическим придатком метрополии, замедлял их развитие, чему способствовало и насаждение испанских порядков — усиление роли инквизиции, изгнание евреев. Неаполь и Сицилия по-прежнему считались вассально подчиненными папе территориями, и это иногда приводило к конфликтам между Мадридом и Римом. Социальный и политический гнет стали причиной крупных восстаний на юге И., в частности антииезуитского выступления 1598, в котором принимал участие знаменитый философ-утопист Т. Кампанелла (1568—1639). Франция старалась подогревать антииспанские настроения, в частности, во время волнений середины XVII в. Крупнейшим из них было восстание Мазаньелло в Неаполе (1648), вызванное повышением налогов на продовольствие, а затем принявшее политический характер.

На севере испанцам приходилось также отстаивать свои владения от Франции и герцогов Савойских. Милан оставался крупнейшим промышленным центром И., через него проходили финансовые и торговые потоки, соединявшие Испанию с ее владениями в Нидерландах. В соседнем с Ломбардией Пьемонте закрепились герцоги Савойские, родовые территории которых во Франции оказались во власти французских королей. Основатель итальянского могущества герцогов Эммануил Филиберт (1528—1580) был полководцем на службе Испании и после выгодного завершения Итальянских войн в 1562 перенес свою столицу в Турин. Он стал своего рода предтечей государей просвещенного абсолютизма — провел реформы налоговой системы, армии и флота, отменил крепостное право, поощрял развитие экономики. Его сын Карл Эммануил расширил территории герцогства в И. за счет маркизатов Салюццо и (частично) Монферрата. В ходе конфликтов Тридцатилетней войны 1618—1648 и позднее герцоги находились под сильным давлением извне, особенно со стороны Франции, в борьбе с которой им пришлось отстаивать свои владения и самостоятельность вплоть до начала XVIII в. Сошли с политической сцены небольшие, но важные в культурном отношении герцогства Сев. И. Мантуя и Модена-Феррара, являвшиеся центрами ренессансной литературы и искусства. Их расцвет приходился на начало XVI в., когда Изабелла д’Эсте (1474—1539) из семьи герцогов Феррарских стала женой герцога Мантуанского Франческо II Гонзага. При ее дворе бывали лучшие художники и литераторы того времени. В Ферраре работали авторы знаменитых рыцарских поэм «Неистовый Роланд» Лодовико Ариосто (1474—1533) и «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо (1544—1595). Когда династия герцогов Феррарских в 1597 пресеклась, город вернулся под власть Рима, леном которого он был, а наследники Эсте перевели столицу в Модену. Прямая линия Гонзага угасла 30 лет спустя, что привело к войне за Мантуанское наследство (1628—1631), в результате которой на троне утвердилась побочная французская линия.

Флоренция, в рассматриваемый период также обретшая статус герцогства, оставалась формально независимой, но во внешней политике была вынуждена, как и папство, лавировать между Францией и Испанией, по преимуществу выступая союзницей последней. Последними всплесками республиканской свободы отмечены конец XV в. и 1527—1530. В 1494 Медичи были изгнаны из города и в нем утвердился режим сторонников радикального реформатора Дж. Савонаролы (1452—1498), сожженного на костре под давлением папы Александра VI. После казни Савонаролы во Флоренции установился полуолигархический режим при сохранении довольно широкого представительства зажиточных горожан (пополо) и избирательных процедур; шагом к укреплению центральной власти было введение поста пожизненного гонфалоньера («знаменосца») республики, которым был избран Пьеро Содерини. Секретарем флорентийского правительства в эти годы служил Н. Макиавелли, занимавший ответственный, но подчиненный пост. В 1512, после ухода французов из И., Медичи с помощью испанцев вернулись к власти. Укреплению династического влияния способствовало избрание папами Джованни (Лев Х), а затем Джулио (Климент VII) Медичи, однако провалы в политике последнего привели к новому перевороту в 1527. Последняя республика просуществовала три года и после упорного сопротивления была разгромлена папой снова при помощи имперских войск. Правителем стал бастард Джулио (предположительно) Алессандро, в 1532 получивший от императора титул герцога, а в 1537 убитый дальним родственником Лоренцино Медичи. После этого началось длительное правление представителя младшей ветви рода Козимо I (1519—1574), с 1569 великого герцога Тосканского. При нем вся территория Тосканы была формально или фактически присоединена к Флоренции, антимедичейские выступления в Лукке и Сиене подавлены. Герцог действовал в духе просвещенного абсолютизма, основал новый порт на о. Эльба (совр. Порто-Феррайо), военно-морской орден Св. Стефана. Сын Козимо, Франческо I, одновременно с женой умер от малярии, или, по другой версии, был отравлен своим братом, кардиналом Фердинандо, который и стал его преемником (1587—1609). Фердинанд I продолжил политику отца и пытался увеличить свою независимость от Габсбургов, с которыми, впрочем, его семья была связана династическими браками. Племянница Фердинанда Мария была выдана в 1600 за французского короля Генриха IV. С начала XVII в. герцоги постепенно отходят от активной экономической и культурной политики, хотя традиция покровительства науке и искусствам сохраняется: Козимо II (1609—1621) дал приют Галилею, преследуемому инквизицией. При последних правителях, начиная с Фердинанда II (1621—1670) и Козимо III (1670—1723), большую роль играли герцогини, находившиеся под влиянием духовенства. К середине XVIII в. происходит угасание династии.

Итальянские морские республики также сохранили независимость, но для Генуи она была относительной: в 1528 генуэзский адмирал Андреа Дориа (1466—1560), ставший фактическим правителем города, перешел на сторону императора Карла V. Флот Генуи, возглавляемый Андреа Дориа, а затем его племянником, играл важную роль в борьбе с пиратами и турецкими нападениями. Расцвету города способствовало то, что с 1557 генуэзские банкиры стали главными кредиторами испанской короны. Однако противоречия между старой и новой знатью и разными слоями горожан приводили к конфликтам, крупнейшими из которых были заговор Фиески 1547 и кризис власти 1573—1576. Экономическая стабильность Генуи была связана с положением в испанской монархии, испытывавшим периодические потрясения, которые заканчивались банкротством казны. В 1684 французский флот подверг город разрушительной бомбардировке, а генуэзский дож в ходе унизительной церемонии был вынужден просить прощения у Людовика XIV .

Вторая итальянская морская республика, Светлейшая (Serenissima) Венеция, к началу XVI в. достигла пика своего могущества, которое в этот момент, однако, было поставлено под угрозу. На рубеже веков Венеция выдержала тяжелую войну с турками, потеряв ряд владений в Греции; португальцы приплыли в Индию и обрушили монополию венецианцев на торговлю пряностями; приобретение обширных владений в соседней Романье после ослабления дома Борджа в Ломбардии и в Апулии обернулось уже упомянутыми войнами Камбрейской лиги (1508—1516), лишившими Венецию почти всех территорий на материке. Воспользовавшись разногласиями между папой, французским королем и императором, Венеция частично восстановила свое главенство в Северо-Восточной И., но ее значение в международной политике как влиятельной державы было утрачено.

Несмотря на экономические и политические трудности, Венеция XVI в. оставалась одним из главных центров итальянского Ренессанса. В это время закрепляется также ее репутация как главного оплота свободомыслия в И. В 1604—1607 венецианцам пришлось отстаивать свои позиции в идейно-политическом противостоянии с Ватиканом. Лагерь их идеологических сторонников возглавил монах-сервит Паоло Сарпи (1552—1623), в 1607 даже подвергшийся покушению, организованному агентами папы. Конфликт продемонстрировал слабость прежних инструментов церковного влияния (интердикт) и его общее ограничение в области политических и гражданских отношений. Турки продолжают вытеснять республику из Вост. Средиземноморья: еще в 1571 они захватили о. Кипр, в 1669 — почти весь о. Крит. Решающими были годы австро-турецкого противостояния; после неудачной для турок осады Вены венецианцы вернули себе часть греческих территорий, что было закреплено Карловицким миром 1699 .

К концу XVII в. И. утратила экономическое и культурное первенство, хотя осталась своего рода исторической Меккой, паломничество в которую стало долгом для образованного европейца. И. осталась также центром западного христианства, но позиции папства, Рима, Ватикана оказались поколеблены — сам центр «мира», европейской «ойкумены» стал смещаться на Север (Испания — Франция — Голландия — Англия), потому что этот мир стал расширяться и экономическая, военная мощь в динамическом процессе экспансии перевешивала идеологическую.

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